"8km 초록 약속" 세종에서 금강수목원까지 걷기 대회

큰사진보기 ▲세종에서 금강수목원까지 8km를 함께 걷는 시민 참여형 환경 캠페인이 열린다. ⓒ 금강수목원공공성지키기네트워크 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종에서 금강수목원까지 8km를 함께 걷는 시민 참여형 환경 캠페인이 열린다.금강수목원공공성지키기네트워크는 오는 4월 4일 '금강수목원 지키기 걷기대회'를 개최하고, 시민들과 함께 생태 보전의 의미를 되새기는 시간을 마련한다고 밝혔다.이번 행사는 "우리의 발걸음이 금강수목원을 지킵니다"를 슬로건으로, 세종에서 금강수목원까지 이어지는 약 8km 구간을 걸으며 자연환경의 공공성과 지속가능성을 알리는 데 목적이 있다.현재 금강수목원은 충남 산림자원연구소 이전과 함께 지난해 6월 말 운영이 중단된 이후 사실상 폐원 상태에 놓여 있다. 이후 부지 민간 매각 추진이 이어지면서 난개발 우려와 함께 공공성 확보 요구가 지역사회에서 지속적으로 제기되고 있다.참가자들은 이날 오전 10시 세종보 주차장에서 집결해 출발하며, 금강변길을 따라 걷기와 줍깅(쓰레기 줍기 활동)을 병행한다. 단순한 걷기를 넘어 환경 실천을 직접 체험하는 프로그램으로 구성된 점이 특징이다.이어 정오 무렵 금강수목원에 도착한 뒤에는 시민선언, 버스킹 공연, 리본 달기 등 숲속 문화제가 진행된다. 오후 1시에는 금벽정 일원에서 점심 식사와 함께 폐회식이 열린다.주최 측은 "이번 걷기대회는 금강수목원의 공공적 가치와 생태 보전의 중요성을 시민들과 함께 공유하는 자리"라며 "많은 시민들의 참여를 통해 금강수목원 지키기에 대한 공감대가 확산되길 기대한다"고 전했다.참가 신청은 웹자보 내 QR코드와 구글폼 (▶여기)을 통해 가능하며, 간식과 물, 피켓, 편한 복장과 신발 등을 준비하면 된다.한편, 이번 행사는 금강수목원공공성지키기네트워크가 주최하고 세종환경운동연합이 주관한다.