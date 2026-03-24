초등학교 교정에 '여순사건 추모비'가 서 있는 이유

큰사진보기 ▲파도리 중앙 공터의 모습. 1947년 3월 1일 당시 파도리 주민들이 이곳에 모여 토지초등학교로 행진했다고 한다. 어르신들의 증언에 따르면, 구만리 소재 토지초등학교까지의 거리는 대략 2km 남짓인데, 가는 도중에 경찰과 충돌이 벌어졌다고 한다. 마을 공터의 한가운데 큼지막한 묘가 자리하고 있어 이채로운데, 마을이 형성되기 전부터 자리하고 있었다고 한다. ⓒ 서부원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲토지초등학교 교정에 세워진 '모자상'. 과문한 탓인지, 피에타상을 모방한 듯한 이런 기념물이 세워진 학교는 처음 본다. 구례 파도리 3.1절 발포 사건과 여순사건으로 희생된 자식에 대한 애끓는 모성을 표현한 건 아닐는지. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲토지초등학교 교정에 세워진 여순사건 희생자 추모비. 뒤로 보이는 건물이 지난 3월 1일, 79년 만에 '구례 파도리 3.1절 발포 사건 추모제'가 열린 초등학교 강당이다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"말 한 번 잘못 했다간 끌려 나가 죽임을 당하던 때라 22명의 목숨이 대수롭지 않게 여겨지기도 해."

전남 구례 토지면은 '운조루'의 고장이다. 과거 시골 외할머니댁 드나들 듯 자주 다녔던 곳이다. 지금은 국가 지정 문화재로 등록된 데다 조선 후기 양반가의 노블리스 오블리주로 평가받는 '타인능해(他人能解) 뒤주'로 유명해져 주말엔 관광객들의 발길이 끊이지 않는 곳이 됐다.참고로, 타인능해(他人能解)란 직역하면 누구든 열 수 있다는 뜻이다. 주위의 가난한 이웃에게 쌀을 보시하는 집주인의 따뜻한 마음이 담겨 있다. 운조루 옆에 따로 유물 박물관까지 지었고, 주변에 한옥 식당과 카페까지 늘어서 멀리서 보면 한옥 마을 같은 풍광을 자랑한다.뒤로는 웅장한 지리산을 등지고 앞으로는 젖줄 섬진강에 기대어 너른 들판이 펼쳐진 천하 명당 이곳에 가슴 아픈 현대사가 숨어 있을 줄 꿈에도 몰랐다. 어릴 적 동네 마실 다니듯 찾아온 곳이었건만 까맣게 모르고 있었다. 아무도 말해주지 않았고, 학교에서 배운 적도 없었다.누구는 '구례 파도리 3·1절 발포 사건'이라고 길게 불렀고, 다른 누구는 그냥 '파도리 사건'이라고 했고, 또 다른 누구는 쉬쉬하며 말하길 꺼렸다. 해방 후 채 2년이 지나지 않은 1947년 3월 1일, 3·1절 기념 행사 당시 경찰의 무력 진압으로 무려 22명의 주민이 학살당한 사건이다.파도리 주민들이 기념행사가 열린 토지초등학교 부근으로 가던 중 길을 막아선 경찰과 충돌했다. 대다수는 경찰이 쏜 총에 맞아 현장에서 숨졌으나, 당시 경찰서에 붙들려가 고문당해 죽은 이들도 있다고 한다. 단지 경찰의 제지 명령을 따르지 않았다는 게 그 이유였다.