[단독] '강사 채용 의혹' 등 숙명여대 성악과 교수들, 결국 직위해제

숙명여대가 음악대학 성악과 강사 채용 과정 등에서 비리 의혹을 받고 형사 재판에 연루된 성악과 교수 2명을 지난 2월경 직위 해제한 사실이 뒤늦게 드러났다.
<오마이뉴스>가 입수한 숙명여대 '교원 직위해제 알림' 공문에 따르면, 숙명여대 성악과 교수 2명은 지난 2월 23일로 직위가 해제됐다. 직위 해제는 징계 절차가 진행되는 동안 잠정적으로 직무 수행을 정지시키는 조치다.
두 교수는 수업, 논문지도, 연구 활동 등 교수로서의 모든 직무에서 배제된 상태다. 숙명여대는 별도로 복귀 기한을 정해두지 않고, 복귀하게 될 경우 별도로 알리겠다고 고지했다. 다만, 사립학교법에서는 교원 직위가 해제되면 3개월 이내의 기간 대기를 명한다고 적시돼 있다.
모든 직무서 배제... "형사 재판, 대학원 입시 비리 등 종합적 이유"
해당 교수들은 2023학년도 1학기 강사 채용 과정에서 서류전형을 통과한 17명 중 14명을 실기 전형에 참석시키지 않고도 합격 점수를 부여했다는 혐의(업무방해)로 기소돼 지난 2025년 8월 28일부터 재판을 받고 있다.
더해 2022년 11월경 공개 연주 심사 위원이었던 교수를 몰래 배제하기 위해 위력을 행사한 업무방해 혐의로 1심에서 벌금형(각 500만 원)을 선고받기도 했다. 해당 지난 12일 열린 항소심 재판에서도 교수들은 '양형 부당'을 주장하며 1심에 불복한 상태다.
이 교수들은 지난 2025년 9월에도 같은 대학 성악과서 학부와 석사를 마친 대학원 박사 과정 응시생이 홀로 지원했으나, 과락 점수를 주고 불합격 처리시키기도 했다. 숙명여대는 같은 해 8월 중순부터 10월 중순까지 해당 교수들을 두 달간 정직시키는 한편, 법무 감사를 진행하기도 했다.
사립학교법에 따르면 해당 교원이 형사사건으로 기소되거나, 징계 의결이 요구 중인 경우 등에 직위를 해제할 수 있다. 그러나 재판을 시작한 지 반년 가까이 지난 2월에서야 두 교수의 직위가 해제된 터라 숙명여대가 이 사건에 늑장 대응을 했다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.
숙명여대 내부 사정을 잘 아는 한 관계자는 23일 <오마이뉴스>에 "(직위 해제는) 대학원 입시 비리와 형사 재판으로 넘겨진 강사 채용 비리 등 비위 사실에 대한 종합적인 내용이 이유인 걸로 알고 있다"라고 밝혔다.
한편, 숙명여대 측은 24일 오전 <오마이뉴스>에 "개인 정보여서 (직위 해제가 된 사유는) 구체적으로 말씀드리기가 어렵다"고만 전했다.
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