들판 한가운데 직사각형 건축물, 세모난 문을 열면 딴 세상

3월 1일부터 9일까지 중부 유럽을 다녀왔습니다. 이번 여행은 대중교통 대신 렌터카를 선택해 다양한 지역을 달렸습니다. 여정 중 만난 인상적인 풍경과 이색적인 장소들을 소개합니다.

큰사진보기 ▲처음 마주한 쾰른 대성당, 순간 말을 잃었다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲쾰른 대성당의 내부, 가운데 황금색 동방박사 유골함이 모셔져 있다. 스테인드글라스가 경건한 느낌을 준다. ⓒ 최한결 관련사진보기

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큰사진보기 ▲첨탑으로 오르는 계단. 해당 지점 완공 연도로 추정되는 숫자가 적혀있다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲첨탑에서 바라본 쾰른 시가지, 왼쪽 사진 첨탑의 새하얀 부분은 새로 보수 된 것이다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국과 이란의 갈등이 고조되던 시기, 관련 시위가 진행됐다. 팔레비왕조 복귀를 지지하는 것으로 보인다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲측면에서 바라본 쾰른 대성당 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루더 클라우스 채플로 향하는 길, 저 멀리 채플이 보인다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲콘크리트 덩어리처럼 생긴 기도 공간, 브루더 클라우스 채플 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루더 클라우스 채플 내부 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 사람들이 직접 콘크리트를 다진 흔적이 나이테처럼 남아있다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲누구나 찾아와서 마음을 털어놓을 수 있는 곳 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲쾰른 대성당과 브루더 클라우스 채플, 방법은 달랐지만 마음은 한 곳을 향한다 ⓒ 최한결 관련사진보기

