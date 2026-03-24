트럼프 "이란이 '핵 포기' 동의"... 이란 "가짜뉴스"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 건설적인 대화를 나눴다며 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예했으나, 이란은 '가짜 뉴스'라고 맞섰다.트럼프 대통령은 23일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "지난 이틀간 미국과 이란이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 전한다"라고 밝혔다.이어 "심도 있고 상세하며 건설적인 이 대화의 내용과 분위기를 바탕으로 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록(hold that up) 전쟁부에 지시했다"라고 강조했다.그는 이번 주 내내 이란과 계속 대화할 것이라면서 협상 결과에 따라 발전소 공격 여부를 결정할 것이라고 말했다.트럼프 대통령은 이날 플로리다 공항에서 기자들과 만나 "이란은 합의하고 싶어 하고, 우리도 합의를 원한다"라며 전날 스티브 윗코프 중동 특사와 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단이 이란의 최고위급 인사를 만나 협상을 진행했다고 밝혔다.그러면서 "거의 모든 쟁점에서 합의했다"라며 합의 내용에 이란이 핵무기를 포기하는 것도 포함됐다고 주장했다. 다만 이란 측 협상 상대가 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자는 아니라고 덧붙였다.반면에 이란은 미국과의 협상 사실을 부인했다. 이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 국영 "최근 며칠간 몇몇 우호 국가를 통해 미국이 전쟁을 끝내기 위해 협상하고 싶다는 메시지를 받았다"라고 밝혔다.그는 "(미국의 요청에) 우리의 원칙적 입장에 따라 적절히 답했다"라면서도 "지난 24시간 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다"라고 반박했다.또한 "(미국과의 대화를 전달하는) 우호 국가들을 통해 '이란의 중요한 인프라에 대한 어떤 침략도 이란 군사력의 효과적 대응에 의한 가혹한 결과가 뒤따를 것'이라고 분명히 경고했다"라고 강조했다.모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장도 소셜미디어 엑스를 통해 "미국과 어떤 협상도 진행한 적이 없다"라며 "트럼프 대통령의 발언은 가짜 뉴스이며, 위기에 빠진 금융 및 석유 시장을 안정시키려는 것"이라고 지적했다.CNN방송은 트럼프 대통령의 발언에 대해 "전쟁을 끝내기 위한 실질적인 돌파구의 첫 번째 신호를 보여준 것일 수도 있고, 스스로 곤경에 처한 트럼프 대통령이 단지 시간을 더 벌기 위한 것일 수도 있다"라고 분석했다.앞서 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 월요일까지 이란의 주요 에너지 인프라를 공격할 것이라고 경고한 바 있다.이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 급등하면서 세계 경제 침체로 이어질 것이라는 위기가 커지는 가운데 국제에너지기구(IEA)는 이란 전쟁이 최악의 에너지 위기를 일으켰다고 우려했다.파티 비롤 IEA 사무총장은 "석유와 가스 가격이 2월 말 이후 50% 이상 급등했다"라며 "1970년대 두 차례 오일 쇼크와 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 따른 충격을 모두 합친 것보다 더욱 심각한 위기"라고 설명했다.그러면서 "전쟁이 조속히 끝나더라도 정상으로 돌아오는 데 시간이 걸릴 것"이라며 "지금의 위기가 계속된다면 어떤 국가도 그 영향에서 안전할 수 없을 것"이라고 지적했다.한편, 이란 측은 호르무즈 해협에 기회를 설치하지 않았다고 밝혔다. 이란군은 "우리는 페르시아만과 호르무즈 해협을 완전하고 강력하게 통제하고 있기 때문에 기뢰를 부설할 필요가 없다"라고 밝혔다.