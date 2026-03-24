'12.3 계엄 연루' 전현직 고위장교 7명 징계취소소송 제기

큰사진보기 ▲'햄버거집 계엄회동' 문상호 정보사령관 영장심사12.3비상계엄 사태 당시 중앙선거관리위원회에 병력을 투입하고 사전모의에 가담한 혐의를 받는 문상호 정보사령관이 지난 2024년 12월 20일 오후 서울 중앙지역군사법원에서 영장실질심사에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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12.3 비상계엄 당시 병력 동원 등을 지시하거나 이를 이행해 중징계를 받은 군 간부 37명 가운데 7명이 징계 취소 소송을 제기한 것으로 확인됐다.24일 더불어민주당 추미애 의원실이 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 13일 기준 비상계엄에 연루돼 중징계를 받은 군 간부 37명 중 7명이 국방부를 상대로 징계위원회 결정 취소 소송을 제기한 것으로 나타났다.소송을 제기한 인원은 파면 처분을 받은 문상호 전 국군정보사령관(소장), 김용대 전 드론작전사령관(소장), 김봉규 전 국군정보사령부 중앙신문단장(대령), 정직 3개월 처분을 받은 정학승 전 육군본부 동원참모부장(소장), 정직 2개월 처분을 받은 유재원 전 방첩사 1처2실장(대령), 정직 1개월 처분을 받은 박성훈 육군 정훈실장(준장)과 조재명 전 육군 사이버작전센터장(준장) 등 7명이다.이들은 징계위원회 결정에 대한 이의 제기 절차인 항고도 함께 접수한 것으로 알려졌다.당초 정직 1개월 처분을 받은 뒤 "국방부의 징계 처분 결과를 존중한다"면서 사의를 표명하고 자리에서 물러난 강동길 전 해군참모총장(대장)도 최근 항고를 결정한 것으로 알려졌다. 강 전 총장은 비상계엄 선포 당시 합참 군사지원본부장으로서 계엄사령부 구성 지원을 지시한 혐의를 받고 있다.군인사법에 따른 항고는 징계 취소나 감경이 가능하지만, 원처분보다 무겁게 변경할 수는 없다. 다만 취소 소송은 항고와 별도로 진행되는 행정소송으로, 처분 통보일로부터 90일 이내, 처분일로부터 1년 이내 제기해야 한다.내란중요임무종사 혐의로 재판이 진행 중인 여인형 전 국군방첩사령관(중장)과 이진우 전 수도방위사령관(중장), 이른바 '계엄버스'와 관련된 고현석 전 육군 참모차장(중장), 계엄사령부 편성에 관여한 이재식 전 합참 전비태세검열차장(준장), 선거관리위원회 봉쇄 계획에 가담한 의혹이 있는 고동희 전 정보사령부 계획처장(대령)은 징계 결정에 항고는 했지만, 아직 소송을 제기하지는 않은 것으로 파악됐다.한편, 국방부 징계위원회에서 중징계를 받은 군 간부 가운데 징계를 그대로 수용한 사례는 곽종근 전 특수전사령관(중장) 한 명뿐이다. 곽 전 사령관은 윤석열 전 대통령 재판에서의 증언하는 등 정상이 참작돼 파면이 아닌 해임 처분을 받았다.비상계엄에 연루돼 국방부로부터 징계를 받은 고위 장교 37명 중 곽 전 사령관 한 사람을 제외하고 나머지 36명은 모두 징계 결과에 불복, 국방부에 항고한 상태다.