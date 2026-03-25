중동발 에너지 충격, 한국은 왜 다시 석탄을 떠올리나

큰사진보기 ▲서해안 화력발전소, 뜨거운 열기를 뿜으며 저녁 하늘을 가르는 연기. 2026.1.8 ⓒ 최영길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024 한국 전기 생산원한국은 어디서 전기를 공급받는가? ⓒ IEA 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국내 에너지 수요전망 2026. 3. 5.에너지경제연구원(KEEi) 2026년 01월호 화면 갈무리 ⓒ 에너지경제연구원 관련사진보기

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미국·이스라엘의 대이란 침략 전쟁은 한국 땅에서 벌어지지 않았다. 그러나 주유소 휘발유와 가스 가격, 전기요금과 물류비를 통해 이미 한국의 일상 한가운데 들어와 있다. 그 대안으로 정책적으로 비중을 줄여가고 있던 석탄이 거론되고 있다. 석탄은 한국 전력망 안에 여전히 남아 있는 비상 스위치다. 다만 석탄은 에너지 자립의 해법이 아니라, 위기 때 시간을 벌어주는 응급처치에 더 가깝다. 우리의 과제는 손쉬운 석탄 회귀가 아니라, 충격을 버틸 수 있는 에너지 포트폴리오를 만드는 일이다.이재명 대통령은 지난 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "에너지 절약의 범 사회 확산을 위해서 자동차 5부제 또는 10부제 등 다각도의 수요 절감 대책을 조기에 수립해 주기 바란다"고 말했다. 특히 원자력발전소 가동을 늘리는 등의 비상 대책도 주문하면서 "중기적 대책으로 화석연료 중심 에너지 체계를 최대한 신속하게 재생에너지 중심으로 전환해 나가야 된다"라고 강조했다.중동전쟁이 발발할 때마다 우리는 비슷한 질문 앞에 선다. 에너지를 대부분 수입에 의존하는 나라가 국제 분쟁의 충격을 어떻게 버틸 수 있느냐는 질문이다. 최근 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 높아지면서 정부와 산업계가 에너지 공급 안정 대책을 다시 점검하고 있다. 로이터는 한국 정부가 러시아산 원유·나프타 재도입 가능성까지 검토하고 있다고 지난 19일 보도했다.우리나라가 중동전쟁에 특히 민감할 수밖에 없는 이유는 에너지 수급 구조 때문이다. 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면 한국은 화석연료 소비의 대부분인 98%를 수입에 의존한다. 현재 한국이 수입하는 원유의 약 70%와 나프타의 절반가량이 호르무즈 해협을 통과한다. 중동의 위기가 한국의 정유, 석유화학, 물류, 전력 비용 문제로 곧바로 이어질 수 있는 이유다.이런 상황에서 다시 거론되는 카드가 석탄이다. 더불어민주당 중동사태 경제대응 태스크포스(TF)는 지난 16일 국회에서 당정 협의를 하고 최근 중동발 공급 불안에 대응하기 위해 석탄화력발전 상한을 풀고, 원전 가동률을 현재 60%대에서 80% 수준까지 높이는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 수출 운송비 에너지 바우처 확대, 물류비 지원, 재생에너지 투자 확대 방안도 함께 언급됐다. 석탄이 단독 해법이 아니라 비상 대응 수단 가운데 하나로 부각되고 있다.왜 하필 석탄일까. 이유는 단순하다. 석탄은 이미 있는 발전설비와 운영 경험을 활용할 수 있어, 단기적으로 부족한 발전용 원유를 대체하기 쉽기 때문이다.실제로 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 한국 전력 생산에서 석탄이 차지한 비중은 약 33%였다. 석탄은 이미 사라진 연료가 아니라, 지금도 한국 전력망 안에 남아 있는 현실의 에너지다.지금 같은 위기 상황에서 석탄의 장점은 분명하다. 새로운 설비를 만드는 데 시간이 필요한 재생에너지나, 국제 가격과 운송 여건에 민감한 LNG와 달리, 석탄은 기존 인프라를 활용해 상대적으로 에너지 위기 대응에 빠르게 동원할 수 있다. 