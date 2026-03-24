동작구 '청년취업역량강화' 프로그램 운영... 총 8회차

큰사진보기 ▲노량진청년일자리센터가 위치한 메가스터디타워 ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲'청년들의 취업역량 강화프로그램' 배너 ⓒ 동작구 관련사진보기

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취업준비생의 성지로 불리는 노량진. 공무원 시험을 준비하는 청년들로 가득한 이곳에 대기업·공기업 취업을 돕는 프로그램이 문을 열었다.서울 동작구는 24일부터 노량진청년일자리센터에서 '청년취업역량강화(청취력)' 프로그램을 운영한다. 7월 7일까지 매주 화요일 저녁 7시에 진행되며, 총 8회차로 구성된다.이 프로그램은 올해 처음 시작된 것이 아니다. 동작구청 청년청소년과 관계자는 24일 "매년 7~8회차 규모로 꾸준히 운영해 왔으며, 참여자 반응도 대체로 좋다"고 밝혔다.참여 대상과 관련해서는 "동작구 거주 청년을 우대하지만, 생활권 청년이라면 타 지역 거주자도 참여할 수 있다"고 밝혔다. 아울러 "무료 프로그램임에도 강의 수준에 대한 만족도가 높고, 취업 관련 자료 제공 등 사후 지원도 함께 이뤄지고 있다"며 "비용 부담 없이 실질적인 도움을 받을 수 있다는 점에서 긍정적인 평가가 이어지고 있다"고 전했다.기자는 24일 노량진청년일자리센터가 위치한 메가스터디타워를 직접 방문해 관계자를 만났다. 센터 앞에는 '청취력'이라고 적힌 배너가 걸려 있었다. 얼핏 면접 청취 능력 향상 프로그램인가 싶었지만, 관계자는 "'청년들의 취업역량 강화프로그램'의 앞 글자를 딴 이름"이라고 설명했다.프로그램은 취업 전문 기관 '얼티밋커리어'와 연계해 운영된다. 커리큘럼은 최신 취업준비전략 컨설팅, 자기소개서 작성, 실전 면접 준비, 대기업·공기업 현직자 직무 특강, 인사 담당자 초청 강연 등으로 구성됐다.매주 화요일 오후 7시부터 9시까지는 취업 특강이, 9시부터 10시까지는 집단 컨설팅이 진행된다. 회차당 주제별 강의 2시간과 맞춤형 컨설팅 1시간, 총 3시간이 모두 무료로 제공된다. 관계자는 "청년을 대상으로 하는 만큼 오후 7시 이후 시간대로 편성했다"고 말했다.