식량난을 해결해 달라는 요구와 통일 정부 수립에 대한 바람, 여전히 득세하고 있는 친일파를 단죄하라는 주민들의 주장에 경찰은 총격으로 화답했다. 당시 미군정은 좌익 세력의 3·1절 기념행사를 불허했다. 민심의 이반과 동요를 두려워한 조치였고, 결국 유혈 사태를 불러왔다.소련과 대립하던 미군정은 좌익 세력을 경계했고, 친일파가 다수였던 경찰의 수뇌부는 그들의 충견을 자처했다. 좌익 세력은 미군정과 친일 경찰에 척결해야 할 '공동의 적'이었다. 그들의 무자비한 폭력은 도시와 농촌을 가리지 않았고, 이 외진 토지면에까지 광풍을 몰고 왔다.최근 '진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회(진화위)'는 당시 희생자들을 국가의 폭력에 의한 피해자로 공식 인정했다. 만시지탄일지언정 79년 만에 진상규명의 길이 열린 셈이다. 관련 자료도 부족하고, 당시를 증언해 줄 이들도 거의 세상을 떠나 만만찮은 과제다.다행히도 그 실마리를 풀어줄 이름이 등장했다. 진화위는 당시 토지초등학교 교사였던 박지래 선생을 3·1절 기념행사를 주도한 인물로 특정해 국가 폭력에 의한 피해자로 인정했다. 진상을 규명하게 되면 더 많은 피해자의 이름이 드러날 것으로 보인다.무지에 대한 반성의 의미로, 지난 주말 아침 토지면을 찾았다. 토지면사무소 주차장에 차를 세워두고 부러 걸어 다녔다. 면 소재지라고 해 봐야 한 시간 남짓이면 다 둘러볼 수 있을 만큼 작다. 걸으면서 1947년 3월 1일 당시의 참혹했던 상황을 그대로 복기해 보고 싶었다.추후 진화위가 진실을 밝혀낼 테지만, 이 작은 마을에 남아있을 당시 사건의 흔적을 찾아보기로 했다. 진화위의 발표 내용과 그동안 알려진 언론 기사 등을 곱씹어가며 마을 고샅길을 걸었다. 걷다 보면 '1호' 피해자로 공인된 박지래 선생의 자취도 만날 수 있으리라 기대했다.'가는 날이 장날'이었다. 총격 사건의 현장인 토지초등학교에서 큰 행사가 치러지고 있었다. 섬진강 강변을 따라 달리는 '봄꽃 마라톤 대회'가 열리는 중이었다. 학교 주변과 도로변이 마라톤 참가자들의 차로 가득 찼다. 경찰 등 공무원들도 안전사고 예방을 위해 분주했다.행사 때문인지 주말인데도 면사무소 등 공공기관 몇 곳의 문이 열려 있었다. 혹시나 하는 마음에 당직 비상근무 중인 공무원에게 도움을 요청했다. '파도리 사건'에 대해서는 대강 알고 있었지만, 박지래 선생 등 피해자의 유족이나 당시의 흔적 유무에 대해선 고개를 가로저었다.다른 곳에서 만난 공무원들도 마찬가지였다. 토지초등학교에서 만난 한 주민은 너무 세월이 지나 사건을 기억하는 사람조차 없을 거라며, 어디엔가 남아있을 사료에 기댈 수밖에 없다고 말했다. 금시초문이라면서 되레 내게 사건에 관해 묻는 주민도 여럿 있었다.당시 참혹했던 사건의 흔적은 지금 그 어디에서도 찾을 수 없다. 섬진강을 따라 난 신작로만 그대로일 뿐 마을의 터 자체가 예전과 달라졌다고 했다. 지금의 면사무소 자리는 과거 토지초등학교의 운동장이 있었다고 하고, 파출소(당시 지서)도 원래 있던 자리가 아니라고 했다.한 주민은 새뜻하게 재단장한 토지초등학교의 본관 건물만 옛날 그 자리에 그대로 서 있다며, 당시의 사건을 똑똑히 지켜본 '유일한 증인'이라고 했다. 뭔지는 모르지만, 교정에 여러 기념물이 세워져 있다며 직접 가보라고 했다. 