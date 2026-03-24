화순군수 선거, 민주당 3파전 vs. 조국혁신당 김회수

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 임지락 현)전남도의원, 문행주 전)전남도의원, 윤영민 전)화순군의원, 김회수 전)포프리 대표 ⓒ 박미경 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

오는 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거 화순군수 선거전이 본격적으로 시작됐다. 이번 화순군수 선거는 더불어민주당과 조국혁신당 후보간의 맞대결이 예상된다.지역정가에서는 이변이 없는 한 민주당 후보의 당선이 유력할 것으로 보면서도 민주당의 텃밭인 화순에서 조국혁신당이 얼마만큼의 지지율을 끌어올릴지 관심있게 지켜보고 있다.누가 민주당의 공천을 받아 조국혁신당 김회수 후보와 맞대결을 펼칠지도 관심이다. 예비후보자 등록 첫날인 22일 더불어민주당에서는 임지락 현 전남도의원과 문행주 전 전남도의원, 윤영민 전 화순군의원 등 3명이 후보등록을 마쳤다.이들은 모두 10% 가산점을 받고 공천심사를 통과하면서 경선 참여 자격을 받았다. 하지만 공천자를 선출하는 경선에서는 임지락 후보만 10% 가산점을 받으며 유리한 고지를 선점했다.최근 진행된 각종 여론조사에서는 3명의 후보가 지지도와 적합도 1위를 놓고 30% 안팎에서 엎치락뒤치락하는 것으로 알려지면서 임지락 후보의 10% 가산점은 사실상 경선 판도를 흔드는 결정타가 될 수도 있다.더불어민주당 화순군수 경선은 권리당원 투표 50%, 국민여론조사 50% 방식으로 이뤄지며, 1차에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 1, 2위를 대상으로 결선이 진행된다.임지락 후보는 화순읍 진각로에 주소를 두고 있으며 정당인이다. 전남대학교 행정대학원 행정학과(행정학석사)를 졸업, 제5~6대 화순군의원, 화순군 정책보좌관을 역임, 제12대 전라남도의회 의원과 더불어민주당 정책위원회 부의장으로 활동하고 있다. 전과는 없다.문행주 후보는 도곡면 천암1길에 주소를 두고 있으며 정당인이다. 전남대학교 인문과학대학 중어중문학과를 졸업, 제5~6대 화순군의원, 제10~11대 전라남도의회 의원을 역임, 현재 더민주혁신회의 화순상임공동대표로 활동하고 있다. 전과는 3건이다.문행주 후보는 2009년 교통사고처리특례법 및 도로교통법 위반(음주운전)으로 벌금 700만 원, 2012년 특수공무집행방해로 벌금 200만 원, 2014년 명예훼손으로 벌금 500만 원을 선고받았다.윤영민 후보는 화순읍 칠충로에 주소를 두고 있으며 정당인이다. 전남대학교 일반대학원 기록관리협동과정(기록관리학박사)을 졸업, 제7~8대 화순군의원을 역임, 현재 김대중재단 화순군지회장으로 활동하고 있다. 전과는 1건이다.윤영민 후보는 2003년 폐기물관리법 위반으로 벌금 100만 원을 선고받았다.김회수 후보는 능주면 백암길에 주소를 두고 있으며 정당인이다. 서울대학교 대학원 농생명공학부(박사과정) 2학년에 재학 중이며, 광주문화재단 제5기 이사회 이사, 포프리 대표이사를 역임했다. 전과는 1건이다.김회수 후보는 2019년 남녀고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률 위반으로 벌금 100만 원을 선고받은 전과가 있다.