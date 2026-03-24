군형법이 말하는 책임, 해외파병 제도는 지키고 있는가

이 글은 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.[기사 수정 : 24일 오전 11시 46분]
본 기사는 유족이 국방부 조사본부 전사망민원조사단에 재조사를 신청하는 과정에서 확보한 국방부 공식 답변서와 관련 법령, 제도 자료를 종합적으로 분석한 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
유족은 특정 개인에 대한 책임을 묻거나 사건의 감정적 호소에 머물기보다, 해외파병 장병 사망 이후 재조사와 수사 절차가 어떻게 작동하고 있는지를 구조적으로 점검하고, 제도 개선의 필요성을 공론화하고자 합니다.
앞선 보도에서 해외파병 장병 보호·보상체계의 구조적 공백을 확인했다면, 이번 글은 사망 이후 재조사와 수사 절차에서 나타나는 구조적 단절 문제를 다루고 있습니다.
유족은 이 문제가 특정 사건에 한정된 것이 아니라, 향후 유사한 상황에서도 반복될 수 있는 구조적 문제라고 판단하고 있으며, 이를 바로잡기 위한 제도적 논의가 이루어지기를 기대합니다.
지난 3월 20일 보도에서 확인된 해외파병 장병 보호·보상체계의 구조적 공백은, 사망 이후 재조사 과정에서도 동일하게 반복되고 있는 것으로 드러났다. (관련 기사 : 국방부, 해외파병 장병 위험에는 책임지지 않았다
)
2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병지에서 한 초급장교가 사망했다. 그리고 이 사건은 단순한 사고를 넘어, 군이 스스로 정한 법과 제도를 실제로 지키고 있는지에 대한 질문으로 이어지고 있다.
군형법은 '위험 상태에서의 책임'에 엄격한 기준을 둔다
군형법은 군 조직의 책임을 매우 명확하게 규정하고 있다. 지휘관이 전투가 예측되는 상황에서 전투준비를 태만히 하거나, 적전(敵前)에서 직무를 유기한 경우 이는 단순한 행정 문제가 아니라 형사 책임의 대상이 된다.
군형법 제2조 제5호는 '적전'을 "적의 공격·방어 전투행동이 개시되기 직전과 개시 후의 상태 또는 적과 직접 대치하여 습격을 경계하는 상태"로 정의한다. 즉, 군형법은 단순한 전쟁 선포 여부가 아니라 실질적으로 위험이 존재하는 상황을 기준으로 지휘관과 조직의 책임을 묻고 있다.
이러한 구조는 하나의 전제를 분명히 한다. 위험 상태에서는 장병의 안전을 보호하기 위한 지휘·관리 책임이 더욱 엄격하게 요구된다는 점이다.
그렇다면 현실은 그 기준을 실제로 따르고 있는가?
해외파병 장병은 실질적으로 높은 위험 환경에 노출되어 있음에도 불구하고, 일부 파병부대(아크부대)는 방공호 등 기본적인 대피시설 없이 임무를 수행하고 있으며, 최초 파병이 이루어진 2011년도 이후 약 15년 동안 위험도 재평가는 이루어지지 않았고, 보상체계 역시 이러한 위험의 차이를 충분히 반영하지 못하고 있다. 이는 단순한 사례가 아니라 구조적으로 반복되고 있다는 점에서 더 심각하다.
형식은 '비전시' 그러나 실질은 '위험 상태'가 아닌가
국방부는 해외파병을 '전시 상황이 아니다'라는 이유로 보상과 보호 수준을 제한하는 논리를 유지해 왔다. 그러나 군형법의 기준은 다르다. 군형법은 단순한 전쟁 선포 여부가 아니라, 적과 대치하거나 전투가 개시될 가능성이 높은 상태까지 '적전'으로 규정하고 있으며, 이 상황에서의 지휘 책임을 특히 무겁게 보고 있다.
아크부대는 예멘 반군의 드론 공격 위협 등 실질적인 미사일 공격 사정권 내에 있는 지역으로 알려져 있다. 형식상 비전시일 수는 있으나, 장병들이 체감하는 긴장감과 조직이 부담해야 할 경계 책임은 군형법이 말하는 '적전'의 상태와 유사한 측면이 있는 것은 아닌지 이 지점에 대해 국방부 차원의 제도적·전문적 재검토가 반드시 필요하다.
위험이 예견되는 '적전(敵前)'과 유사한 환경에 장병을 투입할 경우, 국가의 가장 첫 번째 책임은 '적격자 선발'에 있다. 충분한 준비와 검증이 이루어지지 않은 상태에서 인력을 투입하는 것은 단순한 행정 판단의 문제가 아니라, 군형법이 경계하는 전투 준비 태만의 문제로까지 이어질 수 있는 사안이다. 위험을 관리하는 책임은 사고 발생 이후가 아니라, 파병을 결정하는 순간부터 시작된다.
법은 책임을 전제로 하지만, 제도는 그 책임을 반영하고 있는가
군형법은 위험 상황에서의 책임을 전제로 설계되어 있다. 그러나 현재의 해외파병 제도는 이러한 "위험 상태에서의 책임 기준"을 충분히 반영하고 있다고 보기 어렵다.
이 글은 특정 지휘관의 형사책임을 묻기 위한 것이 아니다. 오히려 군형법이 전제하고 있는 "위험 상태에서의 책임"이라는 최소 기준이 왜 제도 설계에는 반영되지 않는가를 묻고자 하는 것이다.
유족이 이 문제를 제기하는 이유는 단순하다. 최소한 부대 내 기본 원칙과 절차가 제대로 작동했더라면, 부푼 꿈을 안고 나라를 지키고자 입대한 초급장교의 죽음으로까지 이어지지 않았을 가능성이 있기 때문이다.
