전남경찰, 음주운전·폭발사고·비밀문건 분실 잇따라

큰사진보기 ▲전라남도경찰청, 전남경찰청, 전남경찰청사 ⓒ 안현주 관련사진보기

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전남 곡성경찰서 경찰관이 음주운전을 하다 적발됐다.최근 전남에서는 VIP 경호 관련 보안 서류 분실, 폭발물 사고 등이 잇따르며 복무 기강에 대한 지적이 나오고 있다.광주광산경찰서는 24일 술을 마시고 차를 몬 혐의(도로교통법상 음주운전)로 곡성경찰서 A 경위를 입건해 조사하고 있다.A 경위는 이날 오전 0시 2분께 광주광역시 광산구 신가동 한 아파트 인근 도로에서 술을 마신 채 운전한 혐의를 받고 있다.적발 당시 A 경위의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 조사됐다.경찰은 A 경위에 대한 수사를 마치는 대로 징계 절차를 밟을 예정이다.최근 한 달 사이 폭발물 사고와 VIP 경호 문건 분실에 이어 직원 음주운전까지 발생하면서 경찰 안에서도 자성의 목소리가 나오고 있다.지난 20일에는 전남경찰청 경찰특공대에서 연습용 폭발물이 터져 특공대원 B씨가 다쳐 병원으로 옮겨져 치료받았다.지난달 말에는 3급 비밀로 분류되는 VIP 경호 관련 업무 지침이 담긴 비밀문건을 분실해 경찰청 조사팀이 내려와 정확한 경위 등을 파악하기도 했다. 현재까지 비밀문건은 찾지 못한 것으로 전해졌다.이에 대해 경찰 한 관계자는 "검찰 개혁 등으로 경찰에 대한 국민적 관심이 높아지고 있는 상황"이라며 "국민이 신뢰할 수 있는 경찰이 되기 위해 공직 기강을 바로 잡을 필요가 있다"고 말했다.