12.12 군사반란 가담했던 10명 무공훈장 취소

큰사진보기 ▲12.12 쿠데타의 핵심 관계자들12.12 쿠데타에 이어 1980년 광주민주화항쟁까지 무력 진압하면서 차례로 정권을 잡았던 전두환, 노태우 전 대통령은 김영삼 정부 시절 무기징역과 징역 17년형을 선고받았다. 사진은 1979년 12월 14일 서울 보안사령부에서 기념촬영한 12.12 핵심 관계자들의 모습. 이 가운데에는 상황이 완전히 끝난 13일 아침에 뒤늦게 합류한 장성들도 있으며 거사과정서 소외되었던 보안사 간부들도 일부 포함되어 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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12.12 군사반란에 가담했던 군인 10명에게 수여됐던 충무무공훈장을 취소하는 안건이 24일 국무회의에서 의결됐다.국방부는 이번 조치가 12.12군사반란 주요임무 종사자에 대해 불법·부당 서훈된 무공훈장을 박탈함으로써 헌법적 가치를 수호하기 위한 조치라고 밝혔다.12.12 군사반란은 지난 1979년 12월 12일~13일 전두환 국군보안사령관과 노태우 제9보병사단장 등을 중심으로 한 군내 사조직 '하나회' 세력이 최규하 대통령 승인 없이 계엄사령관인 정승화 육군참모총장, 정병주 육군특수전사령관, 장태완 수도경비사령관, 김진기 육군 헌병감 등을 불법 체포한 사건이다.전두환 보안사령관은 이 반란을 통해 군권을 장악했고, 이듬해인 1980년 5월 비상계엄을 전국으로 확대하는 5.17 쿠데타를 일으켜 광주에서 시민들을 학살하고 정권을 장악했다.12.12 군사반란에 가담했던 27명의 군인들이 군사정부 시절 충무무공훈장을 받았는데, 김영삼 정부 시절 기소됐던 전두환·노태우씨 등 13명은 '징역 3년 이상의 형이 확정된 자' 기준에 따라 노무현 정부 당시 서훈이 박탈됐다.하지만 아직까지 14명이 서훈을 유지하고 있었으며, 사망 후 국립묘지에 안장된 사례도 있다.훈장이 취소된 자들은 이상규 육군 준장(아래 12.12 당시 소속 부대, 제2기갑여단), 김윤호 육군 중장(1군단), 이필석 육군 대령(1군단), 권정달 육군 준장(보안사), 고명승 육군 대령(대통령경호실), 정도영 육군 준장(보안사), 송응섭 육군 대령(국방부), 김택수 육군 대령(제1공수특전여단), 김호영 육군 중령(제2기갑여단), 김진영 육군 소장(수경사) 등으로 알려졌다.여기에 조흥 준장(12.12 당시 수경사 헌병단장), 최석립 육군 대령(6군단), 백운택 육군 소장(9사단) 등 3명에 대한 서훈 취소를 위한 의견 수렴 절차도 진행 중인 것으로 알려졌다. 나머지 1명은 무공훈장이 아닌 보국훈장 수훈자여서 이번 서훈 박탈 검토에서 제외됐다.국방부는 "앞으로도 과거 불법부당하게 서훈된 사례가 없는지 지속적으로 검증할 예정이며, 공적이 허위이거나 절차적 하자가 확인될 경우 예외 없이 서훈 취소 절차를 진행해 포상의 영예성과 공정성을 확립할 것"이라고 밝혔다.