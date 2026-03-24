올해도 폈다네, 구례 운조루 하얀 목련

큰사진보기 ▲운조루고택 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲운조루고택의 하얀목련 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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구례군 토지면 오미리에 자리한 운조루 고택. '구름 속 새처럼 숨어 사는 집'이라는 뜻을 품은 이 고택은 쌀 뒤주의 마개를 열어두어 굶주린 이웃 누구나 쌀을 꺼내 갈 수 있게 했던 '타인능해'의 나눔 정신으로 널리 알려져 있습니다.그러나 이 아름답고 숭고한 전통의 이면에는 수백 년 동안 거대한 살림과 끊이지 않는 손님맞이를 묵묵히 감당해 온 종갓집 며느리들의 고단한 땀방울이 짙게 배어 있습니다. '누구나 열 수 있다'는 말은 곧, 하루가 멀다 하고 찾아오는 식객들의 허기를 채우기 위해 안채의 부뚜막은 쉴 새 없이 불을 지펴야 했음을 의미합니다.봄이 깊어가는 3월, 운조루 고택 안채 마당에 하얀 목련이 눈부시게 피어났습니다. 오랜 세월의 흔적이 켜켜이 쌓인 짙은 기와지붕을 배경으로 터뜨린 순백의 꽃망울은 화려하게 치장하지 않아도 그 자체로 기품이 넘칩니다.이 하얀 목련을 가만히 바라보고 있노라면, 넓은 고택의 안팎을 챙기며 동분서주했을 옛 며느리들의 삶이 자연스레 겹쳐집니다. 새벽이슬을 맞으며 일어나 밤늦게까지 쉴 틈 없이 종가의 무게를 견뎌내고, 집안의 품격을 지켜낸 그들의 삶은 결코 가볍지 않았을 것입니다.매년 봄, 운조루 마당에 소리 없이 피어나는 하얀목련은 어쩌면 그 오랜 시간 묵묵히 고택을 지탱해 온 이 집안 여인들의 굽은 등을 다독이는 자연의 따뜻한 위로인지도 모릅니다. 요란한 향기를 뿜어내기보다 정갈하게 피어나고, 때가 되면 미련 없이 툭 떨어져 내리는 목련의 결백한 자태는 헌신과 희생으로 점철된 종부의 고결한 발자취를 빼닮았습니다.운조루의 봄이 유독 가슴 한편에 먹먹하게 남는 이유는, 꽃의 아름다움 너머에 사람이 피워낸 다정한 헌신의 역사가 흐르고 있기 때문일 것입니다. 오늘도 운조루의 하얀 목련은 고단했던 옛 여인들의 수고를 다정하게 어루만지며, 봄날 고택을 찾는 이들에게 조용히 따뜻한 위안을 건네고 있습니다.