위기 국면에서 정책 결정자들이 석탄을 '비상카드'로 떠올리는 이유가 여기에 있다. 다시 말해 석탄의 강점은 미래성보다 즉시성에 있다.하지만 여기서 중요한 한계를 분명히 봐야 한다. 석탄은 석유나 LNG의 충격을 일부 완충할 수는 있어도, 한국의 근본 대안이라고 보기는 어렵다. 첫째 이유는 석탄 역시 수입에 크게 의존한다는 점이다. 미국 에너지정보청(EIA)은 한국이 국내 자원 부족 때문에 화석연료 대부분을 해외에 의존한다고 설명한다. 즉, '기름 한 방울 안 나는 나라'라는 말이 사실이라 해도, 그것이 곧 석탄을 통한 에너지 자립을 뜻하지는 않는다. 석탄 역시 국제 공급망, 해상운송, 가격과 환율의 영향을 받는다.둘째 이유는 탄소와 환경 비용이다. IEA는 석탄이 여전히 널리 쓰이는 발전 연료이지만, 이산화탄소를 포집하지 않고 석탄을 태워 전기를 생산하는 방식은 국제 기후 목표와 양립하기 어렵다고 설명한다. 또 한국은 석탄화력 비중이 높아 전력의 탄소집약도가 IEA 평균보다 높다고 IEA는 지적한다. 석탄 확대는 단기 수급에는 도움이 될 수 있지만, 장기적으로는 탄소중립 목표와 산업 경쟁력 부담을 함께 키울 수 있다.셋째 이유는 현실적 대응이 이미 '석탄 단독'이 아니라는 점이다. 지난 16일 민주당은 중동 위기에 대응하는 에너지 대응의 일환으로 정부가 석탄 화력 발전 용량 제한을 해제하고, 원자력 발전소 가동률도 최대 80%까지 올릴 것이라고 밝혔다. 민주당 중동 위기 경제대응 태스크포스 의원들은 브리핑에서 호르무즈 해협 긴장으로 인해 한국으로 석유와 가스 수송이 차단된 상황에서 에너지 공급과 가격을 안정시키기 위한 것이라고 밝혔다. 정부·여당의 대응 방향은 석탄화력 상한 완화에만 머물지 않는다.오랜 기간 서해안 석탄화력발전소에서 근무한 에너지 전문가는 최근 중동 정세와 유가 불안을 언급하며 태양광, 풍력, 수력 등 재생에너지가 보편화되기 전 석탄화력발전소의 문을 무조건 닫으려는 접근에는 신중해야 한다고 말했다. 한국은 원유와 가스, 석탄을 해외에 의존하는 구조인 만큼, 공급망 위기 시 전력 안정성이 크게 흔들릴 수 있다는 설명이다.그는 "에너지 안보는 경제적 안정보다 우선합니다. 안보가 흔들리면 국가 전체가 흔들립니다. 전력망과 산업 유지를 위해 석탄발전을 당장 배제하기는 어렵다"라면서도 "온실가스 감축 목표를 전제로 에너지 전환과 안보를 함께 고려해야 한다"라고 강조했다. "한국의 에너지 전환은 화석연료보다 원자력, 재생에너지, LNG, 수소가 결합된 '복합적 구조'로 갈 수밖에 없다"라고 했다.중동 위기가 커질수록 석탄을 다시 떠올리는 것은 이해할 수 있는 선택이다. 이미 깔려 있는 발전 인프라를 활용해 급한 전력 수급을 버틸 수 있기 때문이다. 그러나 석탄 역시 수입 의존 구조를 벗어나지 못하고, 탄소와 환경 비용도 크다. 이런 점에서 석탄은 에너지 안보의 근본 해법이라기보다, 위기 국면에서 시간을 벌어주는 비상용 완충재에 더 가깝다.에너지경제연구원(KEEi) 김현철 선임연구위원은 "2025년 우리나라는 경제성장률이 하락하며 에너지 소비 감소 요인으로 작용했는데, 특히 에너지 소비가 큰 석유화학과 철강 산업의 경기 침체와 이에 따른 구조조정 논의로 에너지 소비 하락 폭이 컸다. 에너지원별로는 석탄, 석유, 가스, 원자력은 전년 대비 감소, 신재생은 증가, 전기 소비는 보합에 그쳤다"고 에너지브리프(26년 2월호)에서 밝혔다. 국가에너지통계종합시스템(KESIS)은 2026년 국내 에너지 수요전망을 원자력 5.1%, 가스 2.4% 각각 상승할 것으로, 석탄은 5.8% 하락할 것으로 전망했다.석탄은 우리나라 에너지 위기에 시간을 벌어줄 수 있는 응급처치 수단이다. 하지만 더 중요한 과제는 대통령이 국무회의에서 언급한 화석연료 중심 에너지 체계를 최대한 신속하게 '재생에너지 중심'으로 변환하고, 전력 수요관리, 원전을 포함한 보다 촘촘한 에너지 포트폴리오를 갖추는 일이다. 중동의 위기가 반복될수록 한국 사회가 점검해야 할 것은 특정 연료 하나가 아니라, 외부 충격을 견디는 전체 시스템의 안정성일 것이다.