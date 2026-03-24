'가격이 이 정도였나' 한국 출장 고민하게 한 항공권

큰사진보기 ▲미국-이스라엘과 이란의 전쟁으로 중동 정세가 한치 앞을 내다볼 수 없는 가운데 지난 8일 아랍에미리트 두바이 국제공항에 대기중인 카타르항공 비행기 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

호주에서 한국행 항공권을 검색하면 가격이 눈에 띄게 달라진 것을 확인하게 된다. 최근 국제 유가가 크게 오르면서 항공사들이 유류 할증료와 운임을 함께 올리고 있기 때문이다.전 세계 항공 시장 상황을 보면 전쟁과 지정학적 긴장으로 국제 유가가 배럴당 약 $85~$90에서 $150~$200까지 급등했다. 제트 연료는 항공사 운용비의 상당 부분을 차지하기 때문에 가격이 이렇게 오르면 항공권 요금까지 오를 수밖에 없다.하지만 이번 변화는 단순히 숫자의 문제가 아니다. 항공사들은 유류할증료를 국제선 항공권 가격에 더해 부과하고 있으며, 한국 항공업계도 4월 국제선 유류할증료를 전월보다 대폭 올릴 것으로 예상된다.동일 노선이라도 발권 시점에 따라 10만 원 이상 추가 비용 부담이 생길 수 있다는 전망도 나온다. 결과는 명확하다. 같은 거리와 일정이라도 비용은 훨씬 부담스러워졌다. 해외에 거주하는 교민이나 사업 방문자에게 이 변화는 직접적인 영향을 미친다.한국은 가족과 연을 이어가는 곳이자, 업무와 출장 기회가 많은 장소이다. 하지만 비용이 크게 오르면서 이제는 한 번의 방문조차 쉽지 않게 되었다.호주에서도 항공사들이 운임을 조정하고 있다. 호주 대표 항공사인 콴타스(Qantas)는 국제선 운임을 약 5% 인상한다고 발표했으며, 버진 오스트레일리아(Virgin Australia)도 국내선과 국제선 요금을 추가 인상했다는 소식이 전해졌다. 실제로 일부 항공권은 이전보다 수백 달러 이상 비싸졌다는 이용자들의 후기가 온라인 커뮤니티에 올라오고 있다.비용 부담은 단순히 여행객의 문제에 그치지 않는다. 한국으로 출장가야 하는 사업자들은 비용을 최소화하기 위해 일정을 줄이거나, 온라인 회의 등 다른 방식의 대안을 모색하는 경우가 늘고 있다. 한 명의 출장 비용이 크게 오르면, 전체 프로젝트 비용 자체를 재조정해야 하는 상황도 생긴다.항공편은 여전히 운항 중이며 여행객들도 여전히 예약하고 있다. 다만 지금은 '갈 수 있다'와 '비용을 감당할 수 있느냐' 사이의 고민이 동시에 찾아오는 시기이다.요즘은 이런 말이 현실로 들린다."다음 달 한국행, 여행객뿐 아니라 사업자에게도 정말 쉽지 않은 일이다."