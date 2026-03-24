박선원 "미·이란·이스라엘 정치적 목표 80% 달성, 퇴각 준비"

큰사진보기 ▲박선원 더불어민주당 의원은 24일 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연해 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 폭격 보류와 5일 간의 유예를 전격 선언한 것에 대해 "전략적 목표 달성에 따른 질서 있는 퇴각 준비"라고 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 폭격 보류와 5일 간의 유예를 전격 선언했다. 24일 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연한 박선원 더불어민주당 의원은 이를 "전략적 목표 달성에 따른 질서 있는 퇴각 준비"라고 분석했다.박 의원은 "미국, 이스라엘, 이란 세 나라 모두가 이번 전쟁에서 얻을 수 있는 것은 대부분 얻었다, 정치적 목표를 한 80% 달성했다"고 진단했다. 미국은 이란의 핵 시설과 해군력을 무력화하며 군사적 초강대국임을 재입증했고, 이스라엘은 하메네이 제거 등 지도부를 타격하는 성과를 냈다는 것이다. 특히 그는 "미국 입장에서는 중동에 군사력을 계속 쏟아부을 경우, 러시아-우크라이나 전쟁 관리와 중국의 대만 침공 대비라는 세계 전략에 구멍이 생길 수 있다는 현실적 고민이 작용했다고 강조했다.트럼프 대통령의 '5일 유예 발표'를 이란이 '가짜 뉴스'라고 치부한 것에 대해 박 의원은 "이란이 실제로 믿지 않아서라기보다 미국으로부터 '진짜로 5일 동안 때리지 않겠다'는 확실한 다짐과 보증을 받기 위한 고도의 심리전이다"라고 분석했다. 이란 역시 내부 경제 파탄과 지도부 소멸로 인해 더 이상의 전쟁 수행 능력이 한계에 봉착했기 때문에, 이번 기회에 '다시는 때리지 않겠다'는 확약을 받아내려 한다는 설명이다.박 의원은 이번 전쟁의 핵심을 '화력전'으로 정의했다. 그는 "이란이 보유한 미사일 재고가 소진되고 있다"고 언급한 뒤, "이스라엘 또한 방공 미사일 소모로 인해 더 이상의 확전은 양측 모두에게 치명적이다"라고 말했다. 특히 그는 "전 세계 경제의 목줄인 호르무즈 해협에 지상군이 투입될 경우, 베트남전 이상의 참혹한 백병전과 살상이 벌어질 수 있다"며 "트럼프 대통령으로서도 '안전한 미국'이라는 선거 캠페인을 위해 발을 뺄 수밖에 없는 상황이다"라고 분석했다.이어 박 의원은 요동치는 국제 유가와 국내 주식 시장에 대해 "화력전은 결국 끝이 보이기 마련"이라며 과도한 공포심을 경계했다. 그는 "이재명 대통령과 외교 당국이 이란과의 소통을 지속하며 원유 수급 안정화에 최선을 다하고 있다"며 :국민들이 정부의 외교 역량을 믿고 안정감을 가져달라"고 당부했다.한편, 박 의원은 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사특별위원회'가 제출한 국정조사 계획서가 국회 본회의에서 처리 된 것의 의미도 밝혔다. 국조특위 위원인 그는 "윤석열 정부 초기부터 이어진 감사원과 검찰의 공조를 통한 '먼지 털기식' 수사와 허위 진술 유도 과정을 국정조사를 통해 낱낱이 밝혀내야 한다"고 강조했다. 그러면서 "공수처가 제 역할을 하지 못하는 상황에서 국정조사만이 진실을 규명하고 사법 정의를 바로 세울 유일한 길이다"라고 덧붙였다.