인천시, 3월 26~29일 '대한민국 라면박람회' 연다

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큰사진보기 ▲인천시는 3월 26일부터 29일까지 4일 동안 송도컨벤시아에서 '2026 대한민국 라면박람회'를 개최한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 3월 26일부터 29일까지 4일 동안 송도컨벤시아에서 '2026 대한민국 라면박람회'를 개최한다.이번 박람회는 세계적으로 인기를 얻고 있는 K-라면 산업의 성장 가능성을 널리 알리고, 라면을 중심으로 한 식품 산업을 소개하기 위해 마련됐다. 전시회를 통해 국내 라면 및 식품 기업의 판로 확대와 글로벌 시장 진출을 지원하는 산업 교류의 장이 될 것으로 기대된다.행사는 인천시가 주최하고, 인천관광공사와 ㈜마이스풀이 공동 주관하며, 농림축산식품부가 후원한다. 이번 전시회에서는 인스턴트 라면, 생라면, 프랜차이즈 라면을 비롯한 다양한 면류 제품과 라면 조리기기, 주방 설비, 식품 위생 장비 등 관련 산업 전반의 제품과 기술이 소개될 예정이다.특히 3월 26·27일 이틀 동안 해외 바이어 초청 수출상담회가 함께 진행된다. 상담회는 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 사전 1대1 매칭 비즈니스 상담회와 박람회 사무국이 운영하는 현장 비즈니스 상담회로 나뉘어 진행된다.먼저 한국농수산식품유통공사(aT) 주관 상담회에서는 중동·아세안 권역 해외 바이어 8개 사를 초청해 사전 연계를 통한 집중 상담을 진행하며, 현장 비즈니스 상담회에서는 중국·몽골·미주·러시아 등 해외 민간 네트워크 바이어 15개 사가 참여해 국내 기업의 해외 시장 진출을 지원할 예정이다.이번 박람회에서는 산업 전시뿐만 아니라 관람객이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 마련된다. 관람객은 스프와 토핑 재료를 직접 조합하는 나만의 라면 만들기 체험과 밀가루 반죽으로 생면을 뽑아보는 제면 체험, 김치 달인과 함께 김치를 담가보는 김장 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 이를 통해 가족 단위 관람객과 청소년들에게 이색적인 즐길 거리를 제공할 것으로 기대된다.또한, 인천식품산업육성지원센터 특별관을 통해 인천 지역 식품기업들이 참여하는 공동관도 운영된다. 인천 소재 식품 제조·가공 기업들은 다양한 제품을 선보이며, 지역 식품 산업의 경쟁력을 알리는 기회를 갖게 된다.유정복 시장은 "이번 대한민국 라면박람회가 국내 라면 산업의 경쟁력을 널리 알리고 관련 기업들의 해외 진출을 지원하는 의미 있는 자리가 되길 기대한다"면서 "앞으로도 인천시는 다양한 마이스 행사 유치를 통해 지역 경제 활성화와 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.