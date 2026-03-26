핵시설 공격 현실화...한국 원전이 특히 취약한 이유

큰사진보기 ▲일본 동북부 해안을 강타해 후쿠시마 원전 사고를 촉발한 동일본 대지진 발생 15주년이 된 11일 일본 도쿄전력 앞 시위에서 ‘원전 반대!’ 문구가 적힌 현수막이 보인다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일(현지시간) 이란 남서부 부셰르의 해군 기지 일대가 미국과 이스라엘의 공습으로 파손된 모습을 보여주는 위성 사진. 17일 이란은 부셰르 원자력발전소 인근에 포탄이 떨어졌다고 주장하며 의도적인 것이라고 비난했다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2022년 5월 1일(현지시간) 러시아 군인이 자포리자 원자력발전소에서 경계를 서고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

인류는 체르노빌과 후쿠시마를 통해 원자력 시설의 사고가 단일 국가를 넘어 지구적 재앙으로 확산할 수 있음을 뼈저리게 경험했다. 이 두 사건은 원전이 단순한 발전 설비가 아니라, 관리 실패 또는 외부 충격 시 인류 전체에 치명적 영향을 미칠 수 있는 고위험 기반시설임을 분명히 보여주었다. 이러한 역사적 교훈 위에서 국제사회는 전시에도 원자력 발전소는 공격 대상에서 제외한다는 묵시적·법적 합의를 유지해 왔다.그러나 최근의 전쟁 양상은 이 '핵시설 불가침'이라는 금기를 무너뜨리고 있다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 자포리자 원전은 군사 점령과 포격의 중심에 놓였고, 중동에서는 이란·이스라엘·미국 간 충돌 속에서 핵시설이 실제 공격 목표로 등장했다. 핵시설은 더 이상 보호받는 시설이 아니라, 상대국의 생존 기반을 무너뜨리는 전략적 타격 지점으로 변질되고 있다.미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁이 4주째로 접어들면서 핵시설이 실제로 직격당하는 전례 없는 사태가 발생하고 있다. 이란은 자국 핵시설 피격에 대한 보복으로 이스라엘 디모나 지역에 미사일 공격을 가했고, 방공 시스템이 완벽히 작동하지 못하는 사례도 발생했다. 이는 어떤 핵시설도 완전한 방어가 불가능하다는 사실을 드러낸다.민간 원전도 공격 대상이 됐다. 미국과 이스라엘의 폭격으로 부셰르 원자력발전소 인근 시설이 파괴됐다. 국제원자력기구(IAEA)는 이란으로부터 공식 통보를 받았으며, 시설 및 인명 피해는 없고 방사선 수치도 정상이라고 밝혔다. 그러나 우려는 여기서 그치지 않는다. 이란 매체들이 아랍에미리트 아부다비 소재 바라카 원자력발전소를 이란군의 공습 가능 표적으로 거론했기 때문이다.부셰르 원전은 페르시아만 연안에 위치한 특성상, 공격으로 인한 방사능 유출 시 그 파급 효과는 이란 한 나라에 그치지 않는다. 걸프 지역 국가들은 식수의 90% 이상을 해수 담수화 시설에 의존하고 있어, 방사능 오염이 현실화할 경우 중동 전체의 생명줄이 끊어지는 실존적 위협에 직면하게 된다. 이는 단순한 전력망 파괴를 넘어, 페르시아만 생태계와 역내 민간 생존 기반 전체를 위태롭게 하는 행위나 다름없다.핵시설 공격은 에너지 전쟁의 연장선에서 이루어졌다. 미국과 이스라엘은 이란의 사우스파르스 가스전을 타격했고, 이란은 카타르 라스라판 액화천연가스(LNG) 터미널과 쿠웨이트·사우디아라비아 정유시설 등 최소 10곳에 보복 공격을 가했다. 카타르 LNG 수출 능력의 17%가 손상됐으며, 복구에는 최대 5년이 소요될 것으로 전망된다. 