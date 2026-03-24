"충남지방노동위원회는 원청 사용자성 즉각 결정하라"

큰사진보기 ▲충남지방노동위원회 앞에서 원청사용자성 결정 촉구! 공공연대노동조합 기자회견이 개최되었다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

10일 개정 노조법 시행으로 하청 노동자들이 실질적 지배력을 가진 원청과 교섭할 수 있는 길이 열렸음에도 불구하고, 주요 공공기관들이 여전히 사용자 책임을 회피하고 있다는 비판이 제기됐다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합(아래 공공연대노조)은 23일 오전 11시 정부대전청사 남문 앞에서 기자회견을 열고, 한국자산관리공사·한국원자력연구원·한국원자력안전기술원·한국표준과학연구원 4개 공공기관이 교섭요구사실 공고 의무를 이행하지 않고 있다며 규탄했다.지난 3월 10일부터 시행된 개정 노조법은 하청 노동자의 노동조건에 실질적인 영향력을 행사하는 원청을 사용자 범위에 포함하고 있다.이에 따라 공공연대노조 대전본부는 3월 10일 해당 4개 공공기관에 교섭을 요구했으나, 이들 기관은 교섭요구사실 공고조차 이행하지 않은 채 '사용자성 검토'를 이유로 시간을 끌고 있는 상황이다.한국원자력연구원과 한국원자력안전기술원은 "교섭의제를 먼저 보내주면 사용자성을 검토해보겠다"는 조건부 입장을 내세웠고, 한국자산관리공사는 "관련 부서에서 논의 중"이라며 교섭 자체를 회피한 것으로 알려졌다.이에 공공연대노조는 3월 13일 충남지방노동위원회에 교섭요구사실 공고에 대한 시정 신청을 접수했다.이용호 공공연대노조 대전본부 한국원자력연구원지회장은 발언을 통해 "겉으로는 최첨단 과학 기술을 연구하며 국가 발전을 이끈다고 자부하지만, 그 화려한 담장 안에서 우리 용역노동자들은 철저히 유령 취급을 받으며 착취 당하고 있다"며 "과업지시서와 특수계약조건이라는 이름으로 우리의 업무를 하나부터 열까지 통제하고 지시하며, 심지어 임금마저도 원청 사용자들이 직접 설계하여 용역업체와 계약을 맺고 있다"고 규탄했다.이 지회장은 "충남지방노동위원회는 거대한 국책기관의 눈치를 보지 말고, 조속히 진짜 사장인 원청 사용자성을 인정하는 정의롭고 상식적인 결정을 내려달라며" "충남지방노동위원회의 빠르고 명확한 결정만이 용역노동자들이 부당한 저임금의 굴레를 벗어던지고 정규직 전환 협의에 나설 수 있는 길을 열어줄 수 있다"고 촉구했다.공공연대노조는 충남지방노동위원회의 심사 방식에 대해서도 비판했다. 노조에 따르면 충남지방노동위원회는 3월 13일 시정 신청 이후 4개 공공기관을 4명의 조사관에게 각각 배정해 사건을 진행하면서, 하청업체가 원청과 계약한 서류 일체 등 사용자성 입증 자료의 제출을 요구하고 있다.이에 노조는 "충남지방노동위원회는 자회사의 경우 8~9년, 용역의 경우 수십 년 동안 수백·수천 건의 쟁의조정 사건을 진행해 오면서 모회사·원청이 하청 노동자들의 임금과 노동조건에 대해 실질적인 지배력을 행사하고 있다는 것을 이미 확인했을 것"이라며 "자회사와 용역에 대한 모회사의 지배구조가 동일하거나 매우 유사한 공공기관들에 대한 원청 사용자성을 건건이 판단하겠다는 시도를 즉각 중단하라"고 요구했다.공공연대노조는 기자회견을 마치고 충남지방노동위원회에 요구서를 직접 전달하며 3가지 요구 사항을 제시했다.첫째 공공기관별 개별 판단을 중단하고 모든 공공기관의 원청 사용자성을 즉각 결정할 것, 둘째 한국자산관리공사·한국원자력연구원·한국원자력기술연구원·한국표준과학연구원에 교섭요구사실 공고 시정을 명령할 것, 셋째 모든 공공기관의 원청 사용자성을 결정하고 하청 노동자들의 교섭권을 보장할 것을 요구했다.