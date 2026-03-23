김민석 총리, 다음주부터 'K-온라인 국정문답' 시작

큰사진보기 ▲김민석 국무총리는 3월 23일 오후 서울상공회의소에서 열린 열다섯 번째 'K-국정설명회'를 마지막으로 오프라인 소통을 마무리하고, 3월 31일부터는 온라인으로 'K-국정문답'을 이어나갈 예정이다. ⓒ 국무총리실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3월 31일에 처음 시작하는 김민석 국무총리의 'K-온라인 국정문답'의 주제는 'K-컬처'다. ⓒ 국무총리실 관련사진보기

김민석 국무총리가 3월 23일 오후 서울상공회의소에서 열린 열다섯 번째 'K-국정설명회'를 마지막으로 오프라인 소통을 마무리하고, 3월 31일부터는 온라인으로 'K-국정문답'을 이어나갈 예정이다.김 총리는 이날 대한상공회의소 관계자와 일반 국민 등 400여 명이 함께한 가운데 'K-국정설명회'를 열었다. 국무총리로서는 처음으로 가진 전국 순회 'K-국정설명회'는 지난해 12월 정부 인턴 및 수습사무관을 대상으로 서울에서 시작한 뒤 지난 4개월 동안 광주·인천·전남·경남·강원·충북 등 전국 10여 개 지역에서 15차례에 걸쳐 진행됐다.사전에 신청을 받아 선정된 200명의 일반 시민 참여단이 함께 한 가운데 열린 이날 국정설명회에서 김 총리는 최근의 방미 순방의 성과를 비롯해 경제·외교·산업 전반에 걸친 국정 성과를 종합적으로 소개하고, 앞으로의 비전에 대해 이야기를 했다.또한, 김 총리는 최근 중동지역 정세 불안과 대미 통상 환경의 불확실성 등으로 우리 기업들이 직면한 도전에 대해 언급하며, 이를 슬기롭게 극복하기 위해서는 정부와 민간이 긴밀히 호흡하며 함께 해법을 모색해야 한다는 점을 강조했다.김 총리는 서두에서 "국정설명회라는 것이 별로 흔치 않은 플랫폼이고 포맷인데 매일매일 여러가지 뉴스를 통해서 접하시는 것들을 요점 정리해서 (국민들께) 말씀드리는 게 필요할 때가 있다"면서 대국민 소통 플랫폼인 'K-국정설명회'로 열다섯 차례 전국을 순회한 이유를 밝혔다.이어 김 총리는 "K-국정설명회는 상대적으로 여러가지 주제를 제한된 시간에 다루기 때문에 보다 집중된 분야의 주제를 조금 더 깊이 있고 시간을 길게 해서 다루는 것이 필요하겠다고 생각해서 (다음주부터는) 온라인 국정문답을 시작하려고 한다"고 'K-온라인 국정문답'을 예고했다.총리실은 다음주부터 열리는 'K-온라인 국정문답'의 성격에 대해 "국무총리와 장·차관, 전문가의 국정 문답 실시간 라이브 플랫폼"이라고 소개했다. 3월 31일에 처음 시작하는 'K-온라인 국정문답'의 주제는 'K-컬처'로 정해졌다.3월 27일까지 사전 질문(https://forms.gle/ugzM9AUXUx9UT7tH8)을 받으며, 대표 질문에 선정되거나 추첨을 통해 뽑히면 문화상품권이나 네이버페이 포인트를 경품으로 준다. 이와는 별도로 생중계 때 실시간 댓글을 통해 현장의 질문도 받을 예정이다.