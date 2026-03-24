한문도 "이재명표 부동산 혁신, 0.1%의 빈틈도 없다"

큰사진보기 ▲한문도 명지대 대학원 겸임교수는 24일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "이재명 정부의 부동산 정책이 과거 문재인 정부의 실패를 넘어서는 독자적인 성공 가도를 달리고 있다"고 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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부동산 전문가 한문도 명지대 대학원 겸임교수가 이재명 대통령의 최근 부동산 정책 행보에 대해 "시장을 완벽히 꿰뚫고 있으며, 0.1%의 악용 가능성까지 차단하겠다는 확고한 의지가 보인다"고 평가했다. 24일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 한 교수는 이번 정부의 부동산 정책이 과거 문재인 정부의 실패를 넘어서는 독자적인 성공 가도를 달리고 있다고 분석했다.한 교수는 이재명 대통령이 "부동산은 욕망과 정의가 부딪히는 심리전"이라고 정의하며, 정책과정에서 다주택자와 기득권 세력을 철저히 배제하라고 지시한 점을 높이 평가했다. 특히 이 대통령이 "부동산을 어떻게 할 것인가에 있어 금융 부문이 매우 중요하다"고 언급한 것에 대해 한 교수는 "우회적으로 금융위를 저격한 것은 시장 정상화의 결정적인 신호탄"이라고 설명했다.그는 문재인 정부 당시 임대사업자 제도 등 다주택자에게 유리한 정책이 시행된 배경으로 '부적절한 실무진 기용'을 꼽았다. 과거 정권의 부동산 부양책을 설계했던 인물들을 유임시킨 것이 화근이었다는 지적이다. 반면, 이재명 대통령은 다주택자의 이익이 정책에 반영될 여지를 원천 차단하고 임대사업자 대출 연장 중단 등 시장에 실제 매물이 나올 수 있는 강력한 수단들을 직접 챙기고 있다고 강조했다.현재 서울 아파트 매물이 8만 개를 돌파하며 역대 최고 수준을 기록하고 있는 것에 대해 한 교수는 "대통령의 정책 신호를 읽은 다주택자들이 서둘러 매물을 내놓고 있는 결과"라고 분석했다. 그는 다주택자 양도세 중과 유예가 종료되는 5월 9일 이후 일부에서 제기하는 '매물 잠김 및 폭등설'에 대해 "정부가 이미 대출 규제 등을 통해 퇴로를 차단하고 있어서 집값 하방 압력은 계속될 것이다"라고 전망했다.그는 3040 세대와 무주택 청년들에게 "지금은 무리하게 추격 매수할 타이밍이 아니다"라고 조언했다. 정부가 역세권 용적률 완화를 통해 9만 호 규모의 신규 공급을 준비하고 있고, 보유세 실효세율 인상 논의 등 근본적인 제도 개편을 진행 중이기 때문이다. 그는 "이번 정부는 과거와 완전히 다르다"며 정부의 공급 대책과 시장 정상화 의지를 믿고 차분히 기회를 엿볼 것을 당부했다.