지방소멸대응기금 392억원 확보한 순창군, 4년간 사용처는?

큰사진보기 ▲지방소멸대응기금을 활용해 총 70억 원 규모로 순창읍 순화리 663번지 일원에 2026년 상반기 완공을 목표로 추진되는 ‘청년근로자 기숙사’ 조감도. ⓒ 순창군 관련사진보기

[행정과]

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[주민복지과]

[건강장수과]

[인구정책과]

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 주간신문입니다.

순창군은 총 392억 원의 지방소멸대응기금을 확보하며 2022년부터 올해까지 10개 부서, 23개 사업을 진행하고 있다.기자는 행정과, 주민복지과, 건강장수과, 인구정책과 등 순창군 4개 부서가 지방소멸대응기금을 투입해 진행한 사업 현황에 대해 살펴봤다. 아래 내용은 해당 부서의 사업 진행 상황을 정리한 것이다.행정과가 지역민의 역량 강화를 위해 추진한 '평생학습도시 프로그램 확대' 사업에 2023년부터 2024년까지 1억 원이 투입됐다. 2023년부터 2년간 16개 강좌를 운영해 92명의 자격증 취득자를 배출했다는 것이 군의 공식 발표다.하지만 사업의 실효성을 따져보면 의문점이 남는다. 자격증 취득자 중 상당수가 실제 지역 내에서 취업이나 창업으로 연결되었는지는 공개하지 않았기 때문이다. 단순히 강좌 수와 수료생 수를 늘리는 식의 행정은 예산만 소진했다는 지적을 받을 수 있고, 기금이 투입되는 동안만 유지되는 단발성 강좌들이 과연 지방소멸을 억제하는 근본적인 대책이 될 수 있는지 의구심이 제기되는 대목이다. 교육 인프라가 정주 인구 유지로 이어지기 위해서는 교육 이후의 경제 활동으로 이어져야 하지만, 현재 군이 밝힌 자료에서는 그런 연관 관계를 찾아보기 어렵다.주민복지과의 핵심 사업인 '순창형 아이돌봄센터 조성(리모델링) 운영'은 돌봄 사각지대에 놓인 미취학 아동(3~6세)에게 지역 사회 중심의 돌봄 체계 구축을 통해 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위해 시작됐다.미취학 아동을 대상으로 평일 밤 9시, 토요일 저녁 6시까지 운영하는 이 사업은 2022년부터 올해까지 진행되고 있다. 돌봄 정원은 30명이며, 정기 돌봄과 일시 돌봄으로 구성돼 있다. 진행하는 프로그램도 ▲ 공예 ▲ 체육 ▲ 다문화 강의 ▲ 한글·수 교육 등으로 다양하다.이 사업에 배정된 기금은 9억 1000만 원으로, 최근 4년간 지속적으로 증가해왔다. 2023년에는 투자금액이 8760만 원이었지만 2024년 1억 5000만 원, 2025년 2억 3000만 원으로 증가했고 올해에는 2억 4200만 원이 투입될 예정이다.건강장수과는 지역의 자산인 쉴랜드를 기반으로 '쉴랜드 워케이션(일과 휴가의 합성어) 거점공간 조성' 사업을 2022년부터 시작해 올해에도 추진할 예정이다. 배정된 예산은 16억 3000만 원이다. 이 사업은 쉴랜드와 지역상권, 관광지를 연계하여 워케이션 센터를 운영하는 걸 목적으로 한다. 순창군은 워케이션 거점공간 조성을 통해 지역과 연계한 상생 협력 생태계 구축을 기대하고 있다.또, 건강장수과는 2023년부터 '신중년 행복캠퍼스' 사업을 추진하고 있다. 다만, 올해에는 '쉴랜드 명품 치유연수 프로그램'으로 사업명을 바꿨다. 2023년과 2025년에 각각 2억 원의 기금이 투입된 이 사업은 올해에도 2억 원의 기금이 투입될 예정이다.1일, 1박 2일, 3박 4일 등 맞춤형 치유체험으로 관계·교류 인구 증대와 정주 인구 유입을 유도하는 게 이 사업의 목적이다. 순창군은 이 사업을 통해 지역 내 치유 관광지, 체험 농가, 지역 강사 활용, 식당 이용 확대로 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.다만, 쉴랜드 내부에서 숙식과 교육이 모두 해결되는 구조이기 때문에, 지역 상권이나 전통시장으로 소비가 확대될 수 있을지 의문이다. 방문객 수라는 통계 수치는 늘어날 수 있지만, 지역민들이 체감하는 경제 효과는 미미할 것으로 보인다.또한, 2026년 예정된 '명품 치유연수 프로그램'이 기존 사업과의 차별성이 모호해, 기금을 소진하기 위한 사업 확장이라는 비판이 제기된다.인구정책과는 청년 정착을 위해 '청년문화센터 조성'과 '청년 네트워크 활성화', '청년창업 사업화 지원' 등의 사업을 진행했다.2024년 7월, 청년의 다양한 활동과 교류 공간을 지원하기 위한 목적으로 개관된 청년문화센터는 청년 생활관계망 형성을 통해 청년의 삶의 질을 개선하고 편익을 증진시키기 위한 공간으로 활용됐다. 센터 건립에는 기금 11억 원이 배정됐다.청년을 위한 건물을 짓는 것보다 어려운 것은 청년을 위한 프로그램을 개발하는 것이다. 2023년부터 2024년까지 진행된 '청년 네트워크 활성화' 사업에서는 리빙랩 프로젝트(특정 지역·공간에서 발생하는 사회 문제를 해결하기 위해 사용자와 공급자가 함께 참여하는 개방형 혁신 실험)와 공동체 활동 등을 지원했고, 1억 3000만 원의 기금이 배정됐다. 리빙랩 프로젝트는 3개의 팀에 각각 300만 원씩, 커뮤니티 활동은 5개의 팀에게 각각 100만 원씩 지원했다고 군 관계자는 전했다.이어, '청년창업 사업화 지원 확대'도 추진했다. 이 사업은 청년의 창업 활동을 촉진하여 자립 기반을 강화하고 지역 정착을 유도하려는 목적으로 진행됐다. 2023년부터 2024년까지 추진된 이 사업에는 기금 2억 8000만 원이 배정됐고, 2023년에는 8개소(1개소당 2000만 원 한도 지원), 2024년에는 5개소를 지원했다고 군 관계자는 전했다.이 사업들은 청년을 위해 고안한 정책이었지만, 소규모 동아리 지원이나 리빙랩 프로젝트에만 머물러 있다. 이는 청년들에게 잠시 숨통을 틔워줄 뿐, 고용 불안정과 열악한 정주 여건이라는 근본적인 문제를 해결하기에는 역부족이다.창업 지원 역시 1개소당 2000만 원이라는 소액 지원에 그치고 있어, 지원금이 끊긴 후 청년들이 시장 경쟁에서 살아남을 수 있는 체계적인 경영 컨설팅(상담)이나 판로 개척 지원은 부족하다는 아쉬움이 남는다.