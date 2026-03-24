전진선 양평군수 "서울-양평 고속도로 재개 환영… 강하IC 포함해야"

큰사진보기 ▲전진선 양평군수가 서울-양평 고속도로 사업 재개 결정에 대해 환영 입장을 밝히며, 군민 의견이 반영된 노선 추진을 정부에 촉구했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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전진선 양평군수가 서울-양평 고속도로 사업 재개 결정에 대해 환영 입장을 밝히며, 군민 의견이 반영된 노선 추진을 정부에 촉구했다.전 군수는 24일 기자회견을 열고 "대통령실이 지난 20일 발표한 서울-양평 고속도로 사업 재개 결정을 13만 양평군민과 함께 환영한다"며 "정부 로드맵에 따라 차질 없이 신속히 추진되기를 기대한다"고 밝혔다.서울-양평 고속도로는 하남시와 광주시를 거쳐 양평군을 연결하는 수도권 동부권 핵심 교통망으로, 교통 혼잡 해소와 지역 균형 발전을 동시에 이끌 사업으로 평가된다.전 군수는 "2023년 7월 사업 중단 이후 군민들이 겪은 충격과 고통은 매우 컸다"며 "군민들은 집회와 서명운동 등을 통해 강하IC가 포함된 노선을 지속적으로 요구해 왔다"고 강조했다. 이어 "군 역시 정치권과 국토교통부, 언론을 통해 군민의 목소리를 전달해 왔다"고 덧붙였다.그러면서 일부 정치권을 향해 "IC가 포함되지 않은 예비타당성조사안을 고수하며 사업을 정치 쟁점화했고, 이로 인해 사업 재개가 지연됐다"고 비판했다.전 군수는 대통령실 발표와 관련해 "기존 두 개 노선을 바탕으로 원점에서 재검토하되 경제성과 주민 편의를 최우선으로 고려하겠다는 입장은 군민 요구가 상당 부분 반영된 결과"라며 "그동안 얼어붙었던 지역 분위기를 녹이는 계기가 됐다"고 평가했다.아울러 향후 추진 과정에서의 핵심 요구 사항도 제시했다. 전 군수는 "타당성 조사 용역 과정에서 강하IC가 반드시 포함돼야 한다"며 "이는 양평군민의 오랜 염원"이라고 밝혔다.또 "향후 노선을 양평 동부권과 강원 홍천까지 연장해 수도권과 강원권을 잇는 광역 교통망으로 발전시켜야 한다"고 강조했다.전 군수는 "양평군은 군민과 함께 지역 경제 활성화와 편익 증진을 최우선으로 삼아 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.끝으로 전 군수는 "사업 재개를 위해 힘을 모아준 군민과 정치권, 언론에 감사드린다"고 밝혔다.