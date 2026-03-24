"갑자기 바보가 된 것 같다"는 산모에게 하고픈 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"이모님, 제가 왜 여기 왔죠?"

"제가 뭘 하려고 했었는데… 기억이 안 나요. 요즘 하루에도 핸드폰을 몇 번이나 찾는지 몰라요."

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"갑자기 제가 바보가 된 것 같아요."

"저도 그래요. 저도 하루에 몇 번씩 핸드폰을 찾는다니까요."

큰사진보기 ▲산모들에게 먼저 해주는 이야기들. ⓒ huchenme on Unsplash 관련사진보기

"지금은 아기 수면이 자리를 못 잡아서 더 힘든 시기예요. 조금만 지나면 아기도 잠자는 시간이 늘어나고 엄마도 쉴 수 있는 시간이 생겨요. 그러면 지금처럼 힘든 느낌도 훨씬 덜해질 거예요."

"아기 옷이 너무 얇은 거 아니니?", "애 울리는데 바로 안 먹이고 뭐 해?"

"괜찮아요. 지금 다 잘하고 계세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 출산 후 낯선 변화를 겪는 산모에게 진정한 위로가 무엇인지 나누고 싶어서 쓴 글입니다.

지난해 겨울, 어느 산모의 집에서 있었던 일이다. 안방에서 쉬다 나온 산모가 거실 한복판에 멈춰 서서 한참을 머뭇거리더니 나를 바라보며 물었다.난처하게 웃던 얼굴이 금세 굳어지며 낮은 목소리로 덧붙였다.나는 일부러 가볍게 웃으며 대답했다.그 말에 산모의 팽팽하던 표정이 조금 풀렸다. 이 시기의 산모에게 필요한 건 의학적인 설명보다 "당신만 그런 게 아니다"라는 안심이다. 나는 그런 장면을 현장에서 수없이 보아왔다.출산 후 많은 산모가 비슷한 변화를 겪는다. 아기를 낳으면 삶이 달라질 거라는 건 알고 있지만, 막상 겪게 되는 신체적·정신적 변화는 예상보다 훨씬 낯설고 당혹스럽다. 집중력이 흐트러지고 방금 하려던 일을 놓치는 사소한 순간들이 쌓이면서, 산모는 서서히 스스로를 의심하기 시작한다.실제로 의학계와 뇌과학계에서는 이를 '마미 브레인(Mommy Brain)' 혹은 '프레그넌시 브레인(Pregnancy Brain)'이라 부르며 활발히 연구하고 있다. 세계적인 국제 학술지 <네이처 뉴로사이언스> 등에 발표된 최근 연구들에 따르면, 임신과 출산 기간 동안 여성의 뇌는 호르몬의 급격한 변화에 반응하여 뇌의 회백질 부피가 줄어드는 등 대대적인 리모델링 과정을 거친다고 한다.이는 뇌의 기능이 감퇴하는 것이 아니라, 오히려 아기와의 애착을 형성하고 양육에 집중할 수 있도록 뇌가 스스로 '미세 조정'하며 최적화하는 자연스러운 과정이라는 것이다. 여기에 밤낮없이 이어지는 수유와 돌봄으로 극심한 수면 부족이 더해지니, 일상적인 기억력이나 집중력이 일시적으로 과부하에 걸리는 것은 너무나 당연한 인체 반응이다.나는 산모들에게 먼저 말해준다.그 말을 듣고 나서야 산모의 얼굴은 비로소 편안해진다. 현장에서 느끼는 건, 이 변화 자체보다 산모를 더 힘들게 하는 것이 따로 있다는 점이다. 바로 이 시간을 '이상한 상태'나 '부족함'으로 바라보는 주변의 시선이다. 주말이 지나고 월요일에 만나는 산모들의 표정이 유난히 굳어 있을 때가 있다. 안방에서 나오는 발걸음이 무겁고 말수가 줄어든 산모에게 조심스레 연유를 물으면 대개 비슷한 이야기가 돌아온다. 주말 동안 여러 사람이 다녀갔고, 아기를 바라보는 무심한 말들이 이어졌다는 것이다.걱정에서 나온 말들이라는 걸 알면서도, 그 화살은 고스란히 산모의 심장에 꽂힌다. 설명되지 않은 변화 속에서 불안해 하던 산모는 타인의 지적 한마디에 스스로를 탓하게 된다. 그래서 나는 집 안의 움직임을 최대한 줄인다. 설거지를 할 때도, 물건을 놓을 때도 소리가 나지 않도록 조심한다. 그 짧은 잠이 하루를 버티게 하는 힘이 되기 때문이다. 제대로 앉아 한 끼 먹기 힘든 산모를 위해 따뜻한 밥 한 숟가락이라도 더 챙기며 나는 반복해서 말해준다.출산 후의 변화는 기억력에만 머무르지 않는다. 거울 속 낯선 체형의 변화에 마음이 흔들릴 때도 있지만, 이 역시 몸이 회복되는 자연스러운 과정이다. 몸은 서서히 제 자리를 찾아가고 생활이 안정되면 균형은 돌아오기 마련이다.혹시 지금 자꾸 깜빡하고, 이유 없이 마음이 흐트러지며 스스로 낯설게 느껴지는 산모가 있다면 말해주고 싶다. 그건 당신이 잘못된 것이 아니라, 생명을 키워내느라 온몸과 뇌가 정성을 다해 애쓰고 있다는 증거라고. 그리고 당신 곁에 그런 산모가 있다면, 섣부른 조언보다 먼저 이런 말을 건네주었으면 좋겠다.괜찮다고, 지금 그대로도 당신은 충분히 훌륭한 엄마라고.