핵시설 피격에서 에너지 시설 공격으로 이어지는 확전의 악순환이 고착화되고 있는 것이다.우크라이나 전쟁에서는 유럽 최대 원전인 자포리자 원전이 전쟁 발발 초기부터 지속적인 위협에 노출되어 있다. 6기의 원자로로 우크라이나 전체 전력의 1/5을 공급하던 이 핵심 시설은 2022년 3월 러시아군에 점령된 이후 분쟁의 중심에 서 있다. 러시아군은 원전을 점령한 채 내부에서 포격을 가하며 우크라이나의 반격을 차단하는 군사적 방패로 활용했다.2022년 8월에는 사용 후 핵연료 보관창고 인근에 이틀 연속 로켓 공격이 가해져 방사능 감시 센서 3개가 파괴됐다. 센서 파괴로 방사능 유출 여부조차 확인할 수 없는 상황이 벌어졌고, 결국 같은 해 9월 마지막 가동 원자로인 6호기마저 전력망에서 차단되면서 원전 가동이 완전히 중단됐다.자포리자 원전이 위험한 근본 이유는 외부 전력 차단이 곧바로 핵 재앙으로 이어질 수 있는 구조 때문이다. 전력 공급이 전면 중단되면 냉각 시스템이 멈춰 노심 용융이 발생할 수 있으며, 비상 발전기 가동 가능 기간은 7~10일에 불과하다. 방사능이 누출될 경우 풍향에 따라 유럽 대부분 지역이 심각한 영향을 받을 수 있다.두 전쟁은 서로 다른 양상이지만, 핵시설이 전쟁의 타격 대상이 되고 있다는 점에서 동일한 구조적 문제를 드러낸다. 공격 방식은 달라도, 핵시설 불가침이라는 국제 관행이 사실상 무력화됐다는 결론은 같다. 특히 우크라이나 사례는 1994년 부다페스트 각서를 통해 핵무기를 포기하고 영토 보전을 약속 받은 국가가 결국 원전 점령이라는 최악의 상황에 처함으로써, '핵무기만이 핵시설을 지킬 수 있다'는 잘못된 신호를 잠재적 핵보유국들에 줄 수 있다는 점에서 더욱 심각하다.이제 에너지 정책은 단순히 경제성이나 친환경성만으로 결정될 수 없다. 국방 안보가 에너지 정책의 최상위 개념으로 등극했다. 방사능 유출이 현실화할 경우 피해는 전쟁 당사국을 넘어 유럽 전역 또는 중동·걸프 지역 전체로 확산하는 초국경적 재앙이 된다는 점이 이를 더욱 절박하게 만든다.국제사회는 두 가지 긴급한 과제를 안고 있다. 첫째, 전쟁 중 가동 원전에 대한 공격을 전쟁범죄로 명문화하고, 위반 국가에 즉각적인 국제 제재를 부과하는 강력한 규범이 필요하다. 현행 제네바 협약은 이러한 사태를 상정하지 않았으며, 핵시설을 겨냥한 반복적 공격을 억제할 실효적 수단이 없음이 이미 드러났다. 둘째, 개별 국가 차원에서는 에너지원 다변화와 분산형 전력망으로의 전환이 시급하다. 재생에너지 기반의 분산형 소규모 전력망은 일부 시설이 파괴되더라도 지역별 독립적 전력 공급을 가능하게 하여 전시 복원력을 높인다.이러한 국제적 흐름 속에서 한국 정부의 원전 확대 정책은 재검토가 필요하다. 한반도는 여전히 정전 상태이며, 북한의 미사일 능력은 지속적으로 고도화되고 있다. 이 상황에서 원전을 확대하는 것은 사실상 고정된 대형 표적을 늘리는 것과 다름없다. 더욱이 한국의 원전은 대부분 해안가에 집중되어 있어 미사일 공격, 해상 위협, 사이버 공격 등 복합 위협에 구조적으로 취약하다.원전 확대는 에너지 시스템의 중앙집중화를 강화한다. 우크라이나 사례가 보여주듯, 단일 시설의 마비가 국가 전체의 위기로 확산할 수 있다. 또한 한국에서 대형 사고가 발생할 경우 일본, 중국, 러시아 등 주변국까지 영향을 미쳐 외교적·경제적 파장은 헤아리기 어렵다.진정으로 안전한 에너지 미래를 원한다면, 원전 확대라는 과거의 해법이 아니라 회복력과 분산성을 중심으로 한 새로운 에너지 체계로의 전환을 선택해야 한다. 재생에너지, 에너지 저장 시스템, 수소를 조합해 특정 시설 의존도를 낮추고, 지역 단위로 독립적인 전력 공급이 가능한 구조를 갖춰야 한다. 핵시설 공격이 새로운 일상이 된 시대, 에너지 정책은 더 이상 기술이나 경제의 문제가 아니다. 그것은 곧 국가 안보이며, 생존 전략이다.