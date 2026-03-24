울산시 1200억 투자 유치, 츄고쿠삼화 '친환경 선박용 도료' 공장 짓는다

큰사진보기 ▲울산시가 선박 도료 분야의 세계적 기업을 유치하는 데 성공했다. 김두겸 울산시장과 타카오 시미즈 츄고쿠마린페인트 주식회사 국제경영전략이사가 24일 울산시청 접견실에서 본사 이전 및 공장 신설을 위한 투자협약을 체결한 뒤 기념촬영 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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세계 35개국 105개 사업장을 운영하는 선박용 도료 분야의 세계적 기업으로, 조선·해양 산업에 특화된 도료 제품을 공급하고 있는 츄고쿠삼화페인트 주식회사가 울산에 1200억 원을 투자해 친환경 선박용 도료 공장을 신설한다. 24일 울산시와 투자협약을 맺은 츄고쿠삼화페인트는 2030년엔 본사도 울산으로 이전한다는 계획을 밝혔다.이 회사는 츄고쿠마린페인트 주식회사(Chugoku Marine Paint Co., Ltd.)와 삼화페인트공업이 지난 1988년 합작해 설립한 친환경 선박용 도료 기업으로 현재 경남 김해에 본사를 두고 있다.투자협약식은 24일 오전 10시 울산시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 타카오 시미즈(Takao Shimizu) 츄고쿠마린페인트 주식회사(Chugoku Marine Paint Co., Ltd.) 국제 경영전략이사 등이 참석한 가운데 열렸다. 츄고쿠삼화페인트 주식회사의 공장 신설과 본사 이전을 위한 협약이다.울산시 관계자는 "이번 협약은 츄고쿠삼화페인트 주식회사가 울산공장 신설을 통해 글로벌 해운시장 회복으로 증가한 수요에 대응하고 국내 조선업 산업 활성화와 기술 경쟁력 제고에 기여하기 위해 마련됐다"고 설명했다.협약식 후 김두겸 울산시장은 "이번 투자는 외국인 투자 유치와 본사 이전을 통한 대규모 일자리 창출, 지방재정 확충이라는 1석 3조 효과가 기대된다"라며 "츄고쿠삼화페인트 주식회사가 울산을 대표하는 세계적 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.이번 협약에 따라 회사는 총사업비 1200억 원을 투입해 오는 2029년까지 온산국가산업단지 내에 연면적 약 2만 5000평 규모의 친환경 선박용 도료 생산시설과 연구시설 건설을 완료한다. 특히 오는 2030년에는 본사를 김해에서 울산으로 이전할 계획이다.총사업비 1200억 원 가운데 외국인직접투자(FDI)는 800억 원 규모로, 선박용 도료 분야의 국제 환경 규제에 대응한 친환경·고효율 기술의 국산화와 함께 조선·해양 연합지구(클러스터)가 형성된 울산지역 산업 활성화가 기대된다. 특히 약 1000명 규모의 직·간접 고용 창출 효과도 전망된다.츄고쿠마린페인트 주식회사측은 "이번 투자를 통해 강화되는 국제 환경 규제와 조선·해양 산업의 수요 변화에 대응하고, 친환경 도료 개발 기술의 상용화와 고도화를 위한 연구개발을 확대해 울산을 아시아·태평양 시장의 전략적 생산 거점으로 육성한다는 계획"이라고 밝혔다.울산시 관계자는 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정 지원과 기업과의 소통을 강화할 방침이다"라고 밝혔다.