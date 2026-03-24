"해외자본 수익, 도민 자산으로"… 김동연, '경기도민 1억 만들기' 1호 공약 승부수

큰사진보기 ▲김동연 후보가 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 출마한 가운데, 24일 오전 용인서울고속도로 금토톨게이트에서 “해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다”며 ‘경기도민 1억 만들기 프로젝트’의 첫 번째 정책으로 ‘경기 인프라 펀드’를 발표했다. ⓒ 김동연캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동연 후보가 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 출마한 가운데, 24일 오전 용인서울고속도로 금토톨게이트에서 “해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다”며 ‘경기도민 1억 만들기 프로젝트’의 첫 번째 정책으로 ‘경기 인프라 펀드’를 발표했다. ⓒ 김동연캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 후보가 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 출마한 가운데, 24일 오전 용인서울고속도로 금토톨게이트에서 “해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다”며 ‘경기도민 1억 만들기 프로젝트’의 첫 번째 정책으로 ‘경기 인프라 펀드’를 발표했다. ⓒ 김동연캠프 관련사진보기

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더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보 경선에 출마한 김동연 후보가 24일 "해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다"며 '경기도민 1억 만들기 프로젝트'의 첫 번째 정책으로 '경기 인프라 펀드'를 발표했다.민자 사회간접자본(SOC) 사업의 수익을 해외자본이나 대형 금융자본이 아니라 도민에게 환원하겠다는 구상으로, 김동연 후보는 이를 "가장 민주당다운 정책"이라고 규정했다.개발 이익의 귀속 구조를 바꿔 자산 불평등 완화와 도민 자산 형성을 동시에 추진하겠다는 점에서, 이번 정책은 김 후보의 경제정책 방향과 추진 의지를 선명하게 드러낸 공약으로 읽힌다.현직 경기도지사인 김동연 후보는 이날 오전 용인서울고속도로 금토톨게이트에서 정책 메시지를 발표하고 "경기도의 민자 SOC 사업 자금 일부를 경기도민 공모 인프라 펀드로 직접 조달하겠다"며 "정기예금보다 높은 연 5% 이상의 수익이 도민 여러분의 통장에 직접 들어가도록 하겠다"고 밝혔다.그는 첫 공약 발표 장소로 이곳을 택한 배경에 대해, 용인서울고속도로가 하루 10만~20만 대의 차량이 오가는 대표적 민자도로이자 해외자본의 고수익 구조를 상징적으로 보여주는 현장이기 때문이라고 설명했다. 김 후보는 "통행료는 도민이 내고, 적자가 나면 세금으로 메우는 구조인데도 해외자본은 장기간 안정적으로 수익을 가져가고 있다"며 "이 같은 부조리한 구조를 완전히 뒤집겠다"고 말했다.이어 "매쿼리는 용인서울고속도로에서 연 15%가 넘는 이자 수익을 냈고, 지난 5년간 이자 수익만으로도 투자금의 92%를 이미 회수했다"며 "20년, 30년 안정적으로 수익을 가져가던 해외자본의 자리를 이제는 경기도민이 되찾도록 하겠다"고 강조했다.김동연 후보가 내놓은 경기 인프라 펀드의 핵심은 경기도가 추진하는 민자 SOC 사업의 자금 일부를 도민 공모 방식으로 조달하고, 해당 사업에서 발생하는 수익을 다시 도민에게 배당하는 구조다. 그는 이 펀드의 장점으로 정기예금보다 높은 수익률, 장기적 자산 형성 가능성, 공공의 보증을 통한 안정성을 제시했다.김 후보는 "단기적인 재테크가 아니라 도로가 운영되는 20년, 30년 동안 안정적인 수익을 장기적으로 받을 수 있다"며 "국가와 경기도가 이중 보증을 하고, 리스크는 경기도가 책임지고 수익은 도민에게 돌려드리겠다"고 밝혔다.기자들과의 질의응답에서도 그는 수익성에 대한 자신감을 거듭 드러냈다. 