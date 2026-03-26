민초들의 영웅 전봉준

큰사진보기 ▲녹두장군 전봉준 동상.전봉준은 신문과 기록(전봉준 공초)이 마무리되자, 권설재판소에서 을미년(1895) 3월 29일에 사형선고를 받고, 다음 날인 3월 30일(양4.24) 좌감옥에서 새벽 2시에 교수형으로 순국하였다. 전봉준과 손화중·김덕명·최경선·성두한은 판결이 나오자마자 곧바로 처형되었다. 이들이 최후의 순간을 맞은 법무아문 감옥서(옛 의금부 전옥서) 터인 서울 종로구 영풍문고 앞엔 2018년 4월 24일 전봉준의 마지막 사진에 담긴 모습의 동상이 들어섰다. 이 사진은 필자가 동상제막식 전후에 여러장의 사진을 촬영했는데 그 중 하나이다. ⓒ 동학혁명기념관장 이윤영 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

만일 조선사에서 반역아를 모조리 베어버린다면 발랄한 기백이 그만큼 사라질 것이요, 따라서 뼈 없는 기록이 되고 말 것이다. - 호암 문일평, 〈역사상의 기인〉함석헌의 표현대로 "상투 밑에 고린내 나는" 조선왕조 500년 말기에 그나마 전봉준과 김개남 등이 있어서 '뼈 없는 기록'을 모면할 수 있었다. 이들은 조선 말기 척박한 이 땅에서 토우인(土偶人)과 같은 존재로 태어나서 무너져가는 나라를 바로 세우고자 역사의 수레바퀴를 굴렸으나 그 바퀴에 깔린 불우한 혁명가이다. 무릇 대부분의 혁명가는 역사의 수레바퀴에 깔리지만 자신의 핏자국으로 거기에 새로운 길을 내는 사람들이다.이들도 그랬다. 어느 시인의 표현을 빌리자면 "길이 끝나는 곳에서도 길이 되는 사람"이다. 압제와 수탈로 얼룩진 '전통'을 깨부수고 분연히 일어선, 비범한 범인(凡人)이었다. 그들이 태어난 골짜기와 지평선을 한 번도 넘어본 적이 없는 무명의 농민들을 이끌고 처음에는 관군과, 나중에는 현대식 병기로 무장한 일본군과 맞서 싸웠다.'반봉건'과 '척왜척양'의 기치는 그 시대 상황에서 의혈장부라면 마땅히 들어야 할 시대적 요구였다. 그것을 '잘난' 양반들이 모두 몸을 사릴 때 그들이 일어섰다. 반봉건이 이들의 첫 주장이라면 척왜척양은 그들이 남긴 마지막 뜻이었다. 이들은 소용돌이치는 역사의 아픔을 자신의 상처로 껴안으면서 동학농민군을 이끌고 농민혁명을 주도했던 영웅들이다. 그러나 부패한 봉건지배층과 틈을 노리다 침임해온 일본군의 현대식 무력 앞에 무참하게 쓰러졌다.전봉준은 1854년 전라도 고부군 궁동면 양교리(지금 전라북도 정읍군 이평면 오소리)에 있는 평민의 가정에서 태어났다. 그의 부친도 군수의 탐학에 격분하여 민요를 일으켜 군의 관아를 습격하다가 피살되었다는 것으로 보아 그를 길러낸 가정의 분위기를 엿볼 수가 있다.전봉준은 본디 전주 태생으로 어릴 때 태인현 감산면 계봉리에 이주하였다가 다시 고부군 궁동면 양간다리로 옮겨 살았다.그의 소년 시대는 비참하였지만 담력은 컸고 그 심장은 철석같이 굳어 의분의 장한 뜻, 강렬한 용기는 실로 물에 빠지고 불에 타는 듯한 괴로움도 피하지 않게 되었다. 더욱 사서(史書)를 읽어 고금을 통하고 아버지의 남긴 뜻을 이어서 인간 평등의 정신을 배양하였다.그는 키는 작았으나 얼굴을 하얗고 눈빛은 형형하여 사람을 쏘아보았다. 평소 그는 집에서 마을 소년들에게 <동몽선습>과 <천자문>을 가르쳤고, 어른이 오면 옛 현인의 행적을 이야기하였을 뿐 세상일에 대해서는 이야기 하지 않았다. 사람이 없으면 종일 묵묵히 일어났다 누웠다가 하였으며, 집이 매우 빈곤하여 부모님께 극진한 봉양을 할 수는 없었지만 농사를 게을리하지는 않았다고 한다.전봉준에 대한 기록과 평가를 종합하면, 체구는 비록 단묘하지만 대단히 영특하고, 어려서부터 눈이 샛별같이 빛나는 비범한 소년이었다. 어려운 생활에서도 의식이 살아 있는 아버지로부터 정신적으로 많은 영향을 받으면서 성장하였다. 뒷날 혁명의 기치를 들었던 배경 가운데 아버지의 억울한 죽음도 하나의 요인이 될 만큼 가정사는 평탄하지 않았다. 게다가 부인은 젊어서 병사하였다.암울한 시대에 불우한 환경에서 태어나 강퍅한 삶을 살아야 했던 전봉준에게 혁명은 차라리 '운명'이었을지 모른다. 하지만 그것이 자신만의 불우가 아니었기에 쉽게 사람들의 마음을 얻었고, 사람들이 그와 행동을 함께한 요인이 되었던 것도 사실이다.