지금이라도 그 가능성을 다시 검토해야 한다는 것이 유족의 문제의식이다. 바로 그 가능성을 외면하지 말고 다시 들여다보자는 것, 그것이 유족의 요구다.
이미 다른 분야에서는 변화가 시작됐다. 소방공무원 분야에서는 이미 고위험 환경에서 발생한 사고에 대해 국가가 책임을 추정하는 '공상추정제'가 도입되었다. 이는 위험 업무 수행 과정에서 발생한 결과에 대해 개인이 아닌 국가가 책임을 부담해야 한다는 방향으로 제도가 변화하고 있음을 보여준다.
국가의 '부실한 과정' 자체가 책임이라는 사법부의 판단
최근 이른바 '부산 돌려차기 사건'에서 피해자가 국가를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 일부 승소한 판결은 중요한 시사점을 남긴다.
재판부는 사건의 결과뿐 아니라, 수사 과정에서 피해자의 알 권리를 충분히 보장하지 않았고, 필요한 조치를 다하지 않은 점 자체를 국가의 위법으로 판단하였다. 이 판결은 국가의 책임이 결과에만 있는 것이 아니라, 그 과정의 적정성과 절차적 권리 보장에도 있음을 분명히 한 것이다.
민간 형사절차에서는 수사 결과에 불복할 경우, 상급 검찰청에 항고하거나 법원에 재정신청을 통해 재수사를 요구할 수 있는 법적 절차가 보장되어 있다.
그러나 군 사망 사건의 경우 상황은 다르다.
현재 국방부 조사본부 전사망민원조사단은 수사권이 없는 민원 조사 조직으로서 직무 관련 사항에 대한 재검토만 가능할 뿐, 수사 자체를 다시 진행할 권한은 없다는 입장이다.
또한 전사망민원조사단은 이미 접수된 사건이 다수라는 사유로, 고 곽진수 중위 사건 역시 "접수 사건을 순차적으로 조사한다"는 원칙에 따라 1년이 넘은 뒤에야 조사 대상이 될 수 있다는 안내를 했다.
이처럼 구조적으로 조사 착수가 지연되는 상황에서는 유족이 기대하는 즉각적인 재조사로
이어지기 어려운 구조다.
그렇다면 수사 자체의 재검토는 가능한가. 현재로서는 국방부 검찰단에 기존 수사결과의 미흡한 부분에 대한 재확인을 요청하는 수준에 그치고 있으며, 이를 통해 재수사로 이어질 가능성은 제도상 매우 제한적이며, 현실적으로는 거의 기대하기 어려운 구조에 머물러 있다.
국방부 공식 답변이 드러낸 '재조사와 수사의 단절'
이러한 구조는 단순한 추정이 아니라, 국방부의 공식 답변을 통해서도 확인된다.
국방부 조사본부 전사망민원조사단은 수사기관의 수사결과에 대해 재수사를 요구하는 민원은
접수 대상에서 제외된다고 명시하였다.
또한 재조사 과정에서 수사가 필요하다고 판단되는 사안이 발견되더라도, 이를 수사기관으로
이송하거나 협조하는 별도의 제도는 존재하지 않는다고 밝혔다.
이는 곧, 재조사가 수사와 연동되는 절차가 아니라 서로 단절된 별도의 과정임을 의미한다.
더 나아가, 유족이 재수사를 어디에 어떻게 요청해야 하는지에 대해서도 조사단은 공식적인 절차나 기준에 대한 안내는 제한된다는 입장을 밝히면서, 유선상으로는 국방부 검찰단 등에 개별적으로 문의할 것을 안내하는 수준에 그쳤다.
결국 현재 구조에서 가능한 것은 국방부 검찰단에 기존 수사결과의 미흡한 부분에 대해 재확인을 요청하는 수준에 그치고 있으며, 이러한 요청이 실질적인 재수사로 이어질 가능성은 제도상 매우 제한적인 구조에 머물러 있다.
결국 군 사망 사건에서는 수사 결과의 적정성이나 판단의 타당성에 대해 유족이 제도적으로 문제를 제기하고 재수사를 요구할 수 있는 통로가 매우 제한적인 구조에 놓이게 된다.
부산 사건 판결이 보여주듯, 국가는 단순히 '결과'로 책임을 다했다고 말할 수 없다. 수사의 출발점이 중립적이었는지, 과정에서 유족의 권리가 충분히 보장되었는지를 확인하는 것 역시 국가가 져야 할 책임의 일부다.
마무리
이미 군은 군형법과 국군의 해외파병업무 훈령을 통해 해외파병 과정에서의 선발, 위험 관리, 지휘 책임이 어떻게 작동해야 하는지를 스스로 규정해 두었다.
그렇다면 이제 필요한 것은 이 기준을 해외파병 장병의 현실에도 동일하게 적용할 것인지에 대한 국방부의 결정이다.
해외파병은 국가의 결정이며, 그 위험 역시 국가의 책임 범위 안에 있다. 지금 필요한 것은 새로운 설명이 아니다. 이미 존재하는 책임의 기준을 현실에 반영하는 것이다.
법은 책임을 명확히 말하고 있는데, 제도는 그 책임을 비켜가고 있다. 그리고 그 공백은 결국, 국가가 져야 할 책임으로 남는다. 이 구조가 유지되는 한, 같은 질문은 반복될 수밖에 없다.
이는 특정 개인의 문제가 아니라, 국방부와 합동참모본부의 위험 평가와 보호 체계, 사후 절차가 서로 분절된 채 운영되는 과정에서 발생한 제도적 공백의 결과로 해석될 수 있다.