김 후보는 "매쿼리가 지난 5년간 연평균 15%가 넘는 이자 수익을 받아 갔고, 이자 수익만으로도 투자금의 92%를 이미 회수했다"며 "그렇기 때문에 도민들에게 최소 5% 정도의 투자 수익을 보장하는 것은 충분히 합리적이며 어려운 일이 아니다"라고 말했다. 이어 "그 이상의 수익이 나도록 노력하되, 최소한 연 5% 정도의 수익이 도민들께 돌아가도록 사업 모델을 만들고 잘 관리하겠다"고 덧붙였다.이날 현장에는 손철옥 경기도소비자단체협의회 회장도 함께 나와 용인서울고속도로 운영 구조에 대한 문제의식을 밝히며 김동연 후보의 도민 SOC 펀드 구상에 힘을 실었다.손철옥 회장은 "용서고속도로에 매쿼리처럼 해외 투자 자본이 투자한 뒤 장기적으로 수익을 올리고, 반면 적자가 발생하면 세금으로 보전한다는 것은 문제가 있는 것 같다"며 "SOC는 공공성이 우선"이라고 말했다. 이어 "김동연 후보의 도민 SOC 펀드를 적극 지지하고 환영한다"며 "공적 자금이 투입된다면 소비자 부담이 줄어들고 민간 독점도 완화될 것이며, 그에 따라 공공서비스도 더 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.김동연 후보가 제시한 정책이 단순히 투자 수익만을 내세운 금융 공약이 아니라, 소비자 부담 경감과 공공성 회복이라는 측면에서도 의미가 있다는 점을 강조한 것이다. 특히 민자도로 운영 구조를 둘러싼 공공성 논란이 꾸준히 제기돼온 상황에서, 소비자단체 대표의 공개 지지는 이번 정책이 생활 밀착형 의제를 겨냥하고 있음을 보여주는 대목이다.김동연 후보는 이 공약을 두고 "가장 민주당다운 정책"이라고 거듭 강조했다. 그는 "그동안 국민의 혈세가 해외자본으로 유출되고 수탈되는 구조가 지속돼 왔다"며 "그 수익을 우리 도민 여러분께 돌려드리는 것이야말로 가장 민주당다운 정책"이라고 말했다.이어 "민주당의 정책은 공정하고 정의롭고 실용적이어야 한다"며 "그런 측면에서 경기도민을 위한 인프라 펀드로 도민들에게 수익을 돌려드리는 것이 가장 민주당스러운 정책"이라고 설명했다. 민자사업 자체를 부정하기보다, 그 수익의 귀속 구조를 공공성과 도민 환원 중심으로 재설계하겠다는 입장을 분명히 한 것이다.정치적으로도 이번 메시지는 분명하다. 도로·철도·에너지 같은 인프라 정책이 자칫 전통적인 개발 공약으로 비칠 수 있는 가운데, 김 후보는 이를 '도민 배당'과 '자산 격차 완화'라는 프레임으로 전환했다. 개발의 양보다 개발 이익을 누가 가져가느냐에 주목한 것이다. 이는 경기도민의 생활비 부담, 민자사업의 공공성 문제, 자산 양극화 문제를 한꺼번에 겨냥한 정책 메시지로 볼 수 있다.김동연 후보는 이날 발표한 경기 인프라 펀드를 '경기도민 1억 만들기 프로젝트'의 첫 번째 축으로 제시했다. 그는 여기에 신재생에너지 분야의 '햇빛펀드', 혁신산업 육성을 위한 '스타트업 펀드'를 더해 도민의 자산 형성을 지원하겠다는 구상도 밝혔다.김 후보는 "이곳 도민 인프라 펀드에 어느 정도의 돈을 투자하느냐에 따라 차이는 있겠지만 장기적으로 아주 안정적인 수익과 배당을 받을 수 있을 것"이라며 "SOC 인프라 펀드뿐 아니라 신재생에너지 관련 햇빛펀드, 스타트업 펀드, 도민연금, 청년 사회출발 자본 형성 등을 통해 경기도민 1억 자산 만들기 프로젝트는 확실하게 달성할 수 있다"고 말했다.이는 특정 계층만을 위한 지원책이 아니라, 일반 도민과 청년층까지 포괄하는 장기 자산 형성 정책 패키지로 확대하겠다는 구상이다. 자산 형성을 단순한 개인 투자 차원이 아니라 정책적으로 지원하겠다는 점에서, 김 후보가 내세운 '1억 만들기'는 복지와 투자, 성장 정책을 결합한 성격을 띤다.김동연 후보는 앞으로 추진하는 경기도 SOC 사업에 이 같은 도민 인프라 펀드를 적용하겠다고 밝히면서, 이를 전담할 '경기투자공사'를 설립하겠다는 계획도 공개했다.그는 "경기투자공사가 도민 SOC 펀드를 포함해 햇빛펀드와 스타트업 펀드까지 함께 제도 설계하고 운영하게 될 것"이라며 "경기투자공사 본사는 북부에 두겠다"고 말했다. 앞서 의정부에서 발표한 '1.5 북부 고속화도로' 역시 같은 맥락의 사업이라고 설명했다.김동연 후보는 이날 중앙정부 정책과의 연계성도 부각했다. 그는 "지난 2월 11일 이재명 정부가 SOC 등 민간 투자 활성화 방안을 발표했다"며 "경기도는 이미 이재명 정부의 부동산 정책과 추경을 적극 뒷받침하는 국정 제1동반자로서 역할을 해왔다"고 말했다.이어 "오늘 발표하는 도민 SOC 인프라 펀드 역시 국정 제1동반자로서의 의지와 뒷받침을 분명히 보여주는 것"이라고 밝혔다. 중앙정부의 민간투자 활성화 기조에 맞춰 경기도 차원에서는 그 성과를 도민에게 환원하는 투자 모델을 만들겠다는 의미로 풀이된다.