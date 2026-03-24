도심 한복판의 '봄맞이 행복콘서트'

큰사진보기 ▲코엑스 '봄맞이 행복콘서트'코엑스 메가박스 스퀘어 '봄맞이 행복콘서트' ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄맞이 행복콘서트코엑스 메가박스 스퀘어 '봄맞이 행복콘서트' ⓒ 이용민 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

강남구 코엑스 메가박스 스퀘어에서 오는 25일까지 매일 낮 12시부터 오후 1시까지 '봄맞이 행복콘서트'가 진행 된다. 첫날인 지난 23일에는 강남심포니 오케스트라 공연이 이루어져 시민들로부터 호평을 받았다.현악기와 관악기, 타악기가 어우러진 정통 오케스트라가 편성 되었고, 대형 복합공간 한가운데 무대가 마련되었다. 오케스트라 공연이 시작되자 공간 전체가 클래식 선율로 채워졌다. 쇼핑과 영화 관람을 위해 방문한 시민들까지 자연스럽게 가던 길을 멈추며 객석이 빠르게 채워졌다.계단형 좌석과 주변 공간까지 관람객으로 가득 찼고 공연 무대는 일상 공간 속에서 음악이 스며드는 장면이 연출 되었다. 일부 시민들은 휴대전화로 공연 모습을 촬영하며 현장 분위기를 공유하기도 했다. 열린 공간의 특성이 작용하여 보다 자유로운 관람 분위기가 형성되었다.이번 공연은 봄을 주제로 한 친숙한 클래식 곡과 대중적으로 알려진 레파토리를 중심으로 구성되어 클래식에 익숙하지 않은 시민도 부담 없이 즐길 수 있도록 기획 되었다. 현장에는 가족 단위 관람객과 외국인 방문객도 다수 포함돼 도심 문화 행사로 빛을 발했다는 평가다.현장을 찾은 한 시민은 "쇼핑하러 왔다가 우연히 공연을 보게 됐는데 생각보다 몰입감이 커서 끝까지 자리를 지켰다"며 "클래식 공연을 이렇게 가까이에서 무료로 접할 수 있어 좋았다"고 말했다. 또 다른 시민은 "아이와 함께 봤는데 아이가 악기에 관심을 보이는 모습이 인상적이었다"며 "이런 공연이 자주 열렸으면 한다"고 전했다.본 공연은 행사 기간 동안 정해진 시간에 맞춰 이어지며, 코엑스를 찾는 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 24일 둘째 날에는 국가무형유산 가야금산조 및 병창 이수자 기숙희 연주자의 무대와 퓨전국악팀 아리모리의 공연이 펼쳐지고, 오는 25일 마지막 날에는 재즈밴드 애쉬안 퀸텟과 팝페라팀 스텔라가 감성적인 무대를 펼칠 예정이다.한편, '봄맞이 행복콘서트'는 점심 식사 후 도심 한복판에서 음악과 함께 봄의 정취를 느낄 수 있는 프로그램이다. 구민과 방문객이 공연장을 찾지 않아도 일상 가까이에서 여유를 즐길 수 있도록 다양한 장소를 찾아가는 강남구의 문화예술사업이다. 행복콘서트는 음악의 아름다운 선율이 시민들의 일상 속으로 들어와 문화 쉼표의 역할을 톡톡히 하고 있었다.