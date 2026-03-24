에너지 위기... 25일부터 승용차 5부제 시행한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲에너지절약 관련 12가지 국민행동 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

중동 사태의 장기화에 따라 정부가 25일부터 승용차 5부제(요일제)를 시행한다. 공공부문은 의무적으로 참여하고, 민간은 자율적 참여하도록 했다. 다만 자원안보위기 경보가 '경계' 단계로 격상되면 민간도 의무적 참여를 고려한다는 게 정부의 방침이다.이재명 대통령은 24일 주재한 국무회의에서 "중동 전쟁의 확대·장기화로 원유·천연가스 수급 불안이 커지고 있다"며 "정부 차원의 비상 대응 체계를 선제적으로 가동하겠다"고 밝혔다.이에 김성환 기후에너지환경부 장관은 이같은 내용을 담은 에너지절약 등 대응 계획을 보고했다. 주요 내용은 ▲액화천연가스(LNG) 소비 최소화를 위한 전원 믹스 조정 ▲강도 높은 석유류 절감 및 에너지절약 조치 시행 ▲재생에너지 및 에너지저장장치 신속 보급 등이다.앞서 정부는 지난 5일 원유·천연가스 관련 자원안보위기 '관심' 단계 경보를 발령한 데 이어 지난 18일 원유 관련 자원안보위기 경보를 '주의'로 격상했다. 이날 보고된 조치는 '주의' 단계로 올린 후 6일만에 내놓은 대책이다. 자원안보위기 경보는 '관심-주의-경계-심각' 등 4단계로 운용된다.우선 기후부는 중동발 에너지 위기에 대응해 강도 높은 에너지절약 조치를 시행한다고 강조했다. 가장 눈에 띄는 대책은 승용차 5부제다. 우선 공공부문에서는 곧바로 25일 0시부터 의무적으로 시행한다. 단 장애인 사용 자동차, 임산부·유아(미취학 아동) 동승차량, 전기·수소차 등은 제외한다. 공공 5부제 적용 대상 차량은 150만대에 달하는 것으로 알려졌다.민간의 5부제 시행은 우선 자율로 참여하되 원유 수급 차질이 우려되는 '경계' 경보가 발령될 경우 의무적으로 참여하는 방안 등을 검토하기로 했다.교통 수요를 최대한 분산하기 위한 계획으로 공공기관과 대기업 등의 출퇴근 시간을 한시적으로 조정하도록 독려한다. 석유류 사용량이 많은 상위 50개 업체에는 에너지 절감 계획을 수립하도록 했으며, 에너지 절감 목표를 달성할 경우 에너지절약시설융자사업 우선 지원 등 혜택을 제공할 예정이다.이와 관련해 이 대통령은 "국민들도 마음과 뜻을 모으면 얼마든지 위기를 이겨낼 수 있다"면서 "공공기관은 차량 5부제에 솔선수범하고, 국민들께서도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 아껴 쓰기 운동에 나서달라"고 당부했다.기후부는 생활 속 에너지 절약 실천을 위한 '12가지 국민행동'을 마련해 전국민에게 홍보하기로 했다. 승용차 5부제 참여하기, 대중교통 이용하기, 적정 실내온도 유지, 낮 시간대 전기차 및 휴대폰 충전하기 등이다.또한 기후부는 액화천연가스(LNG) 소비를 최소화를 위한 전원 믹스(계획)를 조정한다. 미세먼지 영향이 적은 날 미세먼지 계절관리제에 따른 석탄발전 운전 제약(80%)을 완화한다. 또 정비 중인 원자력발전소(원전) 5기를 오는 5월까지 적기에 재가동한다. 이로써 LNG 소비를 절감하고 사용량을 줄여나간다는 계획이다.이외에도 액화천연가스 등 에너지 수입을 근본적으로 줄이기 위한 조치로 올해 재생에너지를 7GW(기가와트) 이상 신속 보급, 에너지저장장치(ESS) 1.3GW 설치도 함께 추진한다.김 장관은 "중동 상황으로 인한 에너지 수급 위기가 엄중한 만큼 정부 노력만으로는 한계가 있다"면서 "다소 불편함이 따르더라도 에너지 안보 강화와 위기 극복을 위해 국민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 호소했다.이어 그는 "기후부는 전 국민이 액화천연가스, 석유 등 수입 에너지 소비를 최소화할 수 있도록 에너지절약에 적극 동참할 수 있는 여건을 조성하고, 에너지 자립과 안보를 강화할 수 있도록 든든히 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.