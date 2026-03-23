트럼프 "닷새동안 공격 않고 이란과 대화할 것"

큰사진보기 ▲지난 17일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 아일랜드 총리 마이클 마틴과 회담 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 손짓을 하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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이란을 향해 호르무즈해협을 개방하지 않으면 발전시설을 초토화하겠다고 위협했던 미국 대통령이 돌연 협상중임을 밝히면서 닷새간 군사 공격을 유예한다고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국동부시각으로 23일 오전 소셜트루스에 "지난 이틀 동안 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대 관계를 완전하고 전면적으로 해소하는 방안(COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION)에 대해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 보고한다"고 썼다.그는 이어 "이번의 심도 있고 상세하며 건설적인 대화의 분위기와 취지를 바탕으로, 이번 주 내내 대화가 계속될 예정이며"이라며 "나는 현재 진행 중인 회의와 논의의 성공 여부에 따라, 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 전쟁부에 지시했다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 21일 48시간 내에 호르무즈해협을 완전 개방하지 않으면 이란의 각종 발전소를 완전히 파괴할 것이라고 경고했다. 하루 뒤 이란 군은 이란의 에너지·발전시설이 공격 받으면 미국과 주변국의 에너지·발전시설과 해수담수화시설을 공격할 것이라고 받아치면서 살등이 고조된 상황.트럼프 대통령이 해협 개방 시한으로 제시한 23일 오후 7시 44분(이란시각 24일 오전 3시 14분 / 한국시각 24일 오전 8시 44분)을 약 12시간 남짓 남겨둔 상황에서 트럼프 대통령 스스로 '닷새동안 공격을 하지 않겠다'고 선언한 것이다.트럼프 대통령은 이날 지난 이틀간 이란과 협상했음을 밝혔는데, 미국의 <악시오스>는 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임보좌관과 스티브 위트코프 중동 특사 둥이 이란과 물밑에서 협상하고 있다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령의 '48시간 시한폭탄' 위협은 이미 물밑 협상을 시작한 상황에서 미국의 협상력을 높이려는 의도로 긴장을 고조시켰을 가능성이 있다.이란 역시 트럼프 대통령의 위협에 주변국의 식수원을 파괴하겠다는 카드로 맞서면서도, 미국과 협상을 이어가며 닷새간의 공격 중지를 끌어낸 것으로 보인다. 하지만 해병대 등 미군 지상군 병력이 중동지역으로 집결하고 있는 상황이라, 닷새간의 협상 기간 내내 트럼프 대통령의 무력 사용 위협은 계속될 것으로 보인다.트럼프 대통령이 "중동 지역의 적대 관계를 완전하고 전면적으로 해소하는 방안"이라고 언급한 대목 역시 주목해야 할 것으로 보인다. 단순히 전쟁을 멈추는 협상이 아니라, 핵 문제를 포함한 중동지역 평화 정착 방안이 논의될 가능성이 있다.