그중에 사건의 흔적이 있을지도 모른다면서.아닌 게 아니라, 교문에 들어서자 여기저기 서 있는 기념물부터 눈에 띄었다. 여느 학교마다 있는 이순신 장군상이나 책 읽는 소녀상 말고도 칠의사탑과 개교 100주년 기념탑, 충효탑, 교훈탑 등이 곳곳에 우뚝하다. 유서 깊은 학교의 역사를 증명하는 것들이다.참고로, 낯선 이름의 칠의사탑은 임진왜란 때 섬진강을 따라 내륙 지방으로 거슬러 올라오던 왜군을 인근 석주관에서 일곱 의병장이 막아낸 전투를 기리기 위한 것이다. 교정의 기념물 중 유독 눈에 띄는 게 둘 있다. 하나는 모자상이고, 다른 하나는 여순 사건 희생자 추모비다.모자상은 미켈란젤로의 피에타상을 모방한 걸로 보인다. 세운 연도와 이름 외엔 아무런 내용이 적혀 있지 않아 작품의 의도를 알 수는 없지만 단순히 효 사상을 강조할 목적은 아닌 듯하다. 자식을 애틋한 시선으로 내려다보는 어머니의 표정은 무슨 말 못 할 사연이라도 있는 듯 입술을 앙다물고 있다.여순 사건 희생자 추모비는 교정의 숱한 기념물 중 유일한 '새 것'이다. 여순 사건 구례 유족회가 최근 세운 것으로, 여순 사건 당시 토지면 곳곳이 경찰이 주민들을 집단 학살한 역사의 현장이었음을 밝히고 있다. 사건의 개요와 함께 지도 위에 학살 추정지를 표시해 놓았다.파도리 사건이 벌어진 지 1년 반 뒤 이 외진 시골 마을에 또다시 집단 학살의 광풍이 휘몰아쳤다. 진상규명은커녕 22명의 유해조차 제대로 수습되지 않은 상황에서, 토지면은 좌익 세력의 온상으로 낙인찍혔다. '반란군'이 지리산 등지로 퇴각하며 마을이 직격탄을 맞았다.지리산과 섬진강에 기대어 살아온 주민들은 순식간에 '반란군'의 동조자로 내몰렸다. 1년 반 전 파도리 사건 때 희생 당한 22명이 빨갱이라는 누명을 뒤집어 쓴 채 이에 대한 증거로 활용됐다. 당시 경찰에 붙잡힌 좌익 세력의 '실토'는 일말의 의심도 없이 '진실'로 확정됐다.1947년의 억울한 죽음은 이듬해 1948년 집단 학살의 전조였던 셈이다. 영문도 모른 채 학살당한 이들은 1950년 6·25 전쟁까지 터지면서 철저히 입막음을 당했다. 가문은 풍비박산 났고, 마을은 갈기갈기 찢겼다. 살아남은 주민들에겐 망각만이 고통을 잊는 유일한 처방이었다.여순 사건 희생자 추모비가 파도리 사건의 전모를 밝힐 유일한 단서인 셈이다. 지난 2021년 제정된 '여순 사건 진상규명 특별법'에 파도리 사건은 대상에서 배제되었으나, 주민들은 두 사건을 명확히 구분하지 못했다. 성격이나 연관성보다 시기를 기준 삼은 법의 한계다.여순 사건이라고 하면, 1948년 10월 19일 제주 4·3 진압 출동 명령을 거부한 여수 14연대의 반란을 시점으로 삼는다. 하지만 이곳 토지면에서의 여순 사건은 1947년 파도리 사건으로부터 시작됐다고 보는 게 맞을 성싶다. 박지래 선생의 자취를 찾다 만난 한 촌로의 말씀이 지금도 머리를 떠나지 않는다.종일 돌아다녔지만, 박지래 선생의 자취는 찾을 수 없었다. 선생의 아들과 초등학교 동창생이라는 한 어르신은 선생이 현장에서 총격으로 숨진 게 아니라 그날 경찰서에 끌려간 뒤 학살당했다고 증언했다. 그 와중에 유해를 수습할 수도 없어 어디에 묻혔는지조차 알 수 없다고 했다.