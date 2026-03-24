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26.03.24 09:54최종 업데이트 26.03.24 09:54

21년 숙원 끝에... 광주시 'G-스타디움' 드디어 문 열다

축구장·야구장·클라이밍장까지, 다양한 종목 수용 가능한 종합체육시설 탄생

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경기 광주시가 대규모 종합체육시설인 ‘G-스타디움’을 준공하며 20여 년간 이어진 숙원사업을 마무리했다.
경기 광주시가 대규모 종합체육시설인 ‘G-스타디움’을 준공하며 20여 년간 이어진 숙원사업을 마무리했다. ⓒ 광주시

경기 광주시가 대규모 종합체육시설인 'G-스타디움'을 준공하며 20여 년간 이어진 숙원사업을 마무리했다.

광주시는 지난 23일 양벌동 청석로 일원에서 '광주시 G-스타디움' 준공식을 개최했다. 이날 행사에는 방세환 시장과 허경행 시의회 의장을 비롯해 도·시의원, 시민 등 약 1천여 명이 참석했으며, 제막식과 공식 행사, 시설 견학 등이 진행됐다.

G-스타디움은 2005년 사업부지 확정을 시작으로 2008년 도시계획시설 결정·고시, 2013년 토지 보상, 2023년 착공을 거쳐 올해 2월 공사를 마무리했다. 총 21년에 걸쳐 추진된 대규모 체육시설 사업이다.

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총사업비 약 2229억 원이 투입된 이 시설은 부지면적 12만3903㎡ 규모로 조성됐다. 주 경기장에는 1만2000석 규모의 육상경기장과 470석 규모의 수영장, 24레인 볼링장이 들어섰다.

이와 함께 대한축구협회 공인을 받은 보조축구장과 정규 규격의 야구장, 대형 클라이밍장 등 다양한 종목을 수용할 수 있는 보조경기장도 함께 조성됐다.

시는 이번 G-스타디움 준공을 통해 전국 단위 체육대회 유치 기반을 확보하고, 시민 생활체육 활성화와 건강 증진에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

방세환 시장은 "G-스타디움이 시민들의 체육활동과 여가 증진에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 체육시설 확충에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

#광주시#경기도체전

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