충남도의회, 대전·충남 행정통합 논의 재점화

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 오인환 도의원, 이상근 도의원 ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

최근 무산된 대전·충남 행정통합과 관련해 24일 충남도의회에서 2건의 5분 발언이 나왔다. 그러나 여야 의원 간의 시각차가 극명하게 갈렸다. 민주당 측이 지방소멸 위기 대응을 위한 '필수 전략'임을 강조한 반면, 국민의힘 측은 충남의 정체성을 무시한 '졸속 추진'이라고 비판했다.더불어민주당 오인환 의원은 "수도권 집중 현상과 인구 감소로 인한 지방소멸 위기는 국가 전체의 성장 잠재력을 약화시키는 구조적 문제"라고 진단하며, "기존 행정구역의 틀을 넘어선 새로운 전략이 필요하다"고 주장했다.오 의원은 행정통합의 기대효과로 ▲중복 행정기능 축소 ▲재정 및 정책 효율성 제고 ▲규모의 경제 형성을 통한 투자 유치 확대를 꼽았다. 이어 "행정통합은 단순한 구조 개편이 아니라 지역 경쟁력을 높이는 수단"이라며 "단기적 이해관계에 매몰되지 말고 국가의 지속가능한 발전이라는 큰 틀에서 논의를 이어가야 한다"고 촉구했다.반면 국민의힘 이상근 의원은 '원칙 있는 통합'을 요구했다.이 의원은 특히 통합시 약칭에서 '충남'을 삭제하고 '대전특별시'로 명문화하려는 움직임에 대해 "220만 도민의 자긍심을 훼손하고 충남의 존재를 약화시키는 행위"라며 강한 유감을 표했다. 또한 "청사 위치를 '추후 결정'으로 미루는 것은 결국 인프라가 집중된 대전에 주청사를 두겠다는 것과 다름없다"고 지적했다.이어 "민주당은 통합에 대한 일관된 의지 없이 정치적 성과만 앞세워 급조된 특별법안을 내놓았다"며 "충남의 위상을 지키는 문제에 침묵하는 민주당 의원들은 도민 앞에 석고대죄해야 한다"고 비판했다.이 의원은 향후 통합 논의의 절대 원칙으로 ▲통합시 명칭에 '충남' 반드시 포함 ▲통합 시청사 위치 '내포신도시' 명문화 등 두 가지를 제시하며, 이것이 보장되지 않을 경우 통합 논의에 응해서는 안 된다고 주장했다.