김정은 "한국 가장 적대적 국가... 건드리면 무자비한 대가"

큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 최고인민회의 제15기 제1차회의 1일회의가 22일 진행되었다고 23일 보도했다. 회의에서는 김정은을 국무위원장으로 재추대했다고 통신은 전했다. 2026.3.23 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 한국을 가장 적대적인 국가로 규정하고 "건드리면 무자비한 대가를 치를 것"이라고 위협했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 24일 김 위원장이 전날 열린 제15기 최고인민회의 이틀차 1차 회의 시정연설을 통해 이같이 밝혔다고 보도했다.김 위원장은 또 "공화국(북한) 정부는 핵보유국 지위를 절대 불퇴로 계속 공고히 다지며 적대 세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부숴 버리기 위한 대적 투쟁을 공세적으로 벌여 나갈 것"라면서 "우리 국가의 주권적 권리와 안전이익, 발전권을 침해하려는 세력들의 책동은 결단코 좌시하지 않을 것"이라고 공언했다.그는 또 "한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다뤄나가며 우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"라고 강조했다.김 위원장은 "공화국 헌법이 부여한 사명과 국가핵무력강화 노선의 요구에 맞게 자위적 핵 억제력을 더욱 확대 진화시키며 공화국 핵 무력의 신속 정확한 대응 태세를 만반으로 갖추어 국가와 지역안전의 전략적 위협들을 철통같이 관리해 나갈 것"이라고 말했다.미국에 대해서는 "세계 도처에서 국가테로(테러)와 침략 행위를 자행하고 있지만 오만무도한 미국의 강권과 만용은 지배와 예속을 반대하고 자주와 평등을 실현하려는 진보적 인류의 의지를 위축시킨 것이 아니라 오히려 자주 세력의 반미 감정과 증오심을 격발시키고 단결과 항거에로 떠밀고 있다"고 비난했다. 그러면서도 도널드 트럼프 대통령을 직접 언급하지는 않았다.김 위원장은 "국가의 존엄도 국익도 최후의 승리도 오직 최강의 힘에 의해서만 담보된다"면서 "적수들이 대결을 선택하든, 평화적 공존을 선택하든 그것은 그들이 택할 몫이고 우리는 그 어떤 선택에도 대응할 준비"가 되어 있다고 말했다.통신은 회의에서 헌법수정 관련한 문제를 토의했다고 전하면서 '조선민주주의인민공화국 사회주의헌법'을 '조선민주주의인민공화국 헌법'으로 명칭을 바꾸는 문제를 비롯한 법초안을 심의했다고 밝혔다. 다만 구체적인 논의 내용은 공개하지 않았다.통신은 남북 관계를 '적대적 두 국가 관계'로 명시하기 위한 헌법 개정이 이뤄졌는지 여부에 대해서도 언급하지 않았다.앞서 김 위원장은 지난 2023년 12월 열린 노동당 전원회의에서 남북관계를 '적대적 두 국가'로 공식 선언한 바 있다. 이후 2024년 1월 최고인민회의에서는 김 위원장이 헌법에 영토·영해·영공을 규정하는 조항을 만들라고 지시했지만, 북한은 아직 관련 내용을 공개하지 않고 있다.북한은 지난 2월 열린 노동당 9차 대회에서도 노동당 규약을 개정했는데, 남북관계 관련 조문 수정 여부를 밝히지 않았다.