이번 여행을 계획하며 반드시 들려야 할 목적지로 꼽은 곳이 두 군데 있었다. 우연히 유튜브에서 접한 두 성당, 쾰른 대성당(Kölner Dom)과 브루더 클라우스 채플(Bruder Klaus Feldkapelle)이다.쾰른 대성당은 독일을 대표하는 건축물로, 영상 속 웅장한 모습만으로도 감탄을 자아냈다. 반면 브루더 클라우스 채플은 스위스의 유명 건축가 페터 춤토르(Peter Zumthor)가 설계한 작은 기도 공간으로, 건축 유튜브 채널에서 설명을 접한 뒤 꼭 한번 직접 경험해보고 싶다는 생각이 들었다.서로 전혀 다른 규모와 형태의 건축물이지만 오히려 그 차이가 더 궁금했다.먼저 쾰른 대성당 방향으로 차를 몰았다. 대성당은 시내 중심부에 자리잡고 있다. 성당 바로 앞에는 쾰른 중앙역이 있고, 프랑크푸르트에서도 고속열차를 이용하면 약 1시간이면 올 수 있다. 어쩌면 렌터카보다 대중교통이 더 편한 선택일지도 모른다.쾰른 시내로 접근하자 저 멀리부터 대성당의 상징인 두 개의 첨탑이 모습을 드러내기 시작했다. 중앙역 인근에 차를 주차하고 천천히 걸어가며 기대감이 점점 커졌다. 마침내 쾰른 대성당을 마주한 순간 잠시 말을 잃었다. 몸을 압도하는 웅장한 규모에 전율이 느껴졌다.외벽에 검게 흘러내린 물 자국들은 그동안 성당이 지나온 시간을 보여주는 듯했다. 쾰른 대성당은 1248년, 동방 박사 유골함을 모시기 위해 건설이 시작됐다.이후 공사 중단과 재개를 반복하다가 1528년 이후 약 300년 동안 재정난으로 공사가 멈췄다.당시 성당이 완성되면 세상이 멸망한다는 이야기가 전해졌다고 한다. 이후 1800년대에 잃어버린 줄 알았던 설계도를 발견, 공사가 재개되었고 1880년 마침내 600년에 걸친 대공사가 마무리되었다.고딕 양식을 대표하는 쾰른 대성당은 그 명성에 걸맞게 곧게 뻗은 직선과 첨탑이 하늘을 찌를 듯한 모습이 인상적이었다. 내부로 들어가자 또 다시 감탄이 나왔다. 드높은 천장과 화려한 스테인드글라스 사이로 쏟아지는 빛이 저절로 경건함을 느끼게 했다.쾰른 대성당은 완공 이후 1884년까지 세계에서 가장 높은 건축물이었다. 그 상징이 바로 두 개의 첨탑이다. 이 첨탑은 입장료를 내고 오를 수 있는데, 계단이 533개에 달한다. 폭도 굉장히 좁아 내려오는 사람과 마주치면 잠시 멈춰 벽에 바짝 붙어야 할 정도다. 그렇게 약 30분 정도를 걸어 올라 정상에 오르자 쾰른 시내가 한 눈에 들어왔다.정상에서 바라본 첨탑의 색은 곳곳마다 조금씩 달랐다. 지금도 이어지고 있는 보수 작업의 흔적이다. 쾰른 대성당은 지금도 환경오염과 풍화로부터 건물을 보호하기 위해 지속적으로 건설 작업 이어지고 있다. 특히 외벽을 원래의 밝은 색으로 되돌리기 위한 복원 작업이 진행 중이다.다시 예배당 내부로 들어갔을 때엔 저녁 성가 미사가 진행 중이었다. 별도의 음향 없이도 은은하게 울려 퍼지는 성가 소리가 공간을 가득 채웠고, 무언가 마음에 울림을 주고 있었다. 하루에 수 차례 예배가 진행되고, 방문객도 뒤편에서 조용히 그 모습을 지켜볼 수 있다.예배당을 나서자 성당 광장 한편에서 시위가 진행되고 있었다. 당시 미국과 이란의 긴장이 고조된 시기였는데 이와 관련된 시위였다. 인상이었던 것은 이를 제지하는 모습이 없었다는 것이다. 쾰른 대성당은 열린 공간이다. 1960년대 예배 공간이 부족한 이슬람 노동자들을 위해 성당 일부를 개방했으며, 당시 라마단 기간에는 수백 명의 이슬람 신자가 이곳에서 예배를 드렸다고 한다.광장을 떠나며 제 2차 세계대전 당시 쾰른 대폭격 속에서도 이 성당만이 무너지지 않았다는 사실이 떠올랐다. 폭격 명령을 받은 조종사들이 명령을 거부했다는 이야기가 전해지기도 한다. 사실 여부를 떠나 왜 그런 이야기가 생겨났는지 조금은 알 것 같았다. 쾰른 대성당은 신을 향한 마음, 인간이 그것을 표현할 수 있는 모든 방법을 동원한 공간이었다.쾰른 대성당을 보고 들뜬 마음을 안은 채, 브루더 클라우스 채플이 위치한 메허니히(Mechernich)로 향했다. 메허니히는 쾰른에서 약 한 시간 정도 떨어진 농촌의 작은 마을로 주변은 넓은 들판과 농경지로 이뤄져 있다.브루더 클라우스 채플 주차장에 차를 세우고 내리자, 한 독일인 부부가 밝게 웃으며 "채플은 이쪽이야"라고 안내를 해주었다. 마을 주민인지 묻자, 주민은 아니지만 이곳이 좋아 종종 찾는다고 했다.이 작은 기도 공간은 주차장에서 약 30분 정도 걸어가야 만날 수 있다. 넓고 고요한 평야를 따라 천천히 걸어가며 들뜬 마음을 차분히 가라앉혔다. 아무 것도 없는 들판 한가운데 이질적으로 솟아있는 건축물이 점점 가까이 다가오기 시작했다.겉에서 보기엔 단순한 콘크리트 덩어리처럼 보였다. 창문도, 장식도 없다. 그러나 세모 난 문을 열고 들어가자 전혀 다른 공간이 펼쳐졌다.한두 평 남짓한 내부는 놀랄 만큼 고요했다. 벽은 불에 검게 그을리고 울퉁불퉁한 표면을 그대로 드러내며, 전체적으로 공간을 동굴처럼 감싸고 있었다. 천장은 물방울 모양으로 뚫려있었고 바닥에서는 언제 내렸을지 모를 빗물이 고여있었다.천장으로 들어오는 한 줄기 햇빛과 벽면에 박힌 작은 유리 구슬들 사이로 스며든 미세한 빛은 별처럼 반짝이며, 마치 우주를 떠올리게 한다. 한쪽에는 '클라우스' 성인을 상징하는 조형물이 묵묵히 자리를 지키고 있다.사실 이 건축물은 마을 농부의 의뢰로 시작되었다. 자신들의 수호 성인인 브루더 클라우스를 기리 는 작은 기도 공간을 짓고자 했고, 그 뜻을 담아 유명 건축가 페터 줌토르에게 편지를 보냈다. 줌토르는 이들의 진심에 감명 받아 설계를 맡았다고 한다.이 작은 공간은 마을 사람들의 손으로 만들어졌다. 농부들은 내부를 받쳐줄 112개의 통나무를 거푸집처럼 세웠고, 그 위에 24일에 걸쳐 콘크리트를 한 층씩 붓고 다졌다. 건물 외벽엔 그 흔적이 나이테처럼 남아있다.외벽이 완성된 이후에는 3주에 걸쳐 내부 통나무를 천천히 태워버렸다. 그 결과 기도 공간 내부에 거친 벽면의 흔적이 그대로 남아있다. 콘크리트 곳곳 거푸집을 고정한 구멍엔 유리 구슬을 넣어 미세한 빛이 스며들도록 했다.마을 사람들의 진심이 녹아있었다. 화려하지는 않지만, 그 마음의 무게를 감히 헤아릴 수 없었다. 그 안에 앉아 한 동안 묵상에 잠겨 머물렀다. 쾰른 대성당이 감격의 공간이었다면, 브루더 클라우스 채플은 감동의 공간이었다.문을 열고 나오자 강아지를 이끌고 이곳까지 산책을 나온 주민을 만날 수 있었다. 주차장으로 돌아가는 내내 자전거를 타고 오는 사람, 밝게 웃으며 걷는 노부부, 관광객까지 다양한 사람을 마주치며 인사를 나눴다. 브루더 클라우스 채플은 누구나 편히 찾아와 잠시 마음을 털어낼 수 있는 곳이었다.신을 향한 사랑을 모든 표현으로 드러낸 곳 쾰른 대성당, 신을 향한 진심을 온전히 담아 바친 곳 브루더 클라우스 채플. 이번 여행에서 만난 두 성당은 다른 모습이었지만, 그 안에 담긴 마음과 방향은 한 곳을 향하고 있었다.