한기남, 생활밀착형 공약 15개 발표... "경제 살리는 서산시장 되겠다"

지방선거에 출마하는 더불어민주당 서산시장 예비 후보자들이 대표 공약을 발표하면서 유권자 마음 잡기에 나섰습니다. 지금까지 시장 후보로 등록한 민주당 예비후보는 맹정호 전 서산시장, 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등 모두 3명입니다.



이들은 조만간 있을 경선을 앞두고 시민을 비롯해 당원들의 마음을 잡기 위해 본격적으로 공약을 발표하고 있습니다. 서산시와 시민들을 위한 예비 후보자들의 공약을 자세히 들여다봤습니다. 첫 번째로 한기남 전 청와대 행정관의 공약입니다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 한기남 서산시장 예비후보 ⓒ 한기남 SNS 갈무리 관련사진보기

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충남 서산소상공인연합회장을 역임하고 문재인 정부에서 청와대 행정관을 지낸 한기남 예비후보가 SNS와 기자회견을 통해 생활밀착형 공약 15개를 발표했다.주요 공약으로는 ▲공설화장장 건립 ▲서산형 에너지 연금(30만~100만 원 지원) ▲대산산단 산업구조 대전환 ▲시내버스 전면 무료화 ▲소상공인 매출 2배 프로젝트 ▲원도심 활성화 ▲복지 알리미 서비스 ▲여성·출산 친화 도시 조성 등이 포함됐다.특히 '서산시 공설 화장장 건립'은 한 예비후보의 1호 공약으로, 민선 9기 취임과 동시에 화장장 유치를 희망하는 지역을 대상으로 신청을 받아 사업을 추진하겠다는 계획이다.이와 함께 서산 경제의 핵심 축인 대산석유화학단지의 산업구조 대전환도 주요 공약으로 제시됐다. 관련 업계 종사자가 후원회장을 맡은 점도 눈길을 끈다.이 밖에도 ▲진로·입시 지원센터 설립 ▲어르신 복지 강화 ▲장애인 이동권 확대 및 일자리센터 설립 ▲24시간 돌봄시설 확충 ▲AI 기반 재난 예측 시스템 및 스마트 안전 인프라 구축 ▲서산 뜨레몰 전국 플랫폼화 및 공동 포장센터 설립 ▲예술·문화 종합타운 조성 ▲반려동물 돌봄 지원 확대 등의 정책을 약속했다.원도심 활성화 방안으로 제시된 '예술·문화 종합타운'은 유휴 건물을 창작·연습·공연·전시 공간으로 재구성하는 사업이다. 이는 향후 건립 예정인 예술의전당의 수요를 보완하는 역할도 기대된다.농어민 지원 정책으로는 '서산 뜨레몰'의 전국 플랫폼화를 통해 생산자는 생산에 집중하고, 판매는 지자체가 지원하는 구조를 구축하겠다는 구상이다.교육 분야에서는 성연면 지역 과밀학급 해소 대책으로 '미래형 첨단 초등 캠퍼스' 설립을 공약했다. 한기남 예비후보에 따르면 성연초등학교는 학생 수가 1400명을 넘는 과밀 상태로, 학습권과 안전 문제가 우려되고 있다.이에 따라 최신 단열·소음·공조 설비를 갖춘 스마트 모듈형 학교를 도입하고, AI·디지털 기반 교육 환경을 구축하겠다는 계획이다. 서산시가 부지를 확보하고 교육청이 시설 구축과 운영을 맡는 방식으로, 착공 후 24개월 내 개교를 추진한다는 구체적인 계획도 발표했다.한 예비후보는 지난 20일 기자회견에서 경제·복지·교통·보육·문화 전반에 대한 정책 방향을 설명했다.그는 "서산은 경제 침체와 소상공인 위기, 청년 및 노동자 유출, 원도심 공동화 등 복합적인 어려움에 직면해 있다"며 "예산을 관리하는 시장이 아니라 지역 경제를 살리는 시장이 되겠다"고 밝혔다.또한 SNS를 통해 "공약은 단순한 예산 배분이 아니라 서산의 경제를 살리고 시민의 삶을 바꾸기 위한 약속"이라며 "이를 위해 도시 슬로건 변경과 같은 불필요한 예산 지출은 지양하고, 먹고사는 문제를 말이 아니라 결과로 증명하는 시장이 되겠다"고 강조했다.