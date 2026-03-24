전남대, 봄꽃 캠퍼스서 '518 마라톤 대회' 개최

큰사진보기 ▲518 캠퍼스 마라톤 대회 코스에 포함된 전남대학교 정문. ⓒ 전남대 관련사진보기

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전남대학교는 벚꽃과 봄꽃이 만개한 캠퍼스에서 '518 캠퍼스 마라톤 대회'를 개최한다고 24일 밝혔다.오는 4월 5일 오전 9시에 열리는 마라톤 대회는 5·18민주화운동의 발원지인 전남대에서 출발해 캠퍼스와 5·18 사적지 제2호인 광주역을 잇는 2개의 코스로 구성됐다.전남대 내 정의의 길(박관현 언덕-윤상원 숲-김남주 뜰-교육지표마당-벽화마당-박승희 정원-전남대 5·18광장-옛 본부-전남대 정문), 평화의 길(전남대 정문-수목원-윤한봉 정원-윤상원 숲), 인권의 길(전남대 정문-용지-전남대 후문-오월열사 기억정원-용봉열사 추모의 벽-전남대 5·18광장)로 이뤄진 '민주길'을 따라 달리며 민주주의의 의미를 몸으로 체험한다.5.18km 코스는 전남대 정문을 출발해 평화의 길–정의의 길–인권의 길을 따라 달리며 5·18의 정신을 직관적으로 체험할 수 있도록 설계했다.10km 코스는 캠퍼스를 넘어 사적지 제2호인 광주역으로 이어지는 확장형 코스로, 참가자들은 캠퍼스와 도시를 잇는 길 위에서 민주주의의 가치를 보다 넓은 공간에서 체감하게 된다.행사 당일 캠퍼스 곳곳에서 학생들의 응원이 어우러지고, 오프닝 행사에서는 전남대 음악교육과 학생들이 '임을 위한 행진곡'과 '아름다운 세상'을 공연한다.또 마라톤 전 과정을 영상으로 기록·아카이빙해 향후 K-민주주의 연구와 교육 자료로 활용한다.조진형 전남대 대외협력처장은 "민주길을 따라 달리며 5·18의 가치를 직접 체험하는 특별한 행사"라며 "이번 대회를 계기로 5·18을 과거의 기억에 머물지 않고, 오늘의 캠퍼스와 시민이 함께 체험하는 살아있는 민주주의로 확장해 나가고자 한다"고 말했다.