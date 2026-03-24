"기후위기 먼 미래 아냐"... 고양시, 민·관 손잡고 '기후 안심도시' 선언

큰사진보기 ▲기후위기 및 기후재난 대응전략 정책토론회 전경고양 탄소제로전국네트워크(상임대표 심온, 이하 탄소제로네트워크)와 고양특례시(시장 이동환, 이하 고양시)가 ‘기후위기 및 기후재난 대응전략 정책토론회’를 개최하고, 기후위기와 지속가능한 성장에 대한 공감대 형성 및 지속적 협력에 나섰다. ⓒ 전승재 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 심온 탄소제로전국네트워크 상임대표심온 탄소제로전국네트워크 상임대표가 모두발언을 이어가고 있다. ⓒ 전승재 관련사진보기

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큰사진보기 ▲포럼 참여 6개 단체, 업무협약 체결탄소제로전국네트워크, 고양탄소제로숲, ICLEI한국사무소, 푸른아시아, 고양시탄소중립지원센터, 고양연구원 등은 업무협약을 체결하고, 향후 기후위기 및 재난대응 등의 지역 현안 및 문제에 공동대응하고, 대책 수립에 협력하기로 했다. ⓒ 전승재 관련사진보기

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다가오는 기후위기에 대응하기위해 지자체와 시민단체가 손을 잡았다.24일 오후 2시, 고양 탄소제로전국네트워크(상임대표 심온, 아래 탄소제로네트워크)와 경기도 고양특례시(시장 이동환)가 '기후위기 및 기후재난 대응전략 정책토론회'를 개최하고, 기후위기와 지속가능한 성장에 대한 공감대 형성 및 지속적 협력에 나섰다.이동환 시장은 "기후위기는 더 이상 머나먼 미래의 경고가 아닌, 도시의 생존과 직결된 실존적 위협이 되고 있다"고 지적하며 "고양시는 온실가스 감축과 기후 적응을 시정의 양대 축으로 설정하고 '탄소 중립 녹색성장 기본계획'과 '기후위기 적응대책'을 통해 실질적 이행력을 확보해 가고 있으며, 자연의 회복력을 극대화하는 '자연기반해법(NbS)'을 도입하여, 공릉천 등 주요 하천의 생태복원과 홍수 방어 능력을 동시에 강화하는 인프라 혁신을 가속화하고 있다"고 밝혔다.이어 "이 토론회가 실천적 대안을 도출하는 지혜의 산실이 되길 기대하며, 우리 시는 논의된 고견들을 밑거름 삼아 시민 모두가 평온한 일상을 누리는 '기후 안심도시 고양'을 향해 흔들림 없이 나아가겠다"고 말했다.심온 상임대표는 "그간 탄소제로네트워크는 킴페인과 시민 아카데미를 지속해 오며, 더 나아가 국제연대를 모색하고 실천하고자 했다"며 "2026년은 한국 사회에 지역 리더들이 새롭게 자리매김하는 해이다. 기후 위기와 기후 재난을 적극적으로 대비할 수 있는 그런 후보가 선출되기를 간절히 희망한다"고 말했다.이어 "이번 토론회를 바탕삼아 정책을 통해 기후위기에 대응할 수 있는 기반이 세워지길 희망한다"고 덧붙였다.이어진 기조발표에서 명노일 환경부 전 부이사관은 지방정부의 탄소중립역할을 강조하며 "각 지역은 경제·사회·생활의 변화가 이루어지는 공간이며, 지자체는 분야별 탄소중립 정책의 실질적 이행주체"라고 강조했다.명 전 부이사관은 ▲ 국가-지자체 온실가스통계 정확도 제고 ▲ 국가 온실가스정보 통합플랫폼(가칭) 구축 ▲ 지방 재정기반 강화 등을 통해 자자체 이행 기반을 다져 중앙정부/지자체 협치를 구현해야한다고 밝혔다.이어 "기후위기 대응은 선택이 아닌 필수이며, 탄소중립은 인류의 생존을 위해 반드시 가야만 하는 길"이라고 설명했다.이번 포럼을 공동기획한 탄소제로전국네트워크, 고양탄소제로숲, ICLEI한국사무소, 푸른아시아, 고양시탄소중립지원센터, 고양연구원 등은 업무협약을 체결하고 향후 기후위기 및 재난대응 등의 지역 현안 및 문제에 공동대응 하기로 했다.김현호 고양연구원장은 "탄소중립은 분석보다는 복원, 연구보다는 결국 실천이 아닌가 생각한다"며 "여러 시민 구성원이 실질적 참여가 제일 중요하다고 생각한다"고 말했다.한정석 탄소제로전국네트워크 기획위원장은 "우리는 보수와 진보 등 정치적 입장을 초월하여 모두를 아울러 탄소제로를 향해 나아가는 대응이 필요하다"며 "이 첫걸음을 고양시에서 내딛게 되어 무척 기쁘다"고 밝혔다.