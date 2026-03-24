환경단체, 충청권광역급행철도 도심 통과 반대 주민공청회 개최 요구서 제출

큰사진보기 ▲23일 청주충북환경운동연합은 충청권광역급행철도(이하 CTX) 도심 통과를 반대하는 주민의견서 62장을 청주시에 접수했다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

23일 청주충북환경운동연합은 충청권광역급행철도(이하 CTX) 도심 통과를 반대하는 주민의견서 62장을 청주시에 접수했다고 밝혔다.환경영향평가법 시행령 제16조는 '공청회 개최가 필요하다는 의견을 제출한 주민이 30명 이상인 경우' 공청회를 개최해야 한다고 규정하고 있다.청주충북환경운동연합이 요구서를 제출한 만큼 국토교통부는 CTX 공청회를 개최해야 한다.이 단체는 "2월에 청원구청에서 진행된 주민설명회에서 공사 영향에 대한 충분한 설명과 실질적인 의견 수렴이 부족했다는 지적이 있었다"고 요구서 제출 배경을 설명했다.청주충북환경운동연합은 "이번 의견 제출은 형식적 절차를 넘어 주민들의 다양한 우려와 의견을 반영하기 위한 공청회 개최를 요구하는 취지"라고 밝혔다.이들은 이번 주민 의견 제출을 계기로 반대 여론을 본격적으로 제기한다는 계획이다.환경단체가 반대 공청회를 제기한 만큼 이번 지방선거에서 CTX 도심 통과 문제가 쟁점으로 떠오를지도 관심거리다.청주충북환경운동연합 관계자는 "대형 개발사업일수록 시민 의견 수렴과 충분한 공론화가 선행되어야 한다"며 "공청회를 통한 CTX 청주 도심 통과에 대한 전면적인 재검토가 필요하다"고 밝혔다.