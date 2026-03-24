학교 앞 '모욕집회 금지법', 국힘 반대 속에 교육위 통과

▲김영호 국회 교육위원장이 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 ‘학교 앞 혐오 시위 금지법’(교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안)에 대한 표결을 진행하자, 국민의힘 조정훈 의원을 비롯한 소속 의원들이 손을 들어 반대 의사를 표시하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기