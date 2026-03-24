신규원전 건설 반대 울산시민 10만 서명운동 시작

큰사진보기 ▲신규원전반대 울산범시민대책위원회가 24일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 신규원전건설반대 10만 서명운동을 알리고 있다. ⓒ 울산대책위 관련사진보기

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울주군 신규 원전 유치 흐름과 대책위 입장 이순걸 울주군수는 3월 5일 '신규 원자력발전소 건설 후보 부지 자율유치 신청 동의안'을 울주군의회에 제출했고, 울주군의회는 3월 16일 동의안을 만장일치로 가결했다. 울주군은 바로 다음날인 17일에 한수원에 '신규원전 유치신청서'를 냈다.



울주군의회는 3월 16일 임시회의에 '신규원전 유치동의안'을 상정했으나, 해당 상임위원회(경제건설위원회)는 사전에 이 안건을 심의하지도 않은 상태였다. 군의회는 본회의를 개회하고 정회한 뒤, 경제건설위원회는 그제야 본회의장을 빠져나가 별도의 장소에서 안건을 심의했다.



이에 대책위는 "30분도 채 걸리지 않아 안건 심사를 제대로 하지 않았다"라고 지적했다.



이어 상임위 회의에서 울주군의 안건 제안 설명과 전문위원 검토 보고에 이어 의원들의 질의가 있었다. 이상우 의원은 일부 시민이 반대하는 가장 큰 이유를 물었다. 울주군 관계자는 "시민단체는 안전성 문제를 우려하는 것 같은데, 기술적 안전성에 있어서 항공기가 충돌하거나 지진이 일어나도 대비할 수 있는 것으로 알고 있다"라는 취지로 답했다.



이에 대책위는 "그러나 새울핵발전소는 항공기 충돌사고에 대비하지 않았다"라며 "항공기 추돌사고에 대비한 화재나 전력망 연결, 격납고가 없는 사용후핵연료 수조의 대비는 없는 것이 현실이다. 상임위가 가장 초점을 맞출 부분이 안전성 부분인데, 이 부분에 대한 충분한 검토도 없이 30분 만에 안건을 처리하는 것은 의원으로서의 본분을 망각한 것"이라고 지적했다.



대책위는 "이런 마당에 울산시의회는 100만 울산시민의 안전은 뒷전으로 하고, '신규원전 유치 촉구 결의안'을 채택했다"라며 규탄한다고 밝혔다.



지역의 시민단체들로 구성된 신규원전반대 울산범시민대책위원회가 "울산시민의 안전을 시민이 직접 나서서 지키자"라며 '신규원전 건설 반대 울산시민 10만 서명운동'을 시작했다.대책위는 또한 신규원전 유치에 나선 울주군과 울주군의회 그리고 최근 '신규 원전 유치 촉구 결의안' 을 채택한 울산광역시의회를 규탄하고 나섰다.대책위는 24일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "우크라이나 전쟁과 이란 전쟁에서 보듯이 최근 핵 시설은 빈번하게 일어나는 전쟁에서 표적이 되고 있고, 기후위기가 가속하면서 태풍과 폭우, 화재와 해수 온도 상승 등으로 인한 사고 위험도 눈에 띄게 증가하고 있다"라고 서명운동을 시작한 배경을 설명했다.이어 "사고 나고 나서 후회해도 소용이 없다"라며 "있는 핵발전소도 단계적으로 줄여나가야 하는 마당에 신규 핵발전소 추가 건설은 절대로 우리 사회가 선택할 대안이 아니다"라고 강조했다.대책위는 "그동안 시민단체 등은 울주군의 신규 원전 울산 유치를 막아내기 위해 울주군청과 울주군의회에 신규 원전 울산 유치 반대 의견서를 두 차례에 걸쳐 제출하고, 울주군청 앞에서 신규 원전 반대 피켓을 들고 울주군과 군의회에 호소하고 촉구했다"라며 "그러나 끝내 울주군은 신규 원전 유치 신청서를 한국수력원자력에 접수했다"라고 지적했다.그러면서 "울주군과 울주군의회, 울산시의회를 강력히 규탄하며 신규 원전 유치 신청 반대 의견서를 오늘 울주군과 울산시에 공식 제출한다"라고 밝혔다,이어 "울주군과 울산시가 이 의견서를 한국수력원자력에 전달하라는 내용을 담은 공문이다"라며 의견서 내용을 소개했다.의견서에서는 ▲주민수용성 문제 ▲부지 적정성 문제 ▲세계 최대 수준의 원전 밀집 지역에 대한 추가 위험 문제를 담고 있다. 아울러 '한수원은 핵발전이 아닌 재생에너지 산업을 키워야 한다'라는 의견도 담았다.대책위는 의견서 내용 중 주민 수용성 문제에 대해 2026년 2월 5일부터 6일까지 ubc울산방송이 울산시민 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 한 여론조사 결과를 설명했다.대책위는 "이 조사에서 신규 원전 유치 찬성은 54.5%에 불과하다"라며 "또, '기후정치바람'이 2월 2일부터 23일까지 전국 18세 이상 시민을 대상으로 한 여론조사 결과는 울산시민 931명 중 '거주 지역 내 신규원전 건설'에 대해 찬성 응답은 44%, 반대 응답은 42.3%로 나타났다"라고 밝혔다.그러면서 "이는 충분한 정보 제공과 사회적 논의가 이뤄지면 얼마든지 변할 수 있는 여론 구조이다"라고 덧붙였다(이 두 여론조사 세부 내용은 중앙선거여론조사심의위원회에서 확인할 수 있다).또 부지 적정성 문제에 대해 "정부 조사 결과 고리·새울 원전 인근 지역에는 규모 6.5 이상의 강진을 일으킬 수 있는 활성단층이 2개나 존재하는 것으로 확인되었다"라며 "아울러 울산은 한수원의 '원자로 위치 제한' 내용을 충족할 수 없다"라고 지적했다.이어 "울산은 핵발전소 중대 사고 시 대한민국 전체가 휘청거릴 정도의 산업 피해 요소가 있는 지역이다"라며 "새울원전에서 울산 온산공단까지의 거리는 약 8km, 에쓰오일과 대한유화 등 대규모 석유화학공장과도 약 10km 거리일 뿐만 아니라 미포국가산업단지 등 중요한 국가기간산업 시설이 밀집해 있다"라고 밝혔다.대책위는 "아울러 방사선비상계획구역에 100만 명 이상의 주민이 거주하는 인구밀집지역이므로 주민들의 안전 문제, 사회적·경제적 영향을 고려할 때 울산은 추가 핵발전소 건설 지역으로 부적합하다"라고 지적했다.