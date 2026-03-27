부패 무능한 조선말기 사회

큰사진보기 ▲만석보 터고부봉기의 원인이 된 만석보. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학당 그림동학혁명군 모습은 일본의 천우협 기관지인 이륙신보(二六新報) 1894년 8월 11일자에 실렸다. 신문내용에, '동학당원들은 황색, 청색, 흑색의 띠로 각기 부서의 구분을 두었으며, 의복은 진한적색 마포로, 등에는 화승총, 허리에는 약통(물통)과 화승을 차고 있다'고 그림을 설명했다. 본 그림의 설명으로 보아서, 고부봉기와 무장기포, 백산대회, 황토현 승전 뒤 전주성 점령후 집강소 통지 기간과 그 이후에는 진한 적색 등 정식 군복을 착용한 것으로 짐작할 수 있다. 또한 동학혁명군의 머리띠를 황색, 청색, 흑색으로 부대소속을 구분하였다는 것은 중군, 좌군, 우군의 3군체제로 군편제를 하였다는 것을 짐작할 수 있다. 본 동학당 그림은 동학혁명기관에 전시했었다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

성리학을 기반으로 하는 조선의 봉건 체제와 대립하여 최제우가 창도한 동학은 개항 후 그 모순이 집중적으로 심화되어온 삼남 지방을 토대로 크게 발전하였다. 동학농민혁명은 조선 봉건제 해체사의 최종적 도달점이며 근대 조선 민족 해방 운동사의 본격적인 출발점이다. 그 주동자인 전봉준을 알기에 앞서 동학이 태동하게 된 역사적 배경부터 살펴본다. 농민 봉기가 대부분 '농민반란'으로 그친데 비해 '혁명'으로 승화된 이유를 알기 위해서이다.첫째로는 18세기 이후 변질된 조선왕조 양반사회의 정치적 모순, 둘째로는 삼정의 문란, 셋째로는 19세기 이후 서세동점의 위기 속에서 국가 보위의식의 팽배, 넷째로는 전통적인 유교의 폐해에 따른 지도이념의 퇴색, 다섯째로는 서학의 도전을 만족적 주체 의식으로 대응하려는 자세, 여섯째로는 실학에서 현실 비판과 개혁사상에 영향 받은 피지배 민중의 의식 수준 향상과 높아진 자각도 등을 들 수 있다.최제우가 창도한 천도사상의 중심 개념은 인내천, 즉 천인합일 사상으로 사람 섬기기를 하늘 섬기듯 하고(事人如天), 억조창생이 동귀일체(同歸一体)라 하여 계급 제도를 부정하며, 인간평등을 주창하는 개혁사상을 종합한다. 이런 동학사상을 전봉준이 혁명철학으로 내세워 개항 이래 외래 자본주의의 침투에 의한 반식민지화와 국내 봉건적 관료층의 수탈로 신음하는 피압박 민중의 해방운동과, 반봉건·반외세 투쟁을 위한 구국이념으로 정립하였다.동학농민혁명은 1894년 전라도 고부를 중심으로 시작되었다. 고부군수 조병갑의 가혹한 미곡 징수와 만석보의 수세징수가 농민의 원성을 사게 되자 전봉준·김개남·손화중 등 동학교도들이 봉기함으로써 발발하였다.동학농민군은 <창의문>에서 "민은 국가의 근본이다. 근본이 말라버리면 국가는 쇠잔해지게 마련이다. 우리는 비록 재야의 유민이나 군토(君土)를 먹고 군의(君衣)를 입고 있으니, 국가의 위망을 앉아서 볼 수만 없다. 인로(人路)가 동심하고 순의하여 이제 의기를 들어 보국안민으로써 생사의 맹세로 삼는다"고 선언하고, 강령을 "양왜(洋倭)를 몰아내고 권귀(權貴)를 멸한다"고 하여 혁명의 명분이 외세 침략에 항거하고 국내의 봉건적인 귀족 세력을 타도하는 데 있음을 분명히 하였다.이들은 봉기하면서 '격문'을 반포하였다.우리가 의를 들어 이에 이름은 그의 본의가 단연 다른 데 있는 것 아니고, 창생을 도탄에서 건지고 국가를 반석 위에 두자는 데 있다. 안으로 탐학한 관리의 머리를 베고 밖으로는 횡포한 강적의 무리를 구축하는 데 있다.양반과 부호 밑에서 고통을 받고 있는 민중들과 방백·수령 밑에서 굴욕을 당하고 있는 소리들은 우리와 같이 원한이 깊은 자다. 조금도 주저치 말고 이 시각으로 일어서라. 만일 기회가 잃으면 후회하여도 미치지 못할 것이다.격문을 띄운 지 며칠이 지나자 호남 일대의 동학교도와 일반 농민들이 이들의 거사를 지지하며 구름처럼 몰려왔다. 동학의 포가 있는 지역은 각자 지역별로 기포하여 소속 창의대장소로 모여들었다. 이렇게 시작된 동학민중봉기는 곧 삼남에 이어 전국으로 확대되었다.농민혁명에 참여한 세력은 동학교도뿐 아니라 하층관료·서리·불평유생·역졸·농어민 등 각계각층이 망라되어 국민혁명적 성격을 띠었다. 동학군은 <12개조의 폐정개혁안>을 정부에 제기하여 국정의 민주적 개혁과 외세 배제를 요구하였으며 53개 주에 집강소를 설치하여 농민 민주주의를 시행하고자 시도하였다.동학농민혁명은 부패한 봉건 세력이 끌어들인 일본군에 의해 끝내 좌절되었으나 반식민지, 반봉건의 민족·민중운동의 원천이 되어 이후의 민족운동사에 큰 영향을 주고 3·1혁명, 의병운동, 독립운동, 민주화운동 등의 정신적인 원류가 되었다.동학농민혁명은 '토지의 평균분작', '노비문서 소각' 등 정치사회면에서 높은 혁명성과 민중의 뜨거운 참여에도 불구하고 조선왕조 자체와 왕권을 타도의 대상으로 삼는 데까지는 이르지 못하는 정치의식의 한계성 때문에 근대 시민혁명으로 발전하지 못하고 말았다. 그럼에도 뒤이은 갑오개혁으로 토지 소유제의 진전, 전제 군주권의 제한, 노비 제도의 전면 폐지, 무명잡세의 폐지 등을 가져오는 데 크게 기여하였다.1894년 1월의 고부봉기는 조선 봉건제 해체사의 발화점이며 동학혁명의 횃불이며 근대 민족 해방 투쟁사의 본격적인 출발점으로서, 우리 근대사에서 하나의 커다란 전환기가 되었다.