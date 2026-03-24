여기, 수익과 무관하게 진료하는 병원이 있습니다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 향남공감의원 원장이자 직업환경의학 전문의

입니다.

제가 일하는 (사)공감직업환경의학센터 부설 향남공감의원에는 총 여섯 명의 의사 선생님이 진료를 하고 있습니다. 그 중 저를 포함해 세 명이 직업환경의학 전문의입니다.직업환경의학은 직업과 환경에 존재하는 유해요인에 노출되어 발생하는 손상과 질환의 예방과 치료를 다루는 의학의 전문 분야입니다. 직업환경의학 전문의는 대개 대학, 연구기관, (종합)병원 건강검진센터(주로 특수건강진단 업무 수행), 보건관리전문기관(주로 보건관리 위탁 업무 수행) 등에서 주로 근무합니다.향남공감의원에 근무하는 직업환경의학 전문의들은 소음, 분진, 유기용제, 중금속 등 유해인자에 노출되는 노동자들을 대상으로 특수건강진단을 수행합니다. 동시에 고혈압, 당뇨 등 만성질환과 다양한 일반 질환에 대한 외래 진료, 내시경, 초음파 등 검사 업무도 함께 합니다.직업환경의학 전문의가 외래 진료와 검사를 동시에 하는 경우는 흔치 않습니다. 그러나 이렇게 할 경우, 특수건강진단 중 외래 진료가 필요하다고 판단되는 환자를 바로 진료할 수 있어 보다 적절한 사후 관리가 가능합니다. 또한 다양한 임상 경험을 바탕으로 질 높은 검진이 가능합니다. 환자의 질환이 업무와 관련 있는지, 혹은 업무로 인해 악화될 수 있는지를 보다 세밀히 살펴 관련 조언을 드릴 수도 있습니다.공감의원에서 일하는 직업환경의학 전문의가 하는 좀 더 특별한 진료 중 하나는 업무관련성, 업무적합성 평가 진료입니다.업무관련성 평가는 노동자의 질병이 업무로 인해 발생했는지를 의학적·법적 근거에 따라 판단하는 과정입니다. 소견서는 산업재해 보상 신청 시 중요한 근거 자료로 활용됩니다. 근골격계 질환으로 오시는 분들이 가장 많습니다. 학교 급식실에서 일하다 폐암에 걸린 노동자가 소견서를 받으러 온 적도 있었습니다. 환자들은 스스로 인터넷 검색을 통해 찾아보고 오시거나, 지인이나 노동조합의 소개로 방문하는 경우도 많습니다.업무적합성 평가는 노동자가 특정 직무를 안전하고 효과적으로 수행할 수 있는 신체적·정신적 능력을 갖추었는지 판단하는 과정입니다. 앞서 말한 업무관련성 평가가 질병의 원인을 찾는 과정이라면, 업무적합성 평가는 현재와 미래의 수행 능력에 초점을 맞춥니다. 실제로 업무적합성 평가는 업무상 질병보다는 일반 질병으로 치료를 받고 업무에 복귀할 때 받으러 오시는 경우가 더 많습니다.최근 몇 년 사이, 업무관련성 평가보다 업무적합성 평가를 받으러 오시는 분들이 더 많아졌습니다. 중대재해처벌법 시행 등으로 안전보건에 대한 사회적 관심이 높아지면서, 회사에서 노동자가 병가나 휴직 후 복귀할 때 업무적합성 평가를 받도록 요구하는 경우가 늘어난 영향인 것 같습니다.솔직히 말씀드리면, 진료하는 의사나 병원 입장에서 업무관련성·업무적합성 평가는 쉽지 않습니다. 진료 의사는 환자 한 명당 최소 30분 이상 진료를 해야 하고, 소견서 작성을 위해 별도의 시간을 내야 하는 경우도 있습니다. 그런데 수입은 진찰료와 소견서 비용뿐이라 많지 않습니다.그래서 업무관련성, 업무적합성 평가는 직업환경의학과가 있는 일부 대학병원에서만 가능합니다. 저희 병원은 지역 주민과 노동자의 건강 증진이라는 공익적 목적으로 설립된 (사)공감직업환경의학센터 부설 의원이기 때문에, 수익과 관계없이 진료를 이어가고 있습니다.업무관련성·업무적합성 평가는 노동자가 건강하고 안전하게 일하기 위해 꼭 필요한 진료입니다. 필요하신 분들은 반드시 사전 예약을 하고 방문해 주셔야 합니다.