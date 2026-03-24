안철수 직격한 이 대통령 "개구리 보호한다고 모기까지 보호해야 하나"

[기사 보강 : 24일 오후 4시 42분]
"개구리를 보호한다고 모기까지 보호해야 하는 것은 아닙니다."
이재명 대통령이 24일 '다주택 공직자 부동산 정책 입안 과정 배제' 지시를 두고 "코스피 관련 공무원의 주식투자도 막을 거냐"고 비판한 안철수 국민의힘 의원을 겨냥해 남긴 글이다.
앞서 안 의원은 이날 본인 페이스북을 통해 "(다주택 공직자 배제 지시는) 정책의 책임을 일부 국민에게 전가하고 혐오를 자극하는 부적절한 접근"이라며 "이 논리라면 코스피 등 주식시장 관련 고위 공직자 및 실무자와 그 일가 역시 정책 입안 전에 보유 주식을 전량 매도하거나 지수 추종 상품만 허용해야 한다"고 주장했다.
또한 "최근 정부 정책들을 보면 근본적으로 문제를 해결하기보다 일부의 국민을 혐오의 대상으로 낙인찍고, 선의를 강조하는 등 단기적인 민심잡기에 주력하고 있다"며 "모든 것이 6월 초 지방선거에만 맞춰져 있다"고도 주장했다.
이에 대해 이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 김태선 더불어민주당 의원의 글을 리트윗 했다.
김 의원은 안 의원의 주장과 관련 "헛짚어도 한참 헛짚었다"며 "대통령이 부동산 정책에서 다주택 공직자를 배제한 것은 국민의 이익과 정책 주체의 이익을 일치시키기 위함이다. 다주택자를 나쁜 사람으로 매도하기 위해서가 아니라 부동산 시장 안정이 국민의 이익이기 때문"이라고 지적했다.
그러면서 "공직자의 주식을 전량 매도하라니요? 지금 정책 목표(국민의 이익)는 자본시장 활성화고, 그렇다면 자본시장 참여 경험이 있고 의지가 있는 자들을 정책 설계·집행에 참여시키는 게 맞지 않나요"라고 반문했다.
이 대통령은 이 글을 리트윗 하면서 공감을 표한 셈이다. 특히 국민의 이익과 주식 투자 행위를 '개구리'에 비유하고 소수 기득권의 이익과 부동산 투기 행위를 '모기'에 비유한 표현으로 안 의원의 주장을 일축한 것으로 풀이된다.
이에 대해 강유정 청와대 대변인은 이날 개구리와 모기의 뜻을 묻는 기자 질문에 "혹여나 (현 정부의) 부동산 정책의 출발점에 대한 오해가 있다면 풀기 위해 (대통령이) 한 번 더 설명한 예시라고 보시면 될 것 같다"고 밝혔다. 그러면서 "부동산 시장에서 자본 시장으로의 '머니 무브(Money Move)'가 훨씬 더 건전하다는 것이 대통령의 평소 생각이기 때문에 하신 말씀"이라고 덧붙였다.
한편, 이 대통령은 이날 국무회의에서 "부동산 투기를 방치하면 나라 망한다"라며 "기득권 또는 정책 결정 권한을 가진 집단 또는 사람들이 (부동산 투기) 욕망을 편들어 왔다"고 지적한 바 있다(관련기사 : '부동산 정책 강공' 이 대통령 "0.1%의 물샐 틈 없이...결국 부동산은 심리전" https://omn.kr/2hhm6
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