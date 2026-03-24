군형법이 말하는 책임, 해외파병 제도는 지키고 있는가

이 글은 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.



본 기사는 유족이 국방부 조사본부 전사망민원조사단에 재조사를 신청하는 과정에서 확보한 국방부 공식 답변서와 관련 법령, 제도 자료를 종합적으로 분석한 내용을 바탕으로 작성되었습니다.



유족은 특정 개인에 대한 책임을 묻거나 사건의 감정적 호소에 머물기보다, 해외파병 장병 사망 이후 재조사와 수사 절차가 어떻게 작동하고 있는지를 구조적으로 점검하고, 제도 개선의 필요성을 공론화하고자 합니다.



앞선 보도에서 해외파병 장병 보호·보상체계의 구조적 공백을 확인했다면, 이번 글은 사망 이후 재조사와 수사 절차에서 나타나는 구조적 단절 문제를 다루고 있습니다.



유족은 이 문제가 특정 사건에 한정된 것이 아니라, 향후 유사한 상황에서도 반복될 수 있는 구조적 문제라고 판단하고 있으며, 이를 바로잡기 위한 제도적 논의가 이루어지기를 기대합니다.

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큰사진보기 ▲파병 전 고 곽진수 중위해외파병을 앞두고 촬영된 고 곽진수 중위의 모습. 국가의 부름에 응해 임무를 준비하던 늠름하고 믿음직스러운 초급장교의 생전 모습이다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

큰사진보기 ▲UAE 파병지에서 사격훈련 중인 고 곽진수 중위해외파병지에서 실전 대비 사격훈련을 수행 중인 고 곽진수 중위의 모습. 고위험 환경 속에서 임무를 수행하던 당시의 상황을 보여준다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기