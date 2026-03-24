김상욱 더불어민주당 울산시장 후보 "영남에 민주의 동남풍 불게 하겠다"

큰사진보기 ▲김상욱 더불어민주당 울산시장 후보는 24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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6·3 지방선거 더불어민주당 울산시장 후보로 확정된 김상욱 국회의원이 24일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 영남 지역의 정치 지형 변화와 울산의 미래 비전을 제시하며 본격적인 본선 행보를 알렸다. 김 후보는 이번 경선 통과를 "시민들의 간절한 변화의 열망이 모인 결과"라고 평가하며, 영남 지역에 새로운 민주주의의 바람을 일으키겠다는 포부를 밝혔다.김 후보는 영남 지역의 기득권 카르텔을 비판하며 "진정한 민주주의는 시민이 권력자를 무서워하는 것이 아니라, 권력자가 시민을 무서워하는 것"이라고 강조했다. 그는 과거 부마항쟁 등 민주주의의 뿌리가 깊었던 영남의 정신을 되살려 이번 지방선거를 통해 '반민주 기득권 세력'을 심판하고 시민이 주인 되는 울산을 만들겠다고 다짐했다.인구 유출, 특히 청년층의 이탈 문제에 대해 김 후보는 날카로운 분석을 내놓았다. 그는 "전통 제조업 중심의 일자리가 줄어드는 상황에서 미래 산업형 직업이 부족한 것이 본질적 이유"라며, 제조업의 'AX (AI Transformation) 대전환'을 통해 새로운 일자리를 창출하겠다고 밝혔다. 또한 유니스트(UNIST)를 중심으로 부울경 초광역권 연구 단지를 조성하고, 광주와 AI 공동 연구 재단을 설립하는 등 도시 간 시너지를 내는 '넓은 운동장' 전략을 제안했다.특히 눈길을 끈 것은 송영길 전 대표와 논의 중인 '북극항로' 관련 구상이다. 김 후보는 러시아와의 관계 개선을 통해 야말 반도의 LNG를 울산으로 들여오는 방안을 제시했다. 그는 "울산의 가공 시설을 활용해 러시아 LNG를 도입한다면 대한민국의 에너지 안보 문제를 해결할 뿐만 아니라, 이를 재가공해 수출하는 등 울산의 새로운 성장 동력이 될 것"이라며 실무적인 외교 노력을 병행하겠다고 설명했다.대구 지역의 정치 상황에 대해서도 거침없는 분석을 이어갔다. 김 후보는 최근 국민의힘 대구 공천 파동을 두고 "장동혁 대표의 당권 독점을 위한 무리수"라고 규정했다. 특히 주호영 의원의 컷오프 등을 언급하며, 이는 미래를 위한 공천이 아닌 전당대회를 염두에 둔 내부 권력 다툼의 결과라고 비판했다. 그는 "김부겸 전 총리의 등판과 국민의힘에 대한 대구 시민들의 애증이 겹치면서 영남권 판세가 요동칠 것"이라고 전망했다.마지막으로 김 후보는 조직·이권·네거티브·자리 약속이 없는 '4대 선거운동 개혁'을 주창하며, 정책과 실력으로 시민들의 선택을 받겠다고 강조했다. 그는 "정치는 정치인이 하는 것이 아니라 시민이 하는 것"이라며, 이번 선거를 통해 울산을 넘어 영남 전역에 민주주의의 불꽃을 다시 지피겠다는 의지를 피력하며 인터뷰를 마쳤다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.