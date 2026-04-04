주눅들어도 10개월을 버텼더니 '미미'가 되었습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲중년의 복싱은 속도가 아닌 꾸준히 버티는 힘입니다. ⓒ Unsplash의 Nemesia Product 관련사진보기

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"제가요? 실력이 안 돼서 못 해요. 관장님 보시면 연습이나 하라고 한 소리 하실 걸요."

"링 말고, 그냥 여기서 살살 해봐요."

큰사진보기 ▲복싱 대회에 나간 아들(좌)의 모습아들이 복싱하는 모습을 보면서 나이 49살에 복싱을 시작했습니다. ⓒ 장한이 관련사진보기

"처음에는 보통 1라운드에서 나가떨어지는데, 체력 좋네요."

"복싱하는 사람들은 스파링을 하면 한 단계 성장한다고 하더라고요."

큰사진보기 ▲9개월 째 꾸준히 다니고 있는 복싱장의 모습 ⓒ 장한이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.