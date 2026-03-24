전현희, 정원오 직격 "성공버스는 탈법, 젠트리피케이션 방지는 왜곡"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 예비후보 전현희 의원이 24일 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연해 본선 경쟁력과 서울의 미래 비전을 제시하며 지지를 호소했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 예비후보 전현희 의원이 24일 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연해 본선 경쟁력과 서울의 미래 비전을 제시하며 지지를 호소했다.전 의원은 특히 강남과 강북을 모두 아우를 수 있는 유일한 '필승 후보'임을 강조했다. 그는 "민주당의 불모지인 강남에서 당선된 경험과 현재 한강벨트 성동구의 현역 의원으로서 갖춘 확장력이 이번 서울시장 선거의 핵심 변수다"라며 국정 안정을 위한 이재명 대통령의 최적의 파트너임을 강조했다.전 의원은 경선 경쟁자인 정원오 전 성동구청장의 주요 성과들을 정면으로 비판했다. 특히 교통약자법을 근거로 도입된 '성공버스'에 대해 "정작 장애인은 탈 수 없는 시설을 갖춘 채 일반 대중교통처럼 운영되는 것은 명백한 탈법이자 혈세 낭비"라고 꼬집었다.또한 성수동의 젠트리피케이션 방지 성과에 대해서도 "성수동은 서울에서 임대료 상승률이 가장 높은 지역 중 하나로, 실상은 심각한 상황임에도 이를 치적으로 내세우는 것은 시민 기만"이라며 날을 세웠다.전 의원은 '서울형 제4이동통신사' 설립을 제안했다. 기존의 불안정한 통신망을 넘어 자율주행차, 드론, 로봇 등 '피지컬 AI' 구동에 필수적인 '5G 단독모드(SA, Stand Alone)' 망을 서울 전역에 구축하겠다는 것이다.그는 "2030년 무인 자동차 상용화와 AI 3대 강국 도약을 위해서는 지연 없는 5G SA 망이 필수적이지만, 민간 통신사는 투자 대비 수익성 때문에 이를 외면하고 있다"고 진단했다. 이에 서울시가 직접 제4 이동통신사를 설립해 서울 전역에 초고속 망을 깔고, 통신비를 기존의 4분의 1 수준으로 낮추는 '기본 통신' 시대를 열겠다고 선언했다.국회 법제사법위원으로서 검찰 개혁 입법 마무리에 대한 소회도 밝혔다. 전 의원은 "이번 검찰 개혁 완성은 내란 청산을 위한 국회의 소명을 다한 것"이라며 지방선거 승리를 통해 윤석열 정권의 실책을 확실히 심판하고 민주주의를 정상화하겠다는 의지를 강조했다.또 그는 최근 이재명 대통령이 '조폭 연루설'을 보도한 SBS '그것이 알고 싶다' 등에 사과를 요구한 것과 관련해 발생한 고발 사건에 대해 "언론의 자유는 무제한의 특권이 아니며, 허위 사실로 억울한 피해자를 만든 것에 대한 책임 있는 반성은 민주주의의 기본"이라고 말했다. 그러면서 "이 대통령이 피해자 입장에서 정당한 권리 구제를 요청한 것을 강요죄 등 혐의로 경찰에 고발한 것은 어불성설"이라고 덧붙였다.