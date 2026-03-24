"금강유역환경청은 대전시 3차 준설 공사 즉각 중단시켜라"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 24일 금강유역환경청 정문 앞에서 '대전시 3대 하천 3차 불법 준설 방조 규탄 기자회견'을 열고 "금강유역환경청은 대전시 3차 준설에 대해 즉각 공사 중단을 포함한 행정조치를 시행하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 24일 금강유역환경청 정문 앞에서 '대전시 3대 하천 3차 불법 준설 방조 규탄 기자회견'을 열고 "금강유역환경청은 대전시 3차 준설에 대해 즉각 공사 중단을 포함한 행정조치를 시행하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 24일 금강유역환경청 정문 앞에서 '대전시 3대 하천 3차 불법 준설 방조 규탄 기자회견'을 열고 "금강유역환경청은 대전시 3차 준설에 대해 즉각 공사 중단을 포함한 행정조치를 시행하라"고 촉구했다. 사진은 기자회견 후 문성호(사진 오른쪽) 대전충남녹색연합 대표가 금강유역환경청 관계자에게 의견서를 전달하는 모습. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전시가 감사원 '주의' 처분과 환경단체의 이장우 시장 고발 이후에도 '3대 하천 3차 준설'(국가하천 재해예방 정비공사)을 추진하는 가운데, 대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 "금강유역환경청이 불법 준설을 방조하고 있다"며 공사 중단 행정명령을 촉구하고 나섰다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합 등은 24일 오전 금강유역환경청 정문 앞에서 '3차 불법 준설 방조 규탄 기자회견'을 열고 "감사원의 '주의' 처분을 비웃는 금강청의 태업을 규탄한다"며 "국가하천 관리청으로서 책무를 이행하라"고 촉구했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "대전시가 감사원으로부터 주의 처분을 받고 시장이 검찰에 고발된 지 불과 보름도 지나지 않았는데, 대전시가 또다시 55억 원 규모의 3차 준설을 강행하고 있다"며 목소리를 높였다. 감사원은 지난해 국가하천 2차 정비공사 과정에서 대전시가 '유지 준설'이 아닌 '정비 준설'을 허가 없이 진행했다며 '주의' 처분을 내린 바 있다.이들은 "정비 준설에 해당하는 사업을 유지 준설로 처리해 법적 절차를 이행하지 않았다는 것이 큰 문제"라면서 "'하천법'에 따르면, 하천 기본계획 단면을 초과하는 준설은 하천공사에 해당하며, 이 경우 시행계획을 수립하고 하천관리청의 허가 또는 협의를 거쳐야 한다"고 지적했다.또한 "'환경영향평가법'에 따라 일정 규모 이상의 하천공사는 환경영향평가 대상"이라며, "그럼에도 불구하고 대전시가 유지 준설 명목으로 시행계획 수립·환경영향평가 등 필수 절차를 건너뛴 행위는 중대한 위법 행정'"이라고 주장했다.그러면서 이들은 "대전시가 현재 추진 중인 3차 준설 역시 만약 하천 기본계획 단면을 초과하는 '정비 준설'로 진행된다면 동일한 방식의 위법 행위가 반복되는 것"이라며 "책임은 대전시뿐 아니라 이를 관리·감독하지 않은 금강청에도 있다"고 강조했다.이들은 대전시의 3차 준설은 '생태 훼손' 문제도 심각하다고 주장했다. 이들은 "대전의 3대 하천은 단순한 도심 수로가 아니"라며 "감돌고기, 미호종개, 수달, 삵 등 멸종위기 야생생물이 서식하는 생태계의 핵심 공간"이라고 밝혔다.이어 "반복적인 하천 굴착으로 멸종위기종의 서식지를 훼손하고 삶터를 위협하고 있다"며 "금강청은 홍수만 예방하는 기관이 아니라 국가하천 생태계를 보존하고 시민의 환경권을 수호해야 할 환경부 산하 기관이다. 준설이 서식환경에 미치는 영향을 외면하는 것은 명백한 관리 책임의 방기"라고 목소리를 높였다.특히 이들은 3차 준설 대상에 이미 1·2차 준설이 이뤄진 구간이 포함된 점도 문제 삼았다. 이들은 "불과 1~2년 만에 동일 구간을 다시 파내겠다는 것은 준설이 홍수 예방의 근본 대책이 아님을 스스로 입증하는 것"이라며 "준설 중심의 낡은 지침을 버리고, 보 철거와 생태계 공존을 위한 새로운 하천 관리 지침을 수립하라"고 요구했다.이들은 금강유역환경청을 향해 ▲대전시 3차 준설에 대해 즉각 공사 중단을 포함한 행정조치를 시행할 것 ▲3차 준설이 하천법상 시행계획 수립 및 인허가 절차를 이행하도록 명령할 것 ▲3대 하천 멸종위기종 서식지를 확인하고 환경영향평가를 즉각 시행할 수 있도록 조치할 것 ▲준설 중심 하천 관리 정책을 재검토하고 자연성 회복 대안을 수립할 것 등을 촉구했다.끝으로 이들은 "우리는 반드시 그 이유를 밝히고 책임을 묻게 할 것"이라며 "금강유역환경청과 대전시에 법적 책임을 지는 것은 물론 시민들과 함께하는 정당하고 강력한 대응으로 이 무의미한 준설, 생태학살을 막아낼 것"이라고 덧붙였다.이날 규탄 발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 상임대표는 "3대 하천은 하수 관로가 아니다. 단순히 물만 흐르는 수로도 아니"라며 "유지 준설, 정비 준설이라는 말장난을 그만두고 대전시의 생태학살을 당장 멈추게 해야 한다"고 촉구했다.정의당대전시당 김윤기 민생특별위원장도 "55억 원을 들여 3차 준설을 하겠다는 것은 생명을 짓밟는 토건의 폭주"라고 비판했다.기자회견을 마친 이들은 금강유역환경청 관계자에 항의서를 전달하고 간담회를 통해 대전시의 3차 준설 공사 중단 행정명령을 다시 한번 촉구했다.이에 대해 금강유역환경청 관계자는 "대전시가 하천기본법에 따라 가이드라인 안에서 유지준설을 하는 것은 아무 문제가 없으며, 금강유역환경청에서 중단을 요구할 권한이 없다"면서 "다만, 감사원 감사 결과에 따라 대전시에 준설 계획 자료를 요구했고 현재 검토 중이다. 환경단체의 의견서와 함께 검토해 적절한 판단을 내리겠다"고 답변했다.한편, 지난 2월 공개된 감사원의 대전 3대하천 준설 감사 보고서에 따르면, 대전시가 추진한 갑천·유등천·대전천 등 3대하천 준설 사업은 단순한 유지보수가 아닌, 하천 기능을 강화하거나 개량하는 '정비 준설'에 해당하는데도, 이를 '유지 준설'인 것처럼 추진해 '주의' 조치를 받았다.이에 지난 9일 환경단체들은 대전시와 이장우 대전시장 등을 하천법과 환경영향평가법 혐의로 검찰에 고발했다. 그럼에도 대전시는 지난 11일 3차 준설 공사 입찰 공고를 냈다.대전시 측은 "감사원 감사 결과는 시와 환경단체가 해석을 달리하고 있다"고 밝힌 바 있다.