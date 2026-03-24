마을 주민 주도 태양광 발전소, 전국 500곳으로 확산

큰사진보기 ▲전남 신안 태양광발전소 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 태양광 발전으로 얻은 수익을 주민에게 공유하는 '햇빛소득마을'을 전국적으로 확산한다. 올해 전국에 500곳을 선정하고, 2030년까지 2500곳 이상을 조성한다는 계획이다.행정안전부는 24일 열린 국무회의에서 농림축산식품부, 기후에너지환경부와 함께 이 같은 내용을 담은 '햇빛소득마을 확산 추진계획'을 보고했다. 정부는 태양광 보급을 확대함으로써 에너지 자립도를 높이고 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.햇빛소득마을은 마을 주민 10명 이상이 협동조합을 구성해 마을 내 유휴부지에 300킬로와트(㎾)에서 1㎿ 규모의 태양광발전소를 설치해 운영하는 사업이다. 주민이 주도하고 지역이 함께 혜택을 공유하는 마을 태양광 모델이다. 발전 수익은 마을 정관과 주민 합의에 따라 복지사업이나 개인 배분 등으로 활용된다.앞서 행안부는 지난해 12월 보고된 '햇빛소득마을 전국 확산 방안'을 바탕으로 올해 2월 '햇빛소득마을 추진단'을 출범했다. 추진단은 이달 말로 예정된 사업 공모를 통해 올해 안에 전국에 500곳 이상의 햇빛마을을 선정한다. 사업 준비도에 따라 1차 신청은 5월 말까지 받고 7월에 선정한다. 만약 추가 준비가 필요한 마을에는 7월 말까지 신청을 받아 충분한 준비 기간을 부여할 계획이다.대상 마을 선정은 협동조합 구성 정도, 주민동의 확보 수준, 부지 확보 및 자금조달 준비 정도 등 사업 준비도와 지역별 사업 수요를 고려한다. 다만 특정 지역이 과도하게 편중되지 않도록 추진한다.추진단은 사업 신청을 원하는 마을을 위해 광역 지방정부 중심의 민·관 합동 현장지원단을 구성해 사업 전 과정도 밀착 지원한다. 협동조합 설립을 위한 컨설팅도 전문성을 갖춘 사회연대경제조직과 연계해 제공할 예정이다. 사업 부지는 비용 절감을 위해 마을 유휴부지나 공공부지 중심으로 확보하도록 유도한다.기후부는 전력망 연계 지원을 위해 햇빛소득마을에 대해서는 계통 우선 접속이 가능하도록 전기사업법과 분산에너지특별법 개정을 추진한다. 또 에너지저장장치(ESS) 설치도 지원도 함께한다.윤호중 행안부 장관은 이날 국무회의에서 "햇빛소득마을은 기후 위기 대응과 지역 소멸 문제를 동시에 해결할 수 있는 혁신적인 모델"이라며 "추진단을 중심으로 지원단의 밀착 지원으로 햇빛소득마을이 전국으로 확산할 수 있도록 이끌어 나가겠다"고 말했다.