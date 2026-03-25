이 대통령 요청 22일 만에... '마약왕 박왕열' 전격 송환

필리핀 교도소에서 수감 중이던 '마약왕' 박왕열이 25일 오전 국내로 전격 송환됐다. 이재명 대통령이 지난 3일 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령을 만나 박씨에 대한 임시 인도를 요청한 지 약 한 달 만이다.
박씨는 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 '사탕수수밭 살인사건'의 핵심 인물로, 텔레그램을 활용해 수년간 수십억 원 상당의 마약을 국내에 유통한 것으로 알려져 있다. 지난 2020년 필리핀에서 체포돼 징역 60년을 선고받고 현지 교도소에 수감 중이었지만 그 안에서도 자유로운 생활을 하면서 마약 유통을 해온 것으로 전해졌다.
청와대는 "수차례의 외교·사법적인 노력에도 9년 넘게 난항을 겪어오던 박씨의 송환은, 초국가범죄 근절을 위한 이재명 대통령의 강력한 의지와 외교적인 노력에 따른 결실"이라고 평했다.
필리핀에서 징역형을 받은 마약사범의 경우 원칙적으론 형기를 모두 마친 후에나 국내 강제 송환 절차가 가능하고, 필리핀 정부가 지난 2018년 박씨에 대한 법무부의 '임시 인도' 요청을 보류한 바도 있는데 지난 3월 정상외교를 통해 성과를 거뒀다고 강조한 것(관련기사 : '텔레그램 마약왕 국내 인도 요청' 언급 https://omn.kr/2h8lx
).
강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 "이 대통령은 지난 3월 한-필리핀 정상회담에서 마르코스 필리핀 대통령에게 직접 박씨의 임시 인도를 요청했다"며 "이 대통령이 보여준 결단력 있는 정상외교의 성과로 9년 넘게 교착 상태였던 인도 절차가 한 달만에 해결된 것"이라고 했다.
이어 "박씨의 송환은 해외에 숨어 있는 범죄자라도 반드시 그 대가를 치르게 한다는 정부의 강력한 의지를 보여준 것"이라며 "정부는 박씨가 압송되는 즉시 모든 범죄 행위를 낱낱이 밝히고, 공범과 범죄수익을 끝까지 추적해 엄정히 단죄하겠다"고 밝혔다.
또한 "앞으로도 정부는 초국가 범죄에 무관용 원칙으로 대응하며, 범죄자가 지구상 어디에도 숨을 곳이 없도록 국제 공조망을 더 촘촘히 구축하겠다"고 덧붙였다.