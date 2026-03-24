보철거시민행동 "기후부와 합의, 금강 세종보 천막농성 해제"

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관이 2025년 9월 11일 세종시 세종보에서 4대강 재자연화를 요구하며 500일째 천막농성을 벌이고 있는 환경단체를 찾아 4대강 재자연화를 약속하는 등 입장을 설명하고 있다.(자료사진) ⓒ 환경부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲670여일을 지나는 세종보 천막농성장 모습 ⓒ 박은영 관련사진보기

이재명 정부 국정과제로 제시된 '4대강 재자연화' 추진 방향을 두고 기후에너지환경부(기후부)와 시민사회가 일정과 절차에 대한 협의 결과를 내놓으면서, 장기간 이어져 온 금강 세종보 천막농성이 중단될 전망이다.보철거를위한금강낙동강영산강시민행동(이하 보철거시민행동)은 24일 발표한 입장문에서 "지난 19일 기후부 김성환 장관과 4대강 재자연화 추진 방향을 논의했다"며 "실질적이고 효과적인 이행을 위해 뜻을 모았다"고 밝혔다.시민행동은 이번 협의가 "선언에 그치지 않고 실질적 정책과 현장 변화로 이어져야 한다"고 강조하면서, 협의 내용을 토대로 농성 700일째를 맞는 3월 30일 금강 세종보 천막농성을 해제하겠다고 예고했다.시민행동이 공개한 협의 내용에는 낙동강 녹조 문제, 16개 보 처리방안 확정·반영 일정, 물이용 여건이 확보된 수계의 이행 시점, 녹조 공동조사 및 농산물 조사 추진, 민관 실무 논의기구 구성 등이 포함됐다.구체적으로 시민행동은 "낙동강 녹조 문제 해결을 위해 취·양수장 개선 사업을 2028년까지 완료하되, 녹조가 심각한 하류 4개 보에 대해서는 2028년 녹조 발생 시기 전 대체 시설 가동 등으로 보 수문을 개방한다"고 설명했다.또 "16개 보 처리방안은 사회·경제성 분석 및 보 처리방안 용역 결과를 토대로 2026년 내 국가물관리기본계획에 반영한다"며 "처리방안이 마련된 보 중 금강·영산강 수계 물이용 여건이 확보된 곳은 2027년 상반기부터 처리방안을 이행한다"는 일정도 제시했다.조사와 관련해선 "녹조 공동조사는 국민 안전을 확인할 수 있도록 정밀하고 광범위하게 조사하고, 농산물 녹조 조사는 식약처와 협의해 추진하도록 한다"고 밝혔다. 추진 과정에서는 "민관으로 구성된 실무 논의기구를 구성하고 협의한다"는 내용도 포함됐다고 이들은 전했다.시민행동은 이번 협의가 '첫걸음'에 불과하다는 점을 분명히 했다. 시민행동은 "보 처리방안 용역을 조속히 시작하고, 취·양수장 개선 설계와 착공을 시작하라"며 "물이용 여건과 주민수용성 확보를 위한 민관협의를 세밀하게 시작하고, 이를 위한 4대강 재자연화 추진 실무조직 구성이 조속히 이뤄져야 한다"고 촉구했다.이어 "이번 기후부-시민사회 협의안을 존중하며 시급한 과제들을 조속히 시작할 것을 촉구하면서 농성을 해제한다"면서도 "이는 투쟁의 마침표가 아니라 실질적 이행을 위한 전환"이라고 강조했다.이러한 협의 결과에 따라, 시민행동은 오는 30일 오후 1시 30분 기후부 앞에서 기자회견을 열고 협의 결과와 향후 과제를 밝힌 뒤, 오후 2시 30분 금강 세종보 천막농성장에서 해단식을 진행할 계획이다.시민행동은 "보 처리방안의 확정, 국가물관리기본계획 반영, 취·양수장 개선 사업 전 과정을 모니터링하고, 이재명 정권 내 4대강 재자연화의 실질적 성과를 촉구할 것"이라고 밝혔다.김성환 기후부 장관도 "4대강 재자연화라는 공동의 목표를 향한 서로의 확고한 의지를 확인했다"며 "앞으로도 시민사회와 지속적으로 소통하고 협력하여 국민이 공감할 수 있는 4대강 자연성 회복을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 밝혔다고 시민행동은 전했다.이들은 다만 "9개월이라는 너무 긴 시간이 흘렀고, 이미 시작됐어야 할 과제들이 너무 많이 미뤄졌다"며 "그것이 의미 없는 지연이 아닌 실질적 변화를 만드는 준비였는지를 기후부는 실행으로 증명해야 한다"고 강조했다.아울러 "김성환 장관이 직접 언급한 '확고한 의지'와 '속도감', 그 말의 효용성을 증명해 주기를 바란다"고 덧붙였다.