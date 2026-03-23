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사회

26.03.23 23:15최종 업데이트 26.03.23 23:15

'재판 거래 의혹' 현직 판사 구속영장 기각... "소명 부족"

공수처, "범죄 혐의 소명, 사안의 중대성 등 고려했다"라고 밝혔지만... 정 변호사 구속영장도 기각

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뇌물수수 의혹 김 모 부장판사, 영장실질심사 고교선후배 사이인 판사와 변호사가 뇌물을 받고 감형을 해줬다는 재판거래 의혹으로 구속영장실심사를 받았다. 김 모 부장판사가 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 뇌물수수 의혹으로 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.
뇌물수수 의혹 김 모 부장판사, 영장실질심사고교선후배 사이인 판사와 변호사가 뇌물을 받고 감형을 해줬다는 재판거래 의혹으로 구속영장실심사를 받았다. 김 모 부장판사가 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 뇌물수수 의혹으로 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

뇌물 수수 혐의를 받은 김아무개 부장판사 구속영장 청구가 기각됐다.

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서울중앙지방법원은 23일 밤 10시 49분께 취재진에게 김아무개 부장판사와 정아무개 변호사 구속영장 청구 기각 사실을 알렸다. 김진만 영장전담 부장판사가 기각 결정을 내린 사유는 "주된 공여부분에 대한 소명 부족"이었다.

고위공직자범죄수사처는 지난 20일 김 부장판사 쪽이 수사의 정당성을 문제 삼자 "구속영장 청구는 단순한 의혹 제기가 아니라 충분한 증거에 기초해 범죄 혐의 소명, 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 이루어진 것"이라고 항변했지만, 이번 기각에 따라 체면을 구기게 됐다.

앞서 공수처는 김 부장판사가 2023~2025년 전주지방법원에서 근무하면서, 고등학교 선후배 사이인 정 변호사의 수임 사건 항소심 20여 건을 맡아 판결 선고에서 대부분 형을 깎아주고 그 대가로 현금, 아들 돌반지, 배우자 향수 등을 받았다고 보고 특정범죄가중처벌법 위반(뇌물) 혐의를 적용해 지난 18일 두 사람에 대한 구속영장을 청구했다. 23일 서울중앙지방법원에서 두 사람에 대한 구속영장실질심사가 진행됐다.

#현직판사뇌물의혹사건

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