안철수 직격한 이 대통령 "개구리 보호한다고 모기까지 보호해야 하나"

▲이재명 대통령이 24일 '다주택 공직자 부동산 정책 입안 과정 배제' 지시를 두고 "코스피 관련 공무원의 주식투자도 막을 거냐"고 비판한 안철수 국민의힘 의원을 겨냥해 "개구리를 보호한다고 모기까지 보호해야 하는 것은 아니다"고 했다. 2026.3.24 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기