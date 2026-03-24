박선원 "미·이란·이스라엘 정치적 목표 80% 달성, 퇴각 준비"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 폭격 보류와 5일 간의 유예를 전격 선언했다. 24일 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연한 박선원 더불어민주당 의원은 이를 "전략적 목표 달성에 따른 질서 있는 퇴각 준비"라고 분석했다.
박 의원은 "미국, 이스라엘, 이란 세 나라 모두가 이번 전쟁에서 얻을 수 있는 것은 대부분 얻었다, 정치적 목표를 한 80% 달성했다"고 진단했다. 미국은 이란의 핵 시설과 해군력을 무력화하며 군사적 초강대국임을 재입증했고, 이스라엘은 하메네이 제거 등 지도부를 타격하는 성과를 냈다는 것이다. 특히 그는 "미국 입장에서는 중동에 군사력을 계속 쏟아부을 경우, 러시아-우크라이나 전쟁 관리와 중국의 대만 침공 대비라는 세계 전략에 구멍이 생길 수 있다는 현실적 고민이 작용했다고 강조했다.
트럼프 대통령의 '5일 유예 발표'를 이란이 '가짜 뉴스'라고 치부한 것에 대해 박 의원은 "이란이 실제로 믿지 않아서라기보다 미국으로부터 '진짜로 5일 동안 때리지 않겠다'는 확실한 다짐과 보증을 받기 위한 고도의 심리전이다"라고 분석했다. 이란 역시 내부 경제 파탄과 지도부 소멸로 인해 더 이상의 전쟁 수행 능력이 한계에 봉착했기 때문에, 이번 기회에 '다시는 때리지 않겠다'는 확약을 받아내려 한다는 설명이다.
박 의원은 이번 전쟁의 핵심을 '화력전'으로 정의했다. 그는 "이란이 보유한 미사일 재고가 소진되고 있다"고 언급한 뒤, "이스라엘 또한 방공 미사일 소모로 인해 더 이상의 확전은 양측 모두에게 치명적이다"라고 말했다. 특히 그는 "전 세계 경제의 목줄인 호르무즈 해협에 지상군이 투입될 경우, 베트남전 이상의 참혹한 백병전과 살상이 벌어질 수 있다"며 "트럼프 대통령으로서도 '안전한 미국'이라는 선거 캠페인을 위해 발을 뺄 수밖에 없는 상황이다"라고 분석했다.
이어 박 의원은 요동치는 국제 유가와 국내 주식 시장에 대해 "화력전은 결국 끝이 보이기 마련"이라며 과도한 공포심을 경계했다. 그는 "이재명 대통령과 외교 당국이 이란과의 소통을 지속하며 원유 수급 안정화에 최선을 다하고 있다"며 :국민들이 정부의 외교 역량을 믿고 안정감을 가져달라"고 당부했다.
한편, 박 의원은 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사특별위원회'가 제출한 국정조사 계획서가 국회 본회의에서 처리 된 것의 의미도 밝혔다. 국조특위 위원인 그는 "윤석열 정부 초기부터 이어진 감사원과 검찰의 공조를 통한 '먼지 털기식' 수사와 허위 진술 유도 과정을 국정조사를 통해 낱낱이 밝혀내야 한다"고 강조했다. 그러면서 "공수처가 제 역할을 하지 못하는 상황에서 국정조사만이 진실을 규명하고 사법 정의를 바로 세울 유일한 길이다"라고 덧붙였다.