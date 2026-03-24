한국전력 발제 중단 요구한 충남도민들... 송전탑 '갈등 격화'

큰사진보기 ▲23일 오후, 충남도서관 대강당에서는 ‘국가 균형발전을 위한 전력망 구축 토론회’가 열렸다. 한 시민이 '용인반돈체 산단 전면 재검토'라고 적힌 피켓을 몸에 두르고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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▲한전 토론회 23일 오후, 충남도서관 대강당에서는 ‘국가 균형발전을 위한 전력망 구축 토론회’가 열렸다. 주민들이 '더 듣고 싶지 않다'며 한전의 발제를 중단할 것을 요구했다. 이재환 관련영상보기

한국전력 관계자의 '송전선로 전력망' 관련 발제가 주민들의 반발로 중단되는 일이 벌어졌다. 객석에서는 '더 듣고 싶지 않다', '시간이 아깝다'는 아우성이 터져나왔다.정부와 한전은 용인반도체 산업단지를 비롯한 수도권 전기공급을 이유로 오는 2036년까지 충남 13개 시군에 14개의 송전선로를 추가로 건설할 계획이다. 충남에서는 송전선로 건설에 대한 우려와 반대 목소리가 커지고 있다.이런 가운데 23일 오후, 충남도서관 대강당에서는 '국가 균형발전을 위한 전력망 구축 토론회'가 열렸다. 이날 토론회는 김소희 국민의힘 국회의원이 주관했다. 토론에는 하승수 공익법률센터 농본 변호사와 한전 관계자들이 참여했다. 앞서 토론회 직전 충남도청 앞에서 '송전선로 건설 반대' 집회를 벌인 충남도민들도 토론현장을 지켜봤다.이날 한전 관계자는 국가 전령망에 대한 한전의 입장을 설명했다. 한전 관계자는 '에너지 변화와 국가기간 전력망'을 주제로 한 발제를 통해 "발전소 건설 대비 전력망이 부족한 상황이다"라고 한전이 송전탑 건설을 추진하는 배경을 설명했다.지역에서 생산되는 전기를 지역에서 사용하는 '지산지소' 개념과 관련해서도 이 관계자는 "지산지소 원칙은 중요하다"면서도 신재생 에너지를 생산할 수 있는 지역이 서·남해안(태양광)과 동해안(풍력) 등으로 전기를 수도권을 비롯한 전국으로 보내는 데는 한계가 있다고 주장했다.하지만 발제가 10분 이상 길어지자, 토론을 지켜보던 지역 주민들의 불만이 터져나오기 시작했다. 한 주민은 "주민들이 듣고 싶은 이야기는 송전선로 건설 계획을 당장 중단하는 것"이라며 "주민 의견을 어떻게 수렴할 것인가가 중요하다. 한전의 주장을 듣고 싶은 게 아니다"라고 토로했다.토론에 참여한 하승수 변호사도 발제를 통해 "지금도 수도권에서 전기를 많이 쓰고 있다. 이런 상황에서 용인에 반도체 산업단지를 건설하려다 보니 더 많은 전기 수요가 발생하는 것이다. 그래서 더 많은 송전탑이 필요하게 된 것"이라고 설명했다.하 변호사는 "산업용 전기가 문제의 핵심이다. 우리나라 전력 소비의 절반 이상은 산업용"이라며 "용인산단은 아직 토지 보상단계이다. 충분히 재검토할 수 있는 시간이 있다. (용인산단이 중단되면) 현재 추진 중인 송전선로 중 상당수는 필요 없게 된다"고 주장했다.그러면서 "이같은 상황을 알면서도 한전은 현재 송전선 입지 선정 절차를 진행하고 있다. 절차를 중단하고 공론화부터 해야 한다"라며 "기업이 전기가 있는 곳으로 내려가야 한다. (전기 생산지와 비생지에 대해) 지역별 차등요금제를 강하게 적용해야 한다"고 강조했다.실제로 충남에는 2026년 1월 기준, 석탄화력발전소 61기 중 28기가 위치해 있다. 발전소에서 생산된 전기의 50% 이상을 수도권에 공급해 왔다. 정부는 신재생에너지로의 전환을 목표로 2040년까지 석탄화력발전소의 전면 폐지를 추진하고 있다. 오는 2038년까지 순차적으로 전국에서 37기의 발전소가 문을 닫게 된다. 충남의 석탄화력발전소도 22기가 폐쇄된다.그동안 충남도민들은 석탄화력발전소에서 나오는 미세먼지와 송전선로로 인한 피해를 호소해 왔다. 석탄화력발전소가 단계적으로 폐쇄될 예정이지만, 충남은 오히려 송전탑의 추가 건설로 인해 또다른 피해가 우려되고 있다.충남도에 따르면 충남 전역에는 4200여 개의 송전탑이 세워져 있다. 송전선로 지중화율은 4.87%에 그치고 있다. 반면 서울은 지중화율이 90%에 달한다. 지역 주민들이 '피해 몰아주기'라며 송전선로(송전탑 포함) 건설에 대한 불만을 터트리고 있는 것도 그때문이다.관련해 유종준 충남환경운동연합 사무처장은 24일 기자와 한 통화에서 "신정읍-신계룡, 신계룡-북천안, 새만금-신서산 노선 등 이미 몇몇 지역은 송전선로 문제가 당장 코앞에 닥친 일이다"라며 "이 지역은 송전선로가 지나가는 자리만 정하면 되는 상황이다. 그러다 보니 주민들의 입장에서는 더욱 절박할 수 밖에 없다. 반발이 심한 상황이다"라고 분위